Le scénario de guerre concocté par Israel pour menacer le Liban pourrait bien mal tourner

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

En pleine escalade des tensions, Israël a averti le Hezbollah qu’il usera de sévères représailles en réponse àson bombardement de casernes militaires israéliennes, en le sommant de se retirer jusqu’au fleuve Litani, à 40 km de la frontière, et en menaçant de causer d’importantes destructions au Sud-Liban et à Beyrouth. Cette évolution soulève des questions quant à l’ampleur possible de l’action militaire israélienne et des représailles à la menace israélienne.

Doté de capacités militaires avancées et d’un soutien important de l’OTAN, Israël est capable de lancer une campagne de bombardement à grande échelle contre le Hezbollah, comme en témoigne l’utilisation récente d’avions de guerre et d’obus au phosphore. Le Hezbollah, pour sa part, a intensifié sa riposte en utilisant des roquettes explosives Burkan d’une demi-tonne. Le conflit est actuellement confiné à la zone frontalière et les parties montrent peu d’intérêt à l’étendre.

L’implication des forces houthies d’Ansar Allah au Yémen, qui ont fermé le détroit de Bab el-Mandeb à la navigation israélienne, nuisant ainsi aux efforts des États-Unis pour maintenir la sécurité maritime dans la région, complique les choses. Les États-Unis cherchent activement à prendre des mesures diplomatiques pour désamorcer le conflit et éviter qu’il ne s’aggrave.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Support Independent Journalism €10.00

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...