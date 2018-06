Bitka za sirijsku Daraau će se desiti: Učestvovat će i specijalne snage Hezbollaha

Bitka za Daraau protiv ISIL-a (poznatog još i pod nazivom Jaish Khaled Bin al-Waleed), al-Kaide i “Slobodne Sirijske Vojske” će se bez sumnje desiti. Sirijska vlada sigurno se neće obazirati na opasnost od američkog bombardovanja, niti prijetnju Izraela – države koji podržava džihadiste godinama pružajući im finansijsku, obavještajnu i medicinsku pomoć – u nadi spriječavanja vladinih snaga da dođu do granice. Damask će također ignorisati rusko-američko-jordanski sporazum o zaštiti i poštivanju deeskalacionih zona još dugo vremena.

Damask je zatražio od svojih specijalnih snaga pod komandom generala Suheila al-Hassana (poznatog kao al-Nimer – u prevodu Tigar) da se premjeste u Daraau. Ove snage djeluju isključivo pod ruskom vojnom komandom na cijeloj sirijskoj teritoriji. Sirijska vlada također okuplja protiv-vazdušne raketne jedinice u Dari i u pozadini fronta oko Damaska, te je zapovijedila svojim strateškim raketnim jedinicama da budu spremne da intervenišu u svrhu pružanju zaštite kopnenim snagama. Ovo ukazuje da očekuju da će nadolazeća bitka biti teška i ne isključuje mogućnost intervencije regionalnih sila u Siriji.

Sirijska komanda ignorisala je zahtjeve SAD-a i Izraela da isključe Hezbollah i iranske saveznike iz ofanzive prema Dari. Prema tome, sirijski predsjednik Bashar al-Assad zatražio je od specijalnih snaga Hezbollah al-Ridwan da zauzmu položaje u Darai i njenoj okolici, te da učestvuju u predstojećoj ofanzivi.

Izvori na terenu vjeruju da se od Sjedinjenih Država ne očekuje da se povuku sa prelaza Al-Tanf između Sirije i Iraka – kako je zatražio Damask u zamjenu za odsustvo Hezbollaha i Irana u Darai – jer Izrael vjeruje da se bitka neće ni desiti. Dakle, sirijska vlada je odlučila da se uključi u borbu u Darai i ukloni sve džihadiste sa juga, te povrati potpunu kontrolu nad teritorijom ili čak da nametne prisilne pregovore kako bi postigla svoj cilj povlačenja američkih snaga iz al-Tanfa.

Sirijska vojska također ima za cilj da okonča južnu ofanzivu kako bi mogla da premjesti sve svoje snage na sjever i al-Badiyu nakon toga, kako bi napala preostale ISIL-ove snage prisutne u tom dijelu Sirije.

SAD se suočavaju sa dilemom dok hiljade obučenih, podržanih i od američkog budžeta finansiranih sirijskih milicija borave u pograničnom području između Sirije i Iraka. Ove milicije mogu biti teret ako SAD odluče da se povuku jer su to većinom arapske i ne-kurdske snage. Prema tome, svaki sporazum koji Al-Tanf vraća centralnoj vladi znači povlačenje hiljada militanata u područje koje kontrolišu kurdske snage u sjevernoj provinciji al-Hasakah, također pod kontrolom američkih okupacionih snaga. Ovo može prouzrokovati etničke sukobe između Kurda i arapskih plemena u regionu koji odbijaju kurdsku dominaciju, naročito imajući u vidu da Ankara i Damask gledaju na kurdsku saradnju sa američkim snagama kao neprijateljski akt. Štaviše, očigledno je da nijedna okupaciona sila nije predviđena da ostane zauvijek u okupiranoj zemlji i da, prije ili kasnije, okupator historijski zna da će se suočiti sa otporom.

Što se tiče ruske pozicije u vezi sa bitkom u Darai, vojni izvori na jugu Sirije izjavili su da sirijski brigadir Suhail al-Hasan neće biti prisutan u regionu bez posebnog zahtjeva Rusije. Snage “Tiger” divizije su specijalne jedinice koje djeluju pod komandom Rusije uz saglasnost predsjednika Bashara al Assada. Stoga, Moskva ne želi da džihadističke snage sarađuju sa Izraelom ili da SAD zadrži teritorij u Siriji. Štaviše, Rusija ne želi djelimičnu pobjedu u Levantu sada kada je oslobođen „korisni“ dio Sirije (najnaseljenije geografske oblasti zemlje), s izuzetkom sjevera. Zato jug postaje nužnost koja mora biti oslobođena.

Rusija ima velike planove u Levantu: prilikom moje posjete gradu Palmyri i njenoj okolici, prisustvo hiljada ruskih vojnika je zapanjujuće, što ukazuje na to da Moskva u velikom broju šalje novu pješadiju i specijalne snage. Ovo veliko prisustvo nije ranije bilo najavljeno.

To bi također moglo ukazati na to da Rusija ne želi da SAD održi dugoročnu sferu utjecaja u Siriji jer želi ostati jedina sila u Siriji sa snažnim prisustvom. Ovakav pristup Rusije prema saveznicima Sirije je teško održiv. Moskva ne može sama da donese konačnu odluku o tome ko može ostati ili otići iz Sirije. Štaviše, Rusija za sada smatra da su sve savezničke snage – uključujući Hezbollah, Iran i njegove saveznike – apsolutno neophodne sve dok postoje američke snage koje okupiraju zemlju.

Turska nije prijetnja ili dilema za Rusiju. Moskva i Ankara su postigli nekoliko sporazuma još od bitke za okolicu Halepa, bitke za Ghoutu, a potom i bitke za Afrin i turske ofanzive ka Idlibu i njegovoj okolici, sa ciljem da se udari i “podijeli” al-Kaida (najradikalniji “Hurraas al-Deen” se otcijepio od “Hayat Tahrir al-Sham” pod Abu Mohammadom al-Joulaniem na zahtjev Turske).

Rusija i Turska smatraju SAD najvećom prijetnjom u Siriji zbog njene namjere “promjene režima” i projekata podjele koje SAD mogu da promovišu, kao i želje da Kurdima stvore poseban entitet, i to ne iz ljubavi prema kurdskom narodu, već čisto da održe pritisak na Ankaru i Damask.

Stoga, bitka na jugu će se desiti uprkos izraelskom uznemiravanju i udarima na savezničke snage Irana koje se bore protiv ISIL-a u Albuqmalu te zahtjevu Tel Aviva – koji je uzaludan – da se Hezbollah udalji od Dare. Izrael pokušava da naruši stabilnost Sirije ali nije uspio da privuče ikakvu posebnu pažnju iz razloga što je oslobođenje juga postalo primarni strateški cilj. Assad nije zabrinut Izraelom i daleko od toga da poštuje izraelske granične snage i njihovu demarkacionu liniju iz 1974. godine na okupiranoj Golanskoj Visoravni.

Damask surađuje sa svojim saveznicima u namjeri da oslobodi jug bez ikakvog oklijevanja, slobodan od ikakvog utjecaja ili prijetnji, upravo jer je došlo vrijeme da se uništi Al-Kaida i ISIL prvo sa juga zemlje, da bi vojne snage bile slobodne da se okrenu ka istočnim pustinjskim predjelima i koncentrišu se na američke i turske okupacione snage na sjeveru.

Published here: http://epogledi.com/bs/vijesti/1009/bitka-za-sirijsku-daraau-ce-se-desiti-ucestvovat-ce-i-specijalne-snage-hezbollaha/#.Wy7pwTSwRK8.twitter

