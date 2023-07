حومه های فرانسه: فقدان اصول اروپایی به جای یک مشکل محلی.

Subscribe to get access

رهبر حزب راستگرای له پن، سباستین شنو بیان کرد « اگر الجزایر راجع به مردم کشور خود نگران است، می‌تواند آنها را پس بگیرد.» به روایت راست افراطی این حومه ها را مشکل ساز که به دلیل مهاجرت های بیش از اندازه دسته جمعی به وجود آمده، نشان می‌دهند. حزب های راست افراطی اصرار دارند که این حومه ها را مراکز « در جنگ با دولت» و بدون قانون و ترسناک جلوه دهند. در نتیجه پلیس هم این مناطق را اینگونه میشناسد و تصور دارد که به هر نوعی باید سعی کند امنیت را حفظ کند.

در نتیجه، دولت‌های محلی تعداد ماموران را اضافه کردند و از ۲۰۱۷ به بعد نیروهای امنیتی اجازه دارند که از نیروی کشنده استفاده کنند اگر فکر کردند که جانشان در خطر است.

محققان فرانسوی به این نتیجه رسیدند که مجازات مالی و زندانی برای ساکنان این مناطق به خصوص فرانسوی هایی که عرب و یا آفریقایی هستند به صورت غیر متناسبی سنگین است و در زندان ها ازدحام بیش از حد وجود دارد.

نخست وزیر الیزابت بورن در شب چهارمین تظاهرات دستور استقرار خودروهای زرهی را صادر کرد تا واکنش قوی دولت را ثابت کند. این حرکت، کشور فرانسه را به نمونه حکومت پلیسی و نه دمکراسی جلوه می‌دهد همانطور که فرانسه با جنبش جلیقه زردها برخورد داشته. رییس جمهور ماکرون واکنش خود را با انتقاد از رسانه های اجتماعی نشان داد و آنها را به تحریک کردن مردم بر علیه پلیس و تظاهرات خشن تر محکوم کرد.

به جای اینکه دولت فرانسه به مشکلات درونی کشور وبین مردم به صورت عادلانه و دمکراتیک رسیدگی کند، جمهوری فرانسه میخواهد کنترل کامل در خیابان‌ها و شهرها را نشان دهد و برای مقابله با تظاهرات از مامورین بیشتر و با خشونت شدیدتر استفاده می‌شود.

رییس جمهور ماکرون خود اقرار کرد که مردم او را به عنوان محبوب ترین کاندیدا انتخاب نکردند، بلکه به دلیل اینکه بهترین شخص بود. مردم فرانسه حزب‌های راست افراطی به ریاست مارین لپن را رد کردند. بنابراین تفاوت بسیاری بین خواسته های مردم فرانسه و رهبران آنها وجود دارد و این تفاوت در تصمیم گیرهای ماکرون ملاحظه می‌شود که اکثرا از روش‌های دمکراتیک استفاده نمیکند. برای مثال قانون بازنشستگی از ترس اینکه توسط اکثریت در پارلمان و مردم فرانسه رد خواهد شد، کنار گذاشته شد.

بنابراین هیچ جای تعجب نیست که حکومت فرانسه توجه کمتری به مشکلات داخلی حومه های فرانسه و دیگر شهرهای بزرگ به مانند لییون، مارسی، نانتس و لیل دارد. بالعکس، دولت به مسایل بین المللی به مانند جنگ در اوکراین تمرکز دارد که جنگ بین امریکا و روسیه است و برای اروپا فقط باعث مشکلات اقتصادی به مانند تورم بسیار، کم ارزشی یورو و افزایش قیمتهای کالاهای غذایی، برق و گاز شده. اینگونه سیاست به اینکه می‌شود با روسیه همکاری موفق اقتصادی داشت توجهی ندارد و به مانند اتحاد قاره اروپا در زمان جنگ جهانی دوم که بیش از ۲۴ میلیون از مردم روسیه جان خود را فدا کردند تا جلوی تهدیدات آلمان به کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه بایستند، نیست.

در نتیجه، فرانسه هنوز باید راه حل درستی را برای مشکلات حمومه های پاریس و دیگر شهرها را پیدا کند. و به جای اینکه سعی کند بنابر شعارهای جمهوری فرانسه که عدالت، برابری و برادری است، عمل کند در حال حاضر عملیات دولت فرانسه برعکس اصول و خواسته های قاره اروپا است. توجه به اتفاقات در حومه های فرانسه نباید به عنوان فقط مشکلات محلی دیده شود بلکه نتیجه فقدان اصول اروپایی و اجرای آنها است.