Irak zit op een kruispunt: premier al-Suheil of president Salih moet aftreden

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Irak bevindt zich op een kritiek kruispunt door een ernstig conflict tussen de sjiitische parlementaire coalitie en de Koerdische president Barham Salih. De crisis zou deze zondag kunnen worden opgelost als president Saleh de naam van de nieuwe premier bekendmaakt, die afgelopen donderdag door de grootste coalitie – al Bina’ – in een officiële, maar geheime brief is gepresenteerd.

Goed geïnformeerde bronnen in Bagdad zeiden “de sjiitische, soennitische en Koerdische parlementaire delegaties zullen samenkomen om de beschuldiging van president Barham Salih wegens zijn schending van de grondwet te bespreken door te weigeren de naam van de nieuwe premier, Dr. Qusay al-Suheel, aan te kondigen”. De bron verwacht dat de straat zich ook zal mobiliseren tegen de Iraakse president die – volgens de bron – “zijn eigen kandidaat probeert te promoten”. Dit wordt beschouwd als een duidelijke schending van de grondwet en een schending van het binnenlandse politiek-religieuze machtsevenwicht in het land die tot onverwachte gevolgen kan leiden”.



“President Barham Salih heeft zijn eigen kandidaat, de huidige topman van de inlichtingendienst Mustafa al-Kadhemi. Er is geen veto over de persoonlijkheid van Kadhemi; het ernstige probleem is echter de poging van de president om de macht van het parlement te verwerpen en zijn afwijzing van de wil van de grootste parlementaire coalitie”, aldus de bron.

Bronnen in Najaf stelden “de Grote Ayatollah Sayyed Ali Sistani heeft herhaaldelijk verkondigd dat de macht uitgaat van het volk en niet van de president. Het is het volk en zijn vertegenwoordigers die de beslissingen nemen en als een nieuwe premier door het volk wordt afgewezen, zal hij niet lang in functie blijven”.

OP 15 december stuurde President Barham Salih een brief naar het parlement waarin hij vraagt om de identiteit van de grootste coalitie, die de nieuwe minister-president zal kiezen. Het Parlement stuurde de volgende dag een brief terug met de boodschap: “U werd geïnformeerd over de identiteitt van de grootste coalitie in het parlement van 12 oktober 2018, toen u Abdel Abdel Mahdi vroeg om de regering te vormen.”



Bronnen in Bagdad geloven dat president Salih probeerde meer tijd te winnen voor zijn eigen agenda. Volgens goed geïnformeerde bronnen bevestigde President Salih vorige week donderdag dat “hij verkiest om op de toespraak van Marjaiya te wachten alvorens de naam van Dr.Qusay al-Suheil aan te kondigen. Dit is een duidelijke schending van de grondwet en een poging om het parlement zijn macht te ontnemen en de situatie in eigen hand te nemen”.



Volgens de bronnen vertelde president Salih de nieuwe kandidaat Dr. Qusay: “U bent te machtig voor deze positie. De huidige situatie vraagt om flexibiliteit”. Dr. Qusay antwoordde dat “kracht en flexibiliteit worden gebruikt wanneer dat nodig is en afhankelijk van de omstandigheden. Irak heeft beide nodig”.

Het schijnt dat de VS de benoeming van Dr. Qusey noch goedgekeurd, noch afgewezen heeft. “De VS maken zich zorgen over de veiligheid van haar personeel en troepen in Irak en dreigde vastberaden te reageren op elke toekomstige poging of aanval tegen haar strijdkrachten. Ze zijn minder geïnteresseerd in het politieke proces in Irak”, aldus de bron.

Het lijdt weinig twijfel dat de selectie van al-Bina’, de grootste parlementaire fractie, niet bij alle fracties in de smaak valt. Zelfs Sayyed Moqtada zei dat hij niet met of tegen Dr. Qusey is, een vroegere Sadrist die naar de al-Da’wa-partij verhuisde. De nieuwe regering zal de specifieke taak hebben om een nieuwe kieswet te regelen. Een snelle verkiezing is mogelijk. Het zal nodig zijn om de grondwet te hervormen en een nieuwe kiescommissie te benoemen om een einde te maken aan de huidige crisis. Het werk van de commissie zou 12 tot 14 maanden moeten duren.

Nuri al-Maliki, Hadi al-Ameri (met tegenzin), Faleh al-Fayyad, Mohamad al-Halbousi en anderen hebben een document ondertekend en zijn overeengekomen om Dr. Qusey te benoemen. De president van de Republiek heeft de officiële nominatiebrief. Zondag wordt naar verwachting een cruciale dag voor Irak. Ofwel wordt er een nieuwe premier gekozen, ofwel is het het begin van de aanklacht tegen de president. Dit is een ander teken dat de stabiliteit van Irak nog niet binnen bereik is.

Vertaald door Francis J.

