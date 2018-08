Irak befinner seg mellom barken og veden: et valg mellom Iran og USA   

Av Elijah J. Magnier

Translated by: Abu Hedda

I måneden som kommer, like etter Eid al-Adha, vil Irak være i et dilemma. Den føderale domstolen har bekreftet resultatene fra den manuelle omtellingen av valget i mai med ubetydelige endringer i de tidligere annonserte resultatene. Det er nå den største irakiske koalisjonen som totalt har over 165 plasser i parlamentet, må velge navnet på den nye lederen i landet. Den som er valgt som statsminister, uavhengig av om han er pro-USA, pro-Iran eller til og med en nøytral type, vil ikke kunne redde Irak fra de rådende alvorlige forholdene og vanskelige år framover. Men dette valget vil definitivt ha en stor effekt på Mesopotamias (Irak) økonomi, og kanskje til og med på sikkerhetssituasjonen.

Den irakiske regjeringen blir vanligvis dannet etter en avtale mellom en eller flere av gruppene med det største antall parlamentsmedlemmer, hvoretter flere mindre irakiske partier (shia, sunni, kurdere og andre minoriteter) også slutter seg til. Når dette blir den største koalisjonen, er den deretter berettiget til å velge fremtidig statsminister innen en måned etter de har erklært regjeringsdannelsen. Iløpet av denne tiden må denne koalisjonen internt diskutere maktfordelingen: oppnevne statsminister, parlamentsleder, president og alle andre maktposisjoner (visepresidentene, viseministrene og de ulike statsrådspostene i regjeringen).

Den foreløpig siste formasjonen er nå offisielt annonsert av Sayroon (Moqtada al-Sadr), al-Nasr (Haidar Abadi), al-Hikma (Ammar al-Hakim) og al-Wataniya (Saleh al-Mutkaq). Disse gruppene er fortsatt langt fra å nå det nødvendige antall parlamentsmedlemmer for å kunne velge statsminister. Og dette betyr at Irak risikerer å måtte vente i flere måneder før en ny statsminister tar makten.

Irak-Iran grensen er 1.458 km lang fra Shatt al-Arab-deltaet i Persiabukten til Kuh e-Dalanper. Dette faktum, og den store handel og handel utveksling mellom de to landene (over 12 milliarder dollar per år), pålegger et spesielt strategisk forhold mellom Teheran og Bagdad. Videre legger volumet av religiøs turisme (for pilegrimer som besøker Imam Reda i Iran og mange andre profeter og Imamas helligdommer i Irak) seg på landets ledere utover politiske forskjeller. Majoriteten i Irak og Iran er Shia, men det irakiske shia er ikke primært bundet til Iran av religiøse bånd, landets interesser dominerer over alt annet.

Dermed er Marjaiya i Najaf, ledet av den høyeste religiøse myndighet i Mesopotamia (og resten av Shia-verdenen), den iranske nasjonale stor ayatollah Sayyed Ali al-Sistani, ikke enig i iransk interferens i irakisk politikk. I motsetning til den feilaktig debatterte spekulative fortellingen om rivaliteten mellom de to teologiske skoler i Najaf (Irak) og Qom (Iran), sto Marjaiya i Irak fast mot Irans valg av statsminister i 2014, og nektet å forny Nuri al-Maliki, selv om konstitusjonen ga ham den juridiske rett til å bli Iraks leder siden han satt på hodet til den største parlamentariske koalisjonen. Under min tilstedeværelse i Bagdad og Najaf på den tiden prøvde Irans general Qassem Soleimani vanskelig å pålegge første al-Maliki og deretter ex-Premier Ibrahim al-et, men uten suksess. Det var ikke en religiøs men en politisk konflikt, der Sayyed Sistani sto fast og nektet å la en uønsket personlighet lede landet.

Likevel finner Irak seg alvorlig “fanget” på grunn av amerikanske sanksjoner mot Iran. Hvis en statsminister godtar de ensidige sanksjonene mot Iran, vil han bli korsfestet som en amerikansk dukke og vil ha både pro og anti-Iran mot ham. Faktisk er USAs uklokte politiske trekk for å kunngjøre at landet bor “så lenge det er nødvendig”, til tross for Bagdads anmodning om å redusere antall 5000 soldater i landet, er en direkte utfordring for Mesopotamia og til alle irakere. Det tolkes av folket på gaten jeg snakket med, og av beslutningstakere i både Bagdad og Najaf, som et uttrykk for USAs vilje til å pålegge en statsminister med styrke, særlig Haidar Abadi.

Det iranske lederskapet må holde seg stille og se fra det fjerne den irakiske interne reaksjonen mot den amerikanske beslutningen om å pålegge Abadi for en annen periode. Faktisk sa kilder i den irakiske regjeringen at «statsministeren forsøkte å overbevise politiske ledere om å akseptere tilstedeværelsen av de amerikanske styrkene i Irak til en ukjent dato».

Det betyr for irakere at det er forståelse mellom Abadi – ivrig etter å være i makten – og USA – ivrig etter å se Abadi i kraft – å bli i Irak, selv om landet har blitt befriet fra ISISs kontroll over enhver by eller landsby Irak (ISIS er tilstede som opprørere, og forbrytelser er gjemmer seg). Det som både Abadi og de amerikanske styrkene er uvitende om, er tilstedeværelsen av en sterk populær gruppe blant befolkningen. De kjempet mot ISIS og er klare til å kjempe mot en lang oppstandskrig mot de amerikanske styrkene i Irak, uten å be om Irans støtte, hjelp eller veiledning.

Den uskikkede amerikanske politikken (og ikke bare i Irak) kaller enda en koalisjon mellom Sayyed Moqtada al-Sadr og Haidar Abadi for å danne det største antall parlamentsmedlemmer, tilstrekkelig til å velge en ny statsminister. Noen analytikere går enda lenger og ber Washington om å invitere Moqtada al-Sadr til Det hvite hus for å holde Irak vekk fra Iran.

Disse ignorerer at Sayyed Moqtada vil være i hodet til den første gruppen som blir bedt om å kjempe mot amerikanske styrker i Irak hvis de bestemmer seg å bli lenger i Mesopotamia og å pålegge en leder av Irak. Kilder i Sayyed Moqtadas indre sirkel fortalte meg: “Sayyed Moqtada avviser implementeringen av eventuelle sanksjoner mot Iran som ble avtalt av Abadi, og vil ikke godta en ny statsminister som rir inn i den grønne sonen på en amerikansk tank”. Andre styrker i Irak sies å være “å følge tett den amerikanske styrken i alle de militære basene i Irak”. “Hvis de har dårlige hensikter (å bo i landet), skal vi gripe inn for å overbevise disse styrkene om å forlate,” sa en høy irakisk kilde i de populære væpnede styrkene – som kjempet mot ISIS over det meste av det irakiske territoriet.

Ingen irakisk embetsmann har forklart for folket hva fordelene og ulempene med å gjennomføre USAs ensidige sanksjoner mot Iran er. Ingen har forklart for folket hva er risikoen, hva ville være reaksjonen på USAs skritt og hva ville være Plan B. Hvem ville kompensere den enorme forventede skade på Iraks økonomi om sanksjoner ble akseptert eller avvist? Irakere har lidd i mer enn 11 år med sanksjoner under Saddam Husseins epoke og kan ikke være villige til å gå gjennom dette igjen. Men det er deres valg, ikke det for en enkelt person, Abadi- som egentlig ikke fikk et flertall under parlamentsvalget i en hvilken som helst irakisk provins.

Irak har ingen politisk enighet om strategiske beslutninger: Den ensidige avgjørelsen tatt av statsministeren og midlertidig Haidar Abadi krever parlamentarisk godkjenning, slik at det irakiske folks representant kan ta ansvaret for å ta landet mot det ukjente. Det irakiske utenriksdepartementet har avvist Abadis ensidige avgjørelse, og det gjorde også de fleste irakiske politiske grupper med ministre i regjeringen. Den irakiske visepresident Nouri al-Maliki, Abadi’s Da’wa-parti, og mange andre, avviste statsministerens skritt mot Iran og til fordel for USA. Mange sa åpenbart at «Irak vil absolutt ikke være en del av den amerikanske planen om å treffe Iran».

Shia-gruppene er ikke i harmoni – mange avviser Abadi for en annen periode. De sunni-gruppene er heller ikke enige om den nye taleren (Anbar guvernør Mohammad al-Halbusi versus visepresident Usama al-Nujeifi). Kurderne venter på å se hvem som skal danne den største koalisjonen før de blir med og innlemme deres forhold, fordi de vil være de som tipper den politiske balansen mot eller imot Abadi.

Bras-de-fer mellom Iran og USA manifesterer seg i hele Midtøsten og spesielt i Syria, Libanon og Irak. I dag besøker den iranske general Qassem Soleimani og den amerikanske spesialpresidenten Brett MacGurk begge irakiske embetsmenn og leder av grupper for å forsøke å påvirke de irakiske avgjørelsene. Det er avgjørende for både Iran og USA å se en Premier på deres side, og begge ser tilsynelatende bort fra konsekvensene for irakerne hvis denne siden eller den andre siden vinner sin ønskede kandidat.

Det er ikke så mye et spørsmål om å ha en leder med visjon, men en leder klar til å påta seg nesten umulig ansvar. En annen krig i Irak (mot USAs styrker) eller en økonomisk krig (mot Iran): begge banker ved døren til Mesopotamien.

