Die Türkei hat trotz schwerwiegender Meinungsverschiedenheiten ihre Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufrechterhalten. Im Jahr 2016 kam es in der Türkei zu einem Putschversuch, für den Präsident Erdoğan einen in den USA ansässigen Geistlichen namens Fethullah Gülen verantwortlich machte, vor allem, nachdem die US-Botschaft in Ankara die “Revolution” unterstützt hatte. Nach dem gescheiterten Putschversuch einigte sich Erdoğan mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf den Kauf des russischen Flugabwehrraketensystems S-400 für 2,5 Milliarden Dollar. Diese Entscheidung löste jedoch Sanktionen gegen die US-Rüstungsindustrie aus. Die USA befürchteten, dass die russische Plattform es Moskau ermöglichen könnte, Informationen über ihren F-35-Kampfjet zu sammeln, den die Türkei bestellt hat und an dessen Bau sie beteiligt ist.

Viele Experten sind der Meinung, dass Erdoğan die Bereitschaft der Vereinigten Staaten, Sanktionen im Verteidigungsbereich zu verhängen, unterschätzt hat und der Meinung ist, dass er nicht einfach auf die S-400 verzichten kann, ohne seinen Ruf zu schädigen. Diese Situation hat zu angespannten Beziehungen zwischen der Türkei und den USA geführt.

Die Türkei hatte auch Konflikte mit Frankreich wegen der türkischen Intervention in Libyen und mit Griechenland und Zypern über Energieressourcen und Seegrenzen im östlichen Mittelmeer. In jüngster Zeit blockierte Erdoğan die Bemühungen Schwedens (das den Beitritt Finnlands genehmigte), der NATO beizutreten, und beschuldigte die nordischen Länder, kurdischen “Terrororganisationen” Unterschlupf zu gewähren.

Syrische Flüchtlinge:

Für viele Syrer in der Türkei gibt es kaum einen Unterschied zwischen der Regierung und der größten Oppositionskoalition. Beide haben versprochen, syrische Flüchtlinge aus dem Land zu vertreiben, und haben ihre feindselige Rhetorik gegen Einwanderer und Asylbewerber verschärft. Die wahlberechtigten Syrer mit türkischer Staatsangehörigkeit stehen vor einer wenig inspirierenden Wahl, und diejenigen, die wählen dürfen, werden einen bedeutenden Block bilden. Obwohl Erdoğan und der Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğluähnliche Pläne für die freiwillige Rückführung von Syrern angekündigt haben, sehen syrische Wähler Erdoğanimmer noch als das kleinere Übel an. Erdoğan war die einzige Regierungspartei, die eine direkte Kommunikation mit syrischen Doppelstaatlern aufnahm, um sie zu ermutigen, für seine Partei, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP), zu stimmen. Die Sicherheit der Syrer in der Türkei ist nun ungewiss, unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt. Viele syrische Wähler sind mit keinem der beiden Präsidentschaftskandidaten zufrieden und könnten für unabhängige Kandidaten stimmen. Die syrischen Wähler werden bei den bevorstehenden Parlamentswahlen als wichtiger Block angesehen, da die Migrationsfrage zu einer treibenden Kraft in der türkischen Politik geworden ist.

Häuslicher Strom:

Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei sind ein entscheidender Moment in der Geschichte des Landes. Es ist ein Kampf zwischen zwei Kandidaten mit unterschiedlichen Visionen für die Zukunft des Landes und seine internationalen Allianzen. Der Ausgang der Wahl wird sich auf die Türkei und die gesamte Region sowie auf die Welt auswirken, deren Staats- und Regierungschefs genau beobachten werden, wer aus der Wahl als Sieger hervorgeht.

Bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei werden nach dem Rückzug von Muharrem İnce drei Kandidaten auf der Liste stehen, darunter Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu (Vorsitzender der Mitte-Links-Partei Republikanische Volkspartei – CHP) und Sinan Oğan (rechtsextreme Partei der Nationalistischen Bewegung). Die Opposition kritisierte die endgültige Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste und behauptete, sie sei absichtlich so gewählt worden, um Erdoğan zu begünstigen. Meinungsumfragen zufolge wird erwartet, dass Erdoğan etwa 40-45 % der Stimmen erhält, den gleichen Prozentsatz wie Kılıçdaroğlu. Oğan wird voraussichtlich nur 2-5 % der Stimmen erhalten. Die Präsidentschaftswahlen werden als wichtiger angesehen als die Parlamentswahlen, da die meisten Befugnisse in den Händen des Präsidenten konzentriert sind. Sollte in der ersten Runde niemand gewinnen, könnten die Ergebnisse der Parlamentswahlen die Präsidentschaftskandidaten in der zweiten Runde am 28. Mai beeinflussen.

Insgesamt treten 26 Parteien zu den Wahlen an, darunter vier Hauptbündnisse. Die öffentliche Koalition repräsentiert die regierenden Parteien, darunter die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung und die Partei der Nationalen Bewegung. Die Opposition wird durch zwei Hauptbündnisse vertreten: die Nationale Allianz, der die Republikanische Volkspartei und die Gute Partei angehören, und die Koalition für Arbeit und Freiheit, die aus der kurdischen Grünen Linken und der Türkischen Arbeiterpartei besteht. Das kleine Ata-Bündnis besteht auch aus den Parteien Sieg und Gerechtigkeit.

Erdoğan kandidiert zum dritten Mal für das Präsidentenamt und wirbt mit dem Motto “der richtige Mann zur richtigen Zeit”. Er verspricht höhere Löhne und Steuerbefreiungen. Er kritisiert und bedroht die Opposition, der er vorwirft, mit dem “kurdischen Terrorismus” und dem “Terrorismus” von Fethullah Gülen verbündet zu sein und sich mit dem Westen zu verschwören, um die Türkei zu verkleinern und sie ihrer “Unabhängigkeit” zu berauben. Der Kandidat der türkischen Opposition, Kemal Kılıçdaroğlu von der Republikanischen Volkspartei (CHP), hat im Wahlkampf Reformen und den Abbau des Kontrollsystems versprochen, das Erdoğan in zwei Jahrzehnten aufgebaut hat.

Die Wirtschaft, ein Hauptgrund für Erdoğans frühere Erfolge, kommt in seiner aktuellen Kampagne nicht vor, und die Sorgen der Bürger richten sich auf ihre Lebensbedingungen. Die Opposition verspricht den Wechsel von einem Präsidial- zu einem parlamentarischen System. Kılıçdaroğlu hat die Unterstützung der größten kurdischen Gruppe, der Wähler der Kurdischen Demokratischen Volkspartei, was ihm zum Sieg verhelfen könnte. Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass er bis zu 70 % der kurdischen Stimmen erhalten könnte, während Präsident Erdoğan nur auf etwa 20 % kommt. Abtrünnige aus Erdoğans Partei, wie Ahmed Davutoğlu und Ali Babacan, die die Parteien “Zukunft” und “Demokratie und Fortschritt” gegründet haben, könnten Erdoğans Chancen ebenfalls beeinträchtigen.

Die konkurrierenden Kandidaten stellen die Wahl als einen Krieg zwischen der islamischen Bewegung, die von Erdoğan vertreten wird, und der säkularen Bewegung, die von Kılıçdaroğlu vertreten wird, dar. Im Falle eines Sieges von Kılıçdaroğlu könnte es in der Türkei zu einer Rückbesinnung auf die Säkularisierung und weg von der Islamisierung des Staates kommen. Der Sieg Kılıçdaroğlus wäre auch ein historischer Sieg, da ein Angehöriger der alevitischen Minderheit Präsident der Republik in einem mehrheitlich sunnitischen Land werden würde. Aleviten wurden in der Vergangenheit diskriminiert und von einflussreichen Positionen in der Gesellschaft ausgeschlossen. Kılıçdaroğlus Präsidentschaft wäre ein wichtiger Schritt, um dieses Tabu zu brechen und die Inklusivität in der türkischen Gesellschaft zu erhöhen.

Eine der wichtigsten Fragen, die bei den Wahlen auf dem Spiel stehen, ist die Möglichkeit, das Regierungssystem der Türkei von einem Präsidialsystem zu einem parlamentarischen System zu ändern. Die Opposition hat diesen Punkt in ihren Wahlversprechen hervorgehoben und erklärt, dass das derzeitige System zu viel Macht in den Händen des Präsidenten konzentriert. Im Gegensatz dazu würde ein parlamentarisches System die Macht gleichmäßiger verteilen. Die Wahl ist eine Chance, die Autorität und das System selbst zu ändern. Verliert Erdoğan, besteht die Möglichkeit einer Außenpolitik, die die USA und den Westen begünstigt, anstatt ein Gleichgewicht zwischen dem Westen auf der einen und Russland und dem Iran auf der anderen Seite zu wahren. Der Kampf um die Macht in der Türkei wird nicht einfach sein, und seine Folgen, wenn Erdoğan verliert, werden die gesamte Dynamik im Nahen Osten und auf dem europäischen Kontinent verändern.