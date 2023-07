Gli Stati Uniti stanno inviando rinforzi militari all’Iran in preparazione della guerra?

Scritto da – Elijah J. Magnier:

In un’importante dimostrazione di forza militare che ha scatenato speculazioni e sollevato sopracciglia, gli Stati Uniti hanno inviato due navi da guerra anfibie e migliaia di Marines in Medio Oriente. La dichiarazione ufficiale del Pentagono ha giustificato i rinforzi come necessari per “garantire la libertà di navigazione, scoraggiare l’Iran, rafforzare la sicurezza regionale e aumentare la presenza e le capacità alla luce della continua minaccia iraniana e del coordinamento con i partner”. Il Pentagono ha anche citato il persistere della minaccia iraniana come motivo del rafforzamento, segnalando la gravità della situazione. Inoltre, i media britannici hanno alimentato le speculazioni secondo cui la Marina statunitense si starebbe preparando attivamente per una possibile guerra contro l’Iran nella regione. Nonostante queste voci, la possibilità di un conflitto imminente è remota, poiché gli Stati Uniti sono già pesantemente coinvolti in altre guerre importanti, tra cui quella in Ucraina e i preparativi per un futuro confronto con la Cina.

Il Pentagono sostiene che “il motivo dell’invio di rinforzi ai tre cacciatorpediniere attualmente in Medio Oriente (USS Paul Hamilton, USS Thomas Hudner e USS McFall) è dovuto all’attività ostile dell’Iran che minaccia la navigazione e la sicurezza. L’Iran ha tentato di sequestrare 20 navi dal 2021, ha sparato contro la petroliera commerciale Richard Voyager mentre tentava di sequestrarla al largo delle coste dell’Oman e ha sequestrato due petroliere in una settimana”.

Questa dimostrazione di forza militare arriva esattamente due anni dopo che gli Stati Uniti hanno ridotto la loro presenza militare in Medio Oriente in seguito al ritiro dall’Afghanistan nel 2021. In realtà, l’attuale dispiegamento militare degli Stati Uniti è un tentativo di rispondere alle precedenti preoccupazioni degli alleati regionali che si sentivano lasciati vulnerabili mentre vedevano gli Stati Uniti ritirare l’efficacia militare dal Medio Oriente e radunare gli alleati occidentali per la guerra con la Russia. Per colmare il vuoto di lunga data e riaffermare il proprio impegno, gli Stati Uniti vorrebbero far credere agli Stati del Golfo che stanno inviando ulteriori forze nella regione per rassicurare gli alleati del proprio impegno per la loro sicurezza. Ma la storia potrebbe essere più complessa di quanto sembri.

