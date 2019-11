Iran, Russland, Kina, Syria og Hizbollah er USAs fiender i Libanon

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Vitnesbyrdet fra den tidligere amerikanske utenriksministeren og ambassadøren i Libanon, Jeffery Feltman, til den amerikanske kongressen, skapte en storm i en tekopp i Libanon, selv om han i den amerikanske administrasjonen ikke lenger innehar noen offisiell stilling. Feltman, som jobber for The Bookings Institution, presenterte sin detaljerte kunnskap basert på nøye oppmerksomhet rundt hendelser i Libanon, særlig i den nåværende konteksten av de pågående protestene som rammet landet. Han kommer imidlertid ikke til å fullstendig forstå situasjonen. Han uttrykte litt ønsketenkning i sin lesing av hendelsene i Libanon. Han viste kompleksiteten i situasjonen i landet, og ga råd til kongressen om hvordan man kan “beseire Hizbollah og Iran i Libanon” og hvordan “hindre Syria, Russland og Kina i å få fotfeste i Libanon”. Imidlertid tjener hans feillesing av lokal dynamikk og Hizbollahs makt faktisk Libanon positivt, men bare hvis Kongressen ærer hans ord.

Det er ikke uvanlig at «Motstandsaksen» (Iran, Syria, Irak, Palestina, Hizbollah og Yemen) tillater misforståelser og undervurderinger av aksens makt uten å imøtegå eller reagere på dette. Iran bruker for eksempel denne metoden for å vise hvor sårende noen av prosedyrene som tar sikte på å dempe dens makt er i praksis og forsterke effektene, slik at aktører, spesielt hvis de er en supermakt som USA, mener dens sanksjoner eller metoder er effektive. President Donald Trump mente det iranske regimet ville falle i løpet av måneder på grunn av hans strengeste sanksjoner. Og likevel skjuler den iranske regjeringen ikke effekten av sanksjoner på økonomien, men er likevel langt fra å erklære nederlag, produsere sitt årlige ikke-oljeavhengige budsjett, og tilpasse seg Trumps økonomiske straff.

Denne tilnærmingen – slik den forstås av motstandsaksen – overbeviser aktørene om å unngå å legge til mer tøffe tiltak og kan tilfredsstille den amerikanske administrasjonen eller dens partnere i Midtøsten, og tilsløre virkeligheten. Den israelske statsministeren, Benyamin Netanyahu, har for eksempel skrytt over effektiviteten hans i å avskjære alle våpenforsyninger til Hizbollah ved å bombe forsendelser som reiser fra Syria til Libanon. Likevel er han den første til å erkjenne at Hizbollah har mottatt de siste presisjonsrakettene fra Iran, via Syria, og lagt dødelig ildkraft til sine 150 000 missiler og eksisterende arsenal.

Under sitt vitnesbyrd berømmet og forsterket den tidligere amerikanske diplomaten den libanesiske hærens rolle i å beseire al-Qaida og den “islamske staten” på grensene mellom Libanon og Syria. Hans syn (selv om det er noe fjernt fra virkeligheten) kan tjene til å myke opp den tøffe holdningen til USA som de siste årene har hatt som mål å utarme Libanon. Men det var Hizbollah som beseiret jihadistene, og ikke de “foreldreløse” 12 hellfire-missilene som betinget av USA ble gitt til hæren og hærens begrensede deltakelse i okkuperte områder som Hizbollah ryddet for jihadister av da de rykket fram. Den libanesiske hærens tap ble forårsaket av et kjøretøy som gikk på en IED-bombe som ble etterlatt av jihadistene.

Hvis den amerikanske administrasjonen trodde Hizbollah kunne bli beseiret av den libanesiske hæren, og at et sunt Libanon er nødvendig for å dempe Hizbollahs innflytelse, kan det bare ha positive konsekvenser for landet. Imidlertid er Feltmans ønsketenkning i en annen kategori enn USAs planer om å innføre ytterligere sanksjoner mot Libanon. Ikke fordi det fins amerikanske beslutningstakerne som er flinkere enn Feltman, men fordi Trump-administrasjonen i stor grad er manipulert av Israels ønske om å bringe Libanon på knærne og følgelig innføre flere sanksjoner mot sjiaene og mot kristne, alle klassifisert som Hizbollahs allierte .

Feltman hevdet feilaktig at “borgerkrigen er uttrykk for Irans innflytelse”. Hans analyse av Hizbollah og Irans innflytelse har sporet av. Iran – som trappet opp i Libanon etter den israelske invasjonen i 1982 og ikke da borgerkrigen blusset opp i 1975 – ønsker at Libanon og Irak skal være stabile fordi enhver borgerkrig vil distrahere Irans partnere fra hovedmålene: solidaritet blant alle medlemmene i motstandsaksen til å stå imot deres felles fiender, avskrekking mot Israel og støtte til den palestinske saken.

Feltman, en kunnskapsrik tidligere amerikansk diplomat (i motsetning til andre tjenestemenn i den amerikanske administrasjonen) mener fortsatt feilaktig at syrisk hegemoni er et mulig scenario som kan gjentas i Libanon. Forholdet mellom Syria og dets allierte i Libanon, særlig Hizbollah, har endret seg. I mange år har president Bashar al-Assad ikke lenger vært direkte engasjert i libanesisk politikk, selv om Libanon fortsatt er veldig viktig for Syria på grunn av flere sikkerhets-, kommersielle og nabolagsfaktorer. Selv om det fortsatt er mange libanesere som besøker Damaskus, forstår imidlertid Assad at libanesiske politikere er splittet og at “motstandsaksen”er sterk nok til å forhindre fiendtlig oppførsel mot Syria.

I Libanon hadde Hezbollah aldri støtte fra alle sjiane. Selv den nære partneren Amal-bevegelsen – selv om den ikke er uvennlig overfor Hizbollah – konkurrerer med Hizbollah om innflytelse sør i Libanon og innen alle institusjonelle stillinger tildelt for sjiagruppen. Det er mange libanesiske sjiaer som er erklærte fiender av Hizbollah. Dette fenomenet er ikke utbredt, men heller ikke uvanlig. Fortsatt har Hizbollah støtte fra majoriteten av sjiaene på grunn av beskyttelsen de tilbyr til sine allierte blant de kristne minoritetene, fra jihadister, bevegelsens avskrekkende rolle mot Israels aggresjon og landets planer om å annektere mer libanesisk (land og vann) territorium.

Demonstrantene i Libanon har vært i gatene i mindre enn 40 dager for å protestere mot dårlige offentlige tjenester, feilstyring av økonomiske ressurser og korrupsjonen hos alle politiske ledere som nå er ved makten. Krisen utviklet seg imidlertid da det ble klart at ingen ny regjering snart vil bli dannet. Overgangs-statsministeren Saad Hariri ønsker å imøtekomme USAs ønske om å ekskludere Hizbollah og dens kristne partner “National Patriotic Movement” i et teknokratkabinett, og har en fri hånd til å utnevne enhver minister i den fremtidige regjeringen, – selv om han bare kontrollerer 21 av 128 parlamentsmedlemmer mens hans politiske motstandere innehar flertallet av parlamentariske seter (mer enn halvparten) – og nekter å bli ekskludert.

Hariri er ikke fritatt for korrupsjon, men prøver å ri på reformhesten. Hans politiske motstandere insisterer på å nominere ham til statsminister, slik at han vil påta seg ansvaret for korrupsjonen under farens styre før ham og hans håndtering av de mange regjeringene han ledet etter drapet på faren. Hans støttespillere ble presset på gatene for å bidra ved å stenge hovedveiene i Libanon: et signal som hadde som mål å legge press, men som bidro til å lamme landet.

På mindre enn to måneder med stenging av veien har Libanon mistet økonomisk utveksling og handel til en verdi av rundt to milliarder dollar. Landets valuta har devaluert 33% i forhold til dollaren i det svarte markedet.

Først i løpet av den siste uken tok den libanesiske hæren beslutningen om å holde alle hovedveier åpne, og unngå en mulig opptrapping av situasjonen. Sjia-byene og hovedaksen som koblet Beirut sør i Libanon og Bekaa-dalen hadde vært stengt i mange dager. En slik situasjon var i ferd med å utløse en reaksjon som kunne ha ført landet til en farlig tilstand.

Libanon er på randen av total konkurs. Det er ikke lenger noen tillit til den libanesiske lira og heller ikke i banksystemet. Den amerikanske støtten – uten tilknytning til finanskrisen – for den libanesiske hæren på 105 millioner dollar dekker ikke engang en liten del av landets underskudd på 85 milliarder dollar.

Bare Kina og Russland, landene Feltman frykter mest, kan bringe økonomisk håp til Libanon. Kina har investert i Haifas havn med en 25-årig kontrakt for å utvide skipskapasiteten, og i å modernisere strømkraftverk og offentlig transport i Israel, bruker de 12,19 milliarder dollar mellom 2005 og 2019.

Kina har signert en kontrakt med Irak om å utvikle og fullføre 80 oljebrønner i det gigantiske Majnoon Basra oljefeltet til 54 millioner dollar og en annen kontrakt for å bore 43 oljebrønner til 255 millioner dollar for å øke oljeproduksjonsraten til 400 000 fat per dag. Landet har signert en kontrakt på 1,39 milliarder dollar for boliger, utdanning og medisinsk behandling for prosjekter i Najaf, Karbalaa og Basra. Handelsvolumet mellom Irak og Kina overgikk 30 milliarder dollar i 2017. Kina importerer 20 milliarder dollar råolje fra Irak hvert år, med en økning i handel på 10% og som øker hvert år.

I motsetning til Israel, USAs øverste partner, er libanesiske pro-amerikanske politikere veldig følsomme for å skade Washington og avviser derfor enhver russisk donasjon eller viktige økonomiske avtaler med Kina selv om de kan bedre den smuldrende libanesiske økonomien.

Den skjøre politiske og økonomiske likevekten i Libanon bidrar til landets økonomiske oppløsning. USAs regjering oppfører seg som en okse i en porselensbutikk i Midt-Østen, innfører sanksjoner ukritisk, men får lite til gjengjeld. Stormaktens aggressive og arrogante avgjørelser skaper fiender for Trump og vedlikeholder USAs misforståelser rundt dynamikken i Midtøsten. Iran, Libanon, Irak, Yemen og Syria er de mest åpenbare eksemplene på hvor Trump-administrasjonen “skyter i vannet” og derved betydelig bidrar til suksessen til Iran og landets allierte. Nå er Trumps “politikk” – identifisert som “den største kilden til global ustabilitet” – som gir rom for at Russland og Kina kan være til stede i flere og flere land i Midt-Østen.

This article is translated free to many languages by volunteers so readers can enjoy the content. It shall not be masked by Paywall. I’d like to thank my followers and readers for the confidence and support. If you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.

Copyright © https://ejmagnier.com, 2019





