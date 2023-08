Come svelare l’escalation militare degli Stati Uniti in Medio Oriente: Una risposta al fallimento in Ucraina.

Di Elijah J. Magnier:

Dall’inizio del mandato del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nelle ultime settimane il mondo ha assistito a un sorprendente cambiamento nell’approccio dell’amministrazione statunitense al Medio Oriente. Per anni, la regione ha vissuto una relativa distensione, mentre i Paesi risolvevano le loro divergenze e stringevano alleanze politiche ed economiche. Tuttavia, questa ritrovata calma è stata interrotta da una recrudescenza della retorica bellica e da un’escalation militare da parte degli Stati Uniti, sollevando interrogativi sulle ragioni di fondo e sulle potenziali conseguenze di questo improvviso cambiamento.

Gli attuali sviluppi in Medio Oriente non possono essere dissociati dal conflitto in corso in Ucraina e dal suo impatto sulla scena internazionale. La guerra americana contro la Russia in Ucraina è stata accompagnata da audaci affermazioni da parte di funzionari occidentali e dei media mainstream globali circa l’indebolimento delle capacità militari ed economiche della Russia. Tuttavia, la recente testimonianza al Congresso degli Stati Uniti del generale Gerard Cavoli, comandante del Comando europeo-americano e comandante supremo delle forze alleate in Europa, rivela una realtà diversa. “Nonostante gli sforzi significativi e l’assistenza all’Ucraina, le capacità militari russe rimangono in gran parte intatte, sfidando le precedenti aspettative di una rapida risoluzione”.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...