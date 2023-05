Israël vermeed een “grote oorlog”: De ‘As van Verzet’ stond op het punt aan te vallen.

Subscribe to get access

De As van Verzet deed geen poging om de oorlogsvoorbereidingen te verbergen, omdat ze de vijand zouden informeren over wat hij kon verwachten en de omvang van de in te zetten vuurkracht als er geen bevredigend staakt-het-vuren zou worden bereikt. Toen, een paar uur later, deelde de Israëlische premier de Egyptische en Qatarese onderhandelaars mee dat hij bereid was de vijandelijkheden en moorden in Gaza te staken in overeenstemming met de eisen van de Islamitische Jihad. Het Israëlische besluit leidde tot een de-escalatie.



Volgens de bron heeft de gezamenlijke operatiekamer van de As van Verzet officieren van alle leden geïntegreerd en al een operationele structuur. Het bestaat uit officieren die het operatiegebied bestuderen, een bestand van doelwitten voorbereiden, inlichtingen verzamelen en coördineren tussen de leiders van de as over de grenzen heen. Alle leden stellen hun vaardigheden beschikbaar aan diegene die zich engageert ten opzichte van de vijand om aanvallen te coördineren met de plaatselijke operatiekamer. Deze operationele structuur, door Hezbollah in de loop der tijd verfijnd, maakt effectieve communicatie en coördinatie tijdens confrontaties mogelijk. De Joint Operations Room van de As van Verzet heeft ervaring opgedaan die haar heeft geholpen het communicatiemechanisme te ontwikkelen door engagement met de vijand, ondanks Israëlische inmenging. Het heeft ook zijn expertise ontwikkeld door middel van directe militaire manoeuvres, door te leren van Israëls Iron Dome systemen en hoe Israël te confronteren in de volgende onvermijdelijke strijd.





Israël is meer geobsedeerd geraakt door Palestina en Gaza nu het geconfronteerd wordt met een nieuwe realiteit die lijkt op die van 1967, toen de Arabieren een mislukte gezamenlijke aanval op Israël lanceerden om gestolen gebieden terug te winnen. Zich bewust van het veranderende landschap en de verbeterde mogelijkheden van zijn tegenstanders, is Israël steeds meer in de weer met Palestina en Gaza.



Israël verliet Gaza tientallen jaren geleden en het Palestijnse verzet had geen wapen waarmee het kon worden bedreigd. Tegenwoordig beschikt het Palestijnse verzet echter over een arsenaal en een gemeenschappelijke interne en externe operatiekamer die alle leden verenigt die zich inzetten om de Palestijnse zaak te steunen en hun gestolen gebieden terug te krijgen. Israëls historische ervaring, vooral het verlies van afschrikking tegen Hezbollah, heeft het gedwongen zich voor te bereiden op de volgende onvermijdelijke strijd.



De geschiedenis bevestigt dat Netanyahu niet oprecht is in zijn beloften, verdragen en toezeggingen, vooral omdat hij aan het hoofd staat van een regering waarin hij geen meerderheid heeft. Hij moet zich onderwerpen aan de extremistische leden van zijn regering die hem hebben meegesleurd in de strijd om de afschrikking te herstellen die Israël heeft verloren tegenover Hezbollah en in de recente strijd om Jeruzalem.



Er blijven evenwel twijfels bestaan over Netanyahu’s oprechtheid bij het nakomen van zijn beloften en toezeggingen, gezien zijn precaire positie binnen de regering en de mogelijke juridische gevolgen. Als zijn regering wordt bedreigd, kan Netanyahu terugkeren naar een moordbeleid buiten Gaza. Als gevolg daarvan bereiden beide partijen zich actief voor op toekomstige confrontaties die verder zouden kunnen escaleren dan lokale conflicten.