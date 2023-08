O cenário da África em transformação: Concorrência sino-ocidental e modelos contrastantes

Elijah J. Magnier

A corrida geopolítica pela influência na África está se acelerando à medida que as potências globais, como os Estados Unidos e a Rússia, intensificam seus esforços para forjar laços distintos com o continente. As Nações Unidas preveem que a população da África dobrará para 1,1 bilhão de pessoas até 2050, impulsionada pela rápida urbanização, ultrapassando, por fim, dois bilhões de pessoas. Como o Fundo Monetário Internacional confirmou, esse crescimento posiciona a África como o segundo continente de crescimento mais rápido do mundo. Essa trajetória marca o fim da “primeira disputa” pelos recursos da África em cinco séculos. Ela anuncia o surgimento de uma “segunda disputa”, impulsionada por seus mercados em expansão, recursos naturais abundantes, capital humano e ligações marítimas estratégicas com outros continentes.

A China está de olho na África, lançando uma série de projetos ambiciosos e desenvolvimentos de infraestrutura para conectar as nações do continente e desafiar suas contrapartes ocidentais pela supremacia. As potências coloniais históricas da Europa, que antes dominavam as terras africanas, agora estão lutando contra a diminuição de sua influência, enfrentando reações contrárias de algumas nações africanas e perdendo sua posição em outras. A França, por exemplo, enfrentou expulsões de dois países, Mali e Burkina Faso, e o aumento do sentimento popular contra sua presença na região, principalmente no Níger.

O envolvimento da China com a África remonta à dinastia Ming, em 1644, e esse relacionamento histórico continua. Em especial, a China apoiou a decisão do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser de nacionalizar o Canal de Suez em 1956, o que levou a intercâmbios estudantis e a uma ponte cultural entre as duas regiões. Ao contrário da China, que se concentra em projetos econômicos e infraestrutura para expandir sua influência, os Estados Unidos e a França estão preocupados com bases militares e esforços antiterrorismo na África.

Quando o novo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, embarcou em uma turnê pelos países africanos, ele destacou o compromisso inabalável de Pequim com suas relações com o continente. A estratégia da China baseia-se em uma abordagem branda para consolidar os laços, uma política em vigor desde 1991. A abordagem proativa da China foi destacada pelo lançamento da iniciativa “Rota da Seda” em 2013, que viu a criação de 46 portos africanos novos e renovados conectando a África ao resto do continente. Esse investimento garantiu sua posição como o maior investidor na África Subsaariana. Além dos projetos tradicionais, o envolvimento da China abrange vários setores, incluindo educação, saúde, tecnologia e pesquisa científica, consolidando ainda mais sua posição na região.

Durante uma importante cúpula sino-africana, o presidente Xi Jinping prometeu bilhões de dólares para apoiar o desenvolvimento do continente, com uma parte significativa destinada a projetos de desenvolvimento e empréstimos sem juros. A China também cancelou dívidas substanciais da África, demonstrando seu compromisso com a promoção do progresso. Quando muitos países africanos estavam em dificuldades com suas dívidas nas décadas de 1980 e 1990, a China cancelou mais de 85% dos empréstimos sem juros pendentes na época. De acordo com a Iniciativa de Pesquisa China-África (CARI) da Universidade Johns Hopkins, entre 2000 e 2019, a China perdoou pelo menos US$ 3,4 bilhões em dívidas, quase todos os seus empréstimos sem juros aos países africanos. A partir de 2022, a China disse que perdoaria 23 empréstimos sem juros a 17 países africanos e redirecionaria US$ 10 bilhões de suas reservas do Fundo Monetário Internacional para nações do continente.

Enquanto isso, os críticos levantam preocupações sobre a crescente influência da China na África, muitas vezes retratando-a como uma conquista carregada de dívidas. No entanto, dados do Banco Mundial mostram que 49 países africanos devem 39% de sua dívida a instituições multilaterais, 35% a credores privados (excluindo credores privados chineses) e 12% do ônus da dívida do continente é devido à China e a credores chineses. Em 2021, os credores privados cobrarão 5% de juros, enquanto a China e os credores multilaterais cobrarão 2,7% e 1,3%, respectivamente.

As atividades econômicas africanas da China floresceram, com cerca de 10 mil empresas chinesas operando internacionalmente. A McKinsey & Company prevê que os ganhos da China chegarão a incríveis US$ 440 bilhões até 2025, impulsionados principalmente por empreendimentos na África do Sul, Etiópia, Costa do Marfim, Mali, Nigéria, Quênia, Angola, Egito, Níger, Serra Leoa e outros países.A diferença entre a abordagem da China e a da Europa é impressionante. A execução meticulosa de projetos pela China, livre de interferências ou imposições políticas, contrasta com as políticas de curto prazo da Europa, carregadas de valores, que muitas vezes negligenciam o desenvolvimento da infraestrutura. Historicamente, as potências europeias têm extraído os recursos vitais da África, deixando contribuições mínimas para o crescimento do continente. Enquanto a Europa se envolve em esforços militares sob o pretexto de combater o terrorismo, a China permanece firmemente focada no avanço econômico.Em uma era de mudanças na dinâmica geopolítica, a África está no centro de uma nova disputa por influência. A postura proativa e orientada para o desenvolvimento da China remodela o continente, deixando o Ocidente para enfrentar um cenário transformado. As implicações são claras: o Ocidente deve se adaptar à dinâmica do poder econômico em evolução, orientado por uma visão de investimento no desenvolvimento da África e na reconstrução de sua infraestrutura negligenciada. À medida que a presença da China se solidifica, o destino da África está entrelaçado com a mudança das marés da influência global, dando início a um novo capítulo para o continente e suas parcerias estratégicas.Em meio a essa dinâmica em evolução, a posição da China na África está firmemente estabelecida, tornando-a um ator insubstituível. Como resultado, o Ocidente está sendo forçado a lidar com a ascensão dessas potências econômicas, competindo para conquistar corações e mentes em troca de investimentos que revitalizarão a infraestrutura da África, há muito negligenciada. Essa nova realidade surgiu enquanto o Ocidente continua preocupado com os conflitos no Oriente Médio e com o recente confronto com a Rússia na Ucrânia, desviando inadvertidamente a atenção da crescente concorrência na África.Nas últimas duas décadas, a China embarcou em vários projetos africanos, abrangendo diversos setores, como infraestrutura, energia, telecomunicações, agricultura, educação e saúde. Esses projetos visam a promover o desenvolvimento econômico, fortalecer os laços diplomáticos e garantir o acesso a recursos essenciais. Aqui estão alguns projetos chineses notáveis na África nos últimos vinte anos: 1. Desenvolvimento de infraestrutura: A China tem sido um ator importante na construção de infraestrutura essencial na África, incluindo estradas, ferrovias, pontes, portos e aeroportos. Por exemplo, a ferrovia Addis Ababa-Djibouti, na Etiópia, a ferrovia Mombasa-Nairobi Standard Gauge, no Quênia, e a ferrovia Abuja-Kaduna, na Nigéria, são grandes projetos ferroviários financiados e construídos pela China. 2. Projetos de energia: A China investiu muito em projetos de energia na África, principalmente no desenvolvimento de usinas de energia e fontes de energia renovável. Projetos notáveis incluem represas hidrelétricas, usinas de energia solar e parques eólicos. A Represa do Renascimento Etíope (GERD) e vários projetos de energia solar no Marrocos e no Egito são exemplos do envolvimento da China no setor de energia. 3. Telecomunicações: As empresas chinesas têm desempenhado um papel importante no desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações em toda a África. A Huawei, uma gigante chinesa da tecnologia, está envolvida na construção e atualização de redes de comunicação em vários países africanos. 4. Extração de recursos naturais: A demanda da China por recursos naturais levou a investimentos em projetos de mineração e extração na África. Esses projetos abrangem uma série de minerais e recursos, incluindo petróleo, gás, cobre e minério de ferro. As empresas chinesas têm se envolvido na exploração de petróleo no Sudão e em Angola. 5. Agricultura e segurança alimentar: A China tem apoiado iniciativas agrícolas na África para melhorar a segurança alimentar e promover práticas agrícolas sustentáveis. Isso inclui projetos de irrigação, produção agrícola e transferência de tecnologia agrícola. 6. Educação e treinamento: A China tem oferecido bolsas de estudo e oportunidades de treinamento para estudantes e profissionais africanos. Muitos estudantes africanos foram educados na China, contribuindo para o compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento do capital humano. 7. Saúde: A China tem se envolvido em projetos de saúde, incluindo a construção de hospitais e instalações médicas e o fornecimento de equipamentos e conhecimentos médicos. Isso tem sido particularmente importante durante crises globais de saúde, como o surto de Ebola. 8. Comércio e zonas econômicas: A China estabeleceu zonas econômicas especiais e parques industriais em alguns países africanos para promover o comércio e a cooperação econômica. Essas zonas têm o objetivo de atrair investimentos estrangeiros e facilitar a transferência de tecnologia. 9. Intercâmbios culturais e entre pessoas: A China promoveu vendas culturais e educacionais por meio de iniciativas como os Institutos Confúcio, que oferecem programas culturais e de língua chinesa em universidades africanas. 10. Alívio da dívida e diplomacia: A China se envolveu no alívio da dívida e na diplomacia na África, oferecendo empréstimos, doações e assistência para apoiar o desenvolvimento econômico e fortalecer os laços diplomáticos. É importante observar que o escopo e o impacto desses projetos variam de um país africano para outro. Embora o investimento chinês tenha contribuído para o desenvolvimento da infraestrutura e para o crescimento econômico em alguns casos, em outros ele levantou preocupações sobre a sustentabilidade da dívida, o impacto ambiental e as práticas trabalhistas. A natureza e o sucesso desses projetos dependem de uma complexa interação de fatores econômicos, políticos e sociais.Enquanto o Ocidente enfrenta desafios, o progresso constante da China no continente africano está reformulando a narrativa. O apelo da abordagem da China, baseada na cooperação econômica e não na imposição, atraiu um apoio considerável. O ex-presidente senegalês Abdullah Wade capta muito bem esse contraste, observando que, embora possa levar cinco anos para negociar um acordo com o Banco Mundial, a China pode fazer o mesmo em três meses. A China cancelou ou renegociou algumas dívidas africanas para criar boa vontade, fortalecer parcerias, reduzir o ônus financeiro das nações africanas, apoiar o desenvolvimento econômico e melhorar as relações diplomáticas. Aqui estão alguns exemplos de cancelamento de dívidas chinesas na África: 1. Zâmbia: Em outubro de 2020, a China anunciou que havia concordado em adiar o pagamento de juros e o pagamento do principal de determinados empréstimos devidos pela Zâmbia. Essa decisão foi tomada para ajudar a Zâmbia a resolver seu problema de endividamento, que foi exacerbado pelo impacto econômico da pandemia da COVID-19. 2. Seychelles: A China cancelou uma parte significativa da dívida de Seychelles em janeiro de 2018. A medida fazia parte de um plano mais amplo de redução da dívida para aliviar os desafios fiscais de Seychelles. 3. Tanzânia: A China cancelou parte da dívida da Tanzânia em 2013 – o perdão da dívida tinha como objetivo promover a cooperação econômica e fortalecer as relações bilaterais entre os dois países. 4. República Democrática do Congo (RDC): Em 2010, a China cancelou parte da dívida da RDC em um acordo bilateral. O alívio da dívida foi fornecido para ajudar a RDC a administrar sua carga de dívida e promover a estabilidade econômica. 5. Angola: A China se envolveu em discussões sobre a reestruturação da dívida com Angola, um dos países africanos com empréstimos chineses significativos. Embora essas discussões não cheguem a um cancelamento definitivo, elas têm como objetivo aliviar a pressão sobre o pagamento da dívida de Angola. O cancelamento ou a reestruturação da dívida vem acompanhado de condições ou acordos específicos relacionados à futura cooperação econômica, como aumento do comércio, investimento ou participação em projetos financiados pela China. Geralmente é negociado caso a caso, e os termos podem variar. No entanto, apesar desses casos de alívio da dívida, foram levantadas preocupações sobre a sustentabilidade geral da dívida dos países africanos com empréstimos chineses substanciais. Alguns críticos argumentam que, embora o alívio da dívida possa proporcionar um alívio temporário, ele precisa abordar as questões subjacentes de gerenciamento e transparência da dívida. A ascensão da China na África não passou despercebida por outros atores globais. A Turquia, em 2008, e os Estados Unidos, sob a administração do Presidente Barack Obama, em 2014, lançaram seus compromissos na África, buscando uma parte das oportunidades crescentes. A Rússia também entrou na briga, realizando duas cúpulas para enfatizar seu interesse exclusivo nos recursos estratégicos da África, que incluem commodities vitais, como petróleo, gás e minerais.As visitas de líderes europeus e ministros das relações exteriores à África, que antes eram atraentes, agora têm menos peso para influenciar a trajetória do continente. A narrativa europeia, caracterizada por interesses míopes, “valores” e “condições de direitos humanos”, tem lutado para influenciar as nações africanas em direção à sua visão. O histórico da Europa de extração de recursos sem investimento proporcional em desenvolvimento prejudica ainda mais sua influência. Por outro lado, o crescimento econômico sustentável e a abordagem de parceria da China estão em sintonia com as aspirações africanas. O conflito em curso na Ucrânia foi um divisor de águas, recalibrando a dinâmica do poder global e proporcionando uma abertura para que os participantes emergentes desafiem o domínio ocidental. 