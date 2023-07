Subscribe to get access

De rechtse partijleider van Le Pen, Sébastien Chenu, zei: “Als Algerije zich zorgen maakt over zijn onderdanen in Frankrijk, kan het ze terughalen”. Het extreemrechtse verhaal versterkt het beeld van deze voorsteden als problematisch door de onveiligheid te benadrukken die wordt veroorzaakt door ‘massamigratie’. De extreemrechtse partij schildert de buitenwijken af als “in oorlog met de staatsmacht” en een vogelvrij “epicentrum van terreur”. Ook de politievakbonden die verbonden zijn aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken pleiten voor een “staat van oorlog” en beweren dat alle middelen moeten worden ingezet om veiligheid af te dwingen.



Als gevolg daarvan hebben lokale autoriteiten de aanwezigheid van de politie in deze gebieden opgevoerd. Sinds 2017 mogen veiligheidsagenten ook dodelijk geweld gebruiken als ze het gevoel hebben dat hun leven in gevaar is tijdens het uitvoeren van hun taken.



Franse onderzoekers hebben opgemerkt dat er onevenredig zware boetes en gevangenisstraffen worden opgelegd aan bewoners van de voorsteden, vooral aan mensen van Afrikaanse en Arabische afkomst die nochtans de Franse nationaliteit bezitten. Dit heeft geleid tot overbevolking in de gevangenissen.



Premier Elizabeth Borne gaf het bevel om honderden gepantserde voertuigen in te zetten tijdens de vierde nacht van de volksacties om een krachtige reactie van de staat te tonen. De maatregel portretteerde de Franse staat als een politiestaat in plaats van een democratie, een echo van de aanpak tijdens de gele hesjes protesten in de jaren daarvoor. President Emmanuel Macron reageerde op de onrust door sociale mediaplatformen de schuld te geven van het aanzetten tot de rellen en op te roepen tot een grotere aanwezigheid van de politie en een confrontatie met de demonstranten.



In plaats van de problemen binnen de Franse samenleving democratisch aan te pakken, zoals Europa beweert als prioriteit te stellen, tonen de acties van de Franse Republiek een vastberadenheid om haar controle over de straten te bewijzen en veiligheid prioriteit te geven boven het vinden van een gemeenschappelijke raakvlak. Deze belangenvermenging tussen een woedend deel van de bevolking en het heersende staatsapparaat verergert de situatie alleen maar.



President Macron gaf zelf toe dat het volk hem niet heeft gekozen omdat hij voor hen de beste keuze was. De Franse kiezers hebben extreemrechts, vertegenwoordigd door Marine Le Pen, afgewezen. Het is dan ook niet verrassend dat er een grote kloof gaapt tussen de aspiraties van het Franse volk en hun leider bestaat. Deze kloof is duidelijk zichtbaar in de besluitvorming van Macron, die vaak democratische processen omzeilt. De pensioenwet werd bijvoorbeeld goedgekeurd door de regering nadat deze niet in stemming was gebracht in het parlement uit angst te worden verworpen door de meerderheid, omdat een aanzienlijk deel van de Franse bevolking er ook tegen was. had ingetrokken.



Het is dan ook niet verwonderlijk dat de staat minder aandacht besteedt aan interne kwesties zoals de problemen van de Parijse voorsteden en de andere tientallen gebieden zoals Lyon, Marseille, Nantes en Lille die te maken hebben gehad met rellen. In plaats daarvan richt de staat zich op internationale kwesties, zoals haar betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne tussen de Verenigde Staten en Rusland, een situatie waarbij noch Frankrijk noch Europa direct betrokken zijn en die de inflatie in heeft aangewakkerd, de euro heeft gedevalueerd en de elektriciteits-, gas- en voedselprijzen heeft doen stijgen. Deze afleidingsmanoeuvre gaat voorbij aan de economische cohesie die met Rusland zou kunnen worden bereikt, vergelijkbaar met de eenwording van het Europese continent tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen meer dan 24 miljoen Russische burgers hun leven opofferden om de dreiging van Duitsland voor Europese landen, met name Frankrijk, tegen te gaan.



Als gevolg hiervan heeft Frankrijk nog steeds geen allesomvattende oplossing gevonden voor de voortdurende problemen in de Parijse voorsteden en andere getroffen gebieden. In plaats van te streven naar rechtvaardigheid, gelijkheid en broederschap, het motto van de Franse Republiek, weerspiegelen de acties en het beleid van de staat een falen in het handhaven en respecteren van de inkt-op-papier Europese principes die verondersteld worden het continent te sturen en te verenigen. De focus op de voorsteden moet niet worden gezien als een geïsoleerd lokaal probleem, maar eerder als een symptoom van de afwezigheid van deze principes op ruimere Europese schaal.