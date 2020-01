Fragmentering i motstandsaksen førte til Soleimanis død

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Det var ikke USAs beslutning om å skyte missiler mot IRGC-sjefen brigadegeneral Qassem Soleimani som drepte den iranske offiseren og hans ledsagere i Bagdad. Ja, selvfølgelig, ordren som ble gitt om å skyte raketter fra de to dronene som ødela de to bilene som fraktet Soleimani og hans kompanjong den irakiske sjefen i al-Hashd al-Shaabi, Jamal Jaafar Al-Tamimi alias Abu Mahdi al-Muhandes, og brant opp kroppene deres i kjøretøyet kom fra USAs kommando og kontroll. Årsaken til at president Donald Trump tok denne avgjørelsen stammer imidlertid fra svakheten i “motstandsaksen”, som helt har trukket seg tilbake fra prestasjonsnivået som Iran trodde det var i stand til etter tiår med arbeid for å styrke denne “aksen”.

En nær ledsager av generalmajor Qassim Soleimani, som han snakket med timer før han gikk ombord på flyet som tok ham fra Damaskus til Bagdad, sa til meg: “Den noble mannen døde. Palestina har fremfor alt tapt Hajj Qassem (Soleimani). Han var “kongen” av motstandsaksen og dens leder. Han ble myrdet, og det var akkurat dette han håpet å nå i dette livet (Martyrdom). Imidlertid vil denne aksen leve videre og ikke dø. Ingen tvil om at motstandsaksen må gjennomgå sin politikk og regenerere seg selv for å rette opp kursen. Dette var hva Hajj Qassim klagde over og planla å jobbe med og bygge strategier for i de siste timene hans. ”

USA slo Iran i hjertet av deres stolthet ved å drepe generalmajor Soleimani. Men “motstandsaksen” drepte ham før det. Dette er hvordan:

Helt sidenden israelske statsministeren Benjamin Netanyahu myrdet nestlederen for Militærrådet (den høyeste autoriteten i den libanesiske Hizbollah, som ledes av generalsekretæren, Hassan Nasrallah), Hajj Imad Mughniyah i Damaskus, Syria, kunne Hezbollah ikke hevne ham før i dag .

Da Trump ga Netanyahu Jerusalem som “Israels hovedstad”, beveget ikke “motstandsaksen” seg, bortsett fra ved å holde tv-symposier og konferanser og muntlig fordømme avgjørelsen.

Da president Trump tilbød de okkuperte syriske Golanhøydene til Israel og “motstandsaksen” ikke reagerte, forsto den amerikanske presidenten Donald Trump og hans folk at de ikke ble motarbeidet av noen effektiv motstand. Passiviteten til motstandsaksen overlot til Trump til å gjøre hva han vil

Og da Israel bombet hundrevis av syriske og iranske mål i Syria, rettferdiggjorde “motstandsaksen” sin mangel på gjengjeldelse med den typiske setningen: “Vi ønsker ikke å bli dratt med etter en timing som er pålagt oss av fienden, “som en høytstående tjenestemann fortalte meg.

I Irak kort tid før hans død klagde generalmajor Soleimani over svekkelsen av de irakiske rekkene innenfor denne “Motstandsaksen”, representert av Al-Bina ‘(Oppbygging) Alliansen, og andre grupper nær denne alliansen som Al-Hikma av Ammar al-Hakim og Haidar al-Abadi, tidligere nær Iran, som har gått over til USAs side.

I Irak var generalmajor Soleimani veldig tålmodig og mistet aldri humøret. Han prøvde å forene irakerne, både de allierte og de som hadde valgt USAs leir og var uenige med ham. Han pleide å klemme de som ropte til ham for å redusere spenningen og fortsette dialogen for å unngå å ødelegge møtet. Alle som løftet stemmen under diskusjoner fant snart ut at det var Soleimani som beroliget alle.

Hajj Qassem Soleimani klarte ikke å oppnå enighet om den nye statsministerens navn blant dem han anså for å være allierte i den samme koalisjonen. Han ba irakiske ledere velge navn og gikk gjennom alle disse, stilte spørsmål om disse navnene kunne aksepteres overfor de politiske gruppene, til Marjaiya, til demonstranter på gaten og om de foreslåtte navnene kunne oppfattes som provoserende eller utfordrende for USA. Til tross for fiendskapen mellom Iran og USA, oppfordret Soleimani til valg av en kandidat som ikke ville bli boikottet av USA. Soleimani mente USA var i stand til å skade Irak og forsto viktigheten av å opprettholde et godt forhold til USA til beste for stabiliteten i landet.

Soleimani ble sjokkert over uenigheten blant irakiske sjiaer og mente at “motstandsaksen” trengte en ny visjon da den vaklet. I de siste timene før hans død gikk general Soleimani og reflekterte om de voldsomme motsetningene mellom irakere i samme leir.

Da demonstrantene i Irak begynte å hevde seg mot regjeringen, var linjen som avviser amerikansk hegemoni fragmentert fordi den var en del av autoriteten som styrte og styrte Irak. For å gjøre vondt verre, rettet Mr. Moqtada Al-Sadr sin kritikk også mot regjeringen, som om den ikke angikk ham, selv om han selv hadde deltatt i regjeringen i mer enn ti år.

Generalmajor Soleimani formanet Moqtada Al-Sadr for sine holdninger, noe som bidro til å undergrave de irakiske rekkene fordi Sadrist-lederen ikke ga noen alternativ løsning eller foreslo noen praktisk plan videre, annet enn kaoset. Moqtada har sine egne menn, den fryktede Saraya al-Salam, til stede på gaten.

Da den amerikanske forsvarssekretæren, Mark Esper, ringte den irakiske statsministeren Adel Abdul-Mahdi 28. desember og informerte ham om USAs intensjoner om å ramme irakiske sikkerhetsmål i Irak, inkludert PMU, var Soleimani veldig skuffet over Abdul-Mahdis manglende effektive motstand overfor Esper. Abdul-Mahdi sa bare til Esper at den foreslåtte USA-aksjonen var farlig. Soleimani visste at USA ikke ville ha truffet irakiske mål hadde Abdul-Mahdi våget å motsette seg USAs beslutning. De målrettede områdene var opptatt med en vanlig iransk-irakisk operativ fase for å overvåke og kontrollere ISIS-bevegelser på grensene til Syria og Irak. USA ville ha reversert sin beslutning dersom den irakiske statsministeren truet USA med gjengjeldelse i tilfelle irakiske styrker ble bombet og drept. Tross alt hadde USA ingen lovlig rett til å angripe noe mål i Irak uten den irakiske regjeringens samtykke. Denne avgjørelsen var øyeblikket da Irak mistet suvereniteten og USA tok kontrollen over landet.

Denne effektive amerikanske kontrollen er en annen grunn til at president Trump ga grønt lys for å drepe generalmajor Soleimani. Den irakiske fronten hadde vist sin svakhet, og det var også nødvendig å ikke velge en sterk irakisk leder med mage til å stå overfor USAs arroganse og ulovlige handlinger.

Iran har aldri kontrollert Irak, slik de fleste analytikere feilaktig tror og spekulerer. I årevis har USA jobbet hardt i korridorene i den irakiske politiske lederskapslobbyen for sine egne interesser. Den mest energiske av agentene var det amerikanske presidentsendebudet Brett McGurk, som tydelig innså vanskene med å navigere i irakiske lederes korridorer under jakten på en statsminister i Irak, før utnevnelsen av Adel Abdel Mahdi, valget av president Barham Saleh og andre tidligere regjeringer. Generalmajor Soleimani og McGurk delte en forståelse for disse vanskene. Begge forsto den irakiske politiske skjebnens art.

Soleimani ga ikke ordre om å skyte raketter på amerikanske baser eller angripe ambassaden. Hvis det var i hans hender å ødelegge dem med nøyaktige raketter og fjerne hele ambassaden uten konsekvenser, ville han ikke ha nølt. Men irakerne har egne meninger, metoder, modus operandi og utvalg av mål og missilkaliber; de stolte aldri på Soleimani når det gjaldt slike avgjørelser.

Iransk engasjement i irakiske saker ble aldri ønsket velkommen av Marjaiya-rådet i Najaf, selv om de ble enige om å motta Soleimani ved noen få anledninger. De krasjet over gjenvalget av Nuri al-Maliki, Soleimanis foretrukne kandidat, helt til det punktet at Marjaiya skrev et brev der avslaget på al-Maliki ble eksplisitt. Dette førte til valg av Abadi som statsminister.

Soleimanis syn var i motsetning til Marjaiya sin oppfatning, som måtte skrive en klar beskjed om å avvise gjenvalget av Nori al-Maliki til en tredje sesjon, til tross for Soleimanis insistering.

Alt det ovennevnte er relatert til scenariet som fulgte amerikanske styrkers avreise fra Irak under president Obama, i 2011. Før dette var Abu Mahdi Al-Muhandis bindeleddet mellom irakerne og Iran: han hadde beslutningsmakten, visjonene, støtten fra forskjellige grupper, og fungerte effektivt som Soleimanis representant, som ikke blandet seg inn i detaljer. Disse irakiske gruppene møtte ofte Soleimani i Iran; Soleimani reiste sjelden til Irak i perioden med tung amerikansk militær tilstedeværelse.

Selv om han var leder for “motstandsaksen”, ble Soleimani noen ganger kalt “kongen” i noen kretser fordi navnet hans minner om Salomo. I følge kilder innenfor “Motstandens akse”, dikterte han aldri sin egen politikk, men overlot et slingringsmonn og en viss beslutningsfrihet til alle aksens ledere, uten unntak. Derfor ble han betraktet som bindeleddet mellom denne aksen og den øverste lederen Sayyed Ali Khamenei. Soleimani var i stand til å kontakte Sayyed Khamenei når som helst og direkte uten mekling. Lederen av revolusjonen betraktet Soleimani som sin sønn.

Ifølge kilder, i Syria, nølte Soleimani aldri med å hoppe inni en lastebil, sykle på en vanlig bil, ta det første helikopteret, reise på transport eller fraktfly etter behov. Han tok ingen sikkerhetstiltak, men brukte telefonen sin (kalt en ledsager-spion) fritt fordi han trodde at når beslutningen kom til å myrde ham, ville han følge skjebnen. Han gledet seg til å bli martyr fordi han hadde levd lenge.

Var det lederen for “motstandsaksen” som styrte og drev den?

Sayyed Ali Khamenei sa til Sayyed Hassan Nasrallah: “Du er en araber, og araberne aksepterer deg mer enn Iran.” Sayyed Nasrallah dirigerte og styrte aksene til Libanon, Syria og Yemen og hadde en viktig rolle i Irak. Hajj Soleimani var forbindelsen mellom motstandsaksen og Iran, og han var finans- og logistikkoffiser. Ifølge min kilde, “Han var en venn av alle ledere og tjenestemenn i alle rekker. Han var ydmyk og passet på hver eneste en han måtte takle ”.

Motstandsaksen tillot indirekte drapet på Qassem Soleimani. Hvis Israel og USA kunne vite Sayyed Nasrallahs oppholdssted, ville de ikke nøle et øyeblikk med å myrde ham. De kjente kanskje til de vante reaksjonen som nevnt i innledningen, kanskje begrenset til å brenne flagg og holde konferanser og demonstrere foran en ambassade. Denne typen reaksjoner avskrekker ikke president Trump som ønsker å bli gjenvalgt med støtte fra Israel og USAs opinion. Han vil presentere seg som en kriger og målbevisst leder som elsker kamp og drap.

Iran investerte 40 år i å bygge “Motstandsaksen”. Den kan ikke forbli passiv, stilt overfor mordet på lederen av denne aksen. Ville en passende pris være USAs exit fra Irak og en fordømmelse i Sikkerhetsrådet? Ville det, sammen med utmelding fra atomavtalen, være nok til at Iran kan hevne sin general? Vil den påfølgende kampen begrenses til den irakiske scenen? Vil den bli brukt til seier for visse irakiske politiske aktører?

Attentatet mot lederen representerer den ypperste testen for motstandsaksen. Alle sider, venn og fiende, venter på svaret.

