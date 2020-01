Fragmentierung in der Achse des Widerstandes führte zum Tod Soleimanis

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: M.P.

Es war nicht die Entscheidung der USA, Raketen gegen den Revolutionsgarden-Kommandeur Brigadegeneral Qassem Soleimani abzufeuern, die den iranischen Offizier und seine Begleiter in Bagdad tötete. Ja, natürlich kam der Befehl, Raketen von den beiden Drohnen abzufeuern, die die beiden Wagen mit Sardar Soleimani und seinem Begleiter, dem irakischen Kommandanten der al-Haschd asch-Schaʿbī, Jamal Jaafar Al-Tamimi alias Abu Mahdi al-Muhandis, zerstörten und ihre Körper im Fahrzeug verbrannten, von der US-Kommandozentrale. Der Grund, warum Präsident Donald Trump diese Entscheidung getroffen hat, ist jedoch die Schwäche der “Achse des Widerstands”, die sich nach jahrzehntelanger Arbeit zur Stärkung dieser “Achse” völlig von dem Leistungsniveau entfernt hat, zu dem der Iran fähig zu sein glaubte.

Ein enger Weggefährte von Generalmajor Qassim Soleimani, mit dem er Stunden vor dem Einsteigen in das Flugzeug, das ihn von Damaskus nach Bagdad brachte, sprach, erzählte mir davon: “Der edle Mann ist gestorben. Vor allem Palästina hat Hadsch Qassem (Soleimani) verloren. Er war der “König” der Achse des Widerstandes und ihr Führer. Er wurde ermordet, und genau das ist es, was er in diesem Leben erreichen wollte (Martyrium). Aber diese Achse wird leben und nicht sterben. Zweifellos muss die Achse des Widerstandes ihre Politik überdenken und sich selbst neu generieren, um ihren Weg zu korrigieren. Das war es, worüber Hadsch Qassim sich beklagte und woran er in seinen letzten Stunden zu arbeiten und Strategien zu entwickeln plante. ”

Die USA trafen den Iran im Herzen ihres Stolzes, indem sie Generalmajor Soleimani töteten. Aber die “Achse des Widerstandes” hat ihn vorher getötet. Und zwar auf diese Weise:

Als der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den stellvertretenden Vorsitzenden des Militärrates (die höchste Autorität der libanesischen Hisbollah, die von ihrem Generalsekretär Hassan Nasrallah geleitet wird), Hadsch Imad Mughniyya in Damaskus, Syrien, ermordete, konnte die Hisbollah ihn bis heute nicht rächen.

Als Trump Netanjahu Jerusalem als “Hauptstadt Israels” gab, bewegte sich die “Achse des Widerstandes” nicht, außer durch die Abhaltung von Fernsehsymposien und Konferenzen, die die Entscheidung verbal ablehnten.

Als Präsident Trump Israel die besetzten syrischen Golanhöhen anbot und die “Achse des Widerstandes” nicht reagierte, begriffen der US-Präsident Donald Trump und sein Team, dass ihnen keine wirksame Abschreckung entgegenstand. Die Untätigkeit der Achse des Widerstandes ermutigte Trump, das zu tun, was er will.

Und als Israel Hunderte von syrischen und iranischen Zielen in Syrien bombardierte, rechtfertigte die “Achse des Widerstandes” ihre fehlende Vergeltung mit dem typischen Satz: “Wir wollen uns nicht von dem vom Feind auferlegten Zeitplan für den Angriff mitreißen lassen”, wie mir ein hoher Offizieller dieser Achse sagte.

Im Irak klagte Generalmajor Soleimani kurz vor seinem Tod über die Schwächung der irakischen Reihen innerhalb dieser “Achse des Widerstands”, die durch die Al-Bina’-Allianz (Aufbau-Allianz) und andere diesem Bündnis nahe stehende Gruppen wie Al-Hikma von Ammar al-Hakim und Haidar al-Abadi, ehemals dem Iran nahestehend, die alle auf die US-Seite übergelaufen sind, repräsentiert wird.

Im Irak war Generalmajor Soleimani sehr geduldig und verlor nie die Fassung. Er versuchte, die Iraker zu versöhnen, sowohl seine Verbündeten als auch diejenigen, die das US-Lager gewählt hatten und mit ihm nicht einverstanden waren. Er umarmte diejenigen, die ihn anschrien, um die Spannungen zu verringern und den Dialog fortzusetzen, um das jeweilige Treffen nicht zu verderben. Jeder, der während der Diskussionen seine Stimme erhob, stellte bald fest, dass es Soleimani war, der alle beruhigte.

Hadsch Qassem Soleimani konnte keinen Konsens über die Person des neuen Ministerpräsidenten unter denjenigen erzielen, die er als Verbündete in derselben Koalition ansah. Er forderte die irakischen Führer auf, die Namen auszuwählen, und ging all diese fragend bezüglich der Akzeptanz dieser Namen bei den politischen Gruppen, den Mardschaiya, den Demonstranten auf der Straße durch und um herauszufinden, ob die vorgeschlagenen Namen nicht zu provokativ oder herausfordernd für die USA sind. Ungeachtet der Feindseligkeit zwischen dem Iran und den USA ermutigte Soleimani die Auswahl einer Persönlichkeit, die von den USA nicht boykottiert werden würde. Soleimani glaubte, dass die USA in der Lage seien, dem Irak zu schaden, und verstand, wie wichtig die Aufrechterhaltung einer guten Beziehung zu den USA für die Stabilität des Landes ist.

Soleimani war schockiert von der Uneinigkeit unter den irakischen Schiiten und glaubte, dass die “Achse des Widerstands” eine neue Vision brauche, da sie ins Stocken geraten sei. In den letzten Stunden vor seinem Tod grübelte Generalmajor Soleimani über die tiefgreifenden Gegensätze zwischen den Irakern desselben Lagers nach.

Als sich die irakische Straße gegen die Regierung zu bewegen begann, war die Linie, die die amerikanische Hegemonie ablehnte, zersplittert, weil sie Teil der Autorität war, die den Irak regierte und regierte. Zu allem Überfluss richtete Herr Muqtada al-Sadr seine Pfeile gegen seine Regierungspartner, als ob die Straßendemonstrationen nicht auf ihn abzielten, den Politiker, der die größte Anzahl irakischer Abgeordneter, Minister und Staatsbeamter kontrolliert, die seit mehr als zehn Jahren an der Regierung teilgenommen hatten.

Generalmajor Soleimani ermahnte Moqtada Al-Sadr für seine Haltung, die dazu beitrug, die irakischen Reihen zu untergraben, weil der Sadristenführer außer dem Chaos keine alternative Lösung oder ein praktisches Projekt angeboten hatte. Moqtada hat seine eigenen Männer, die gefürchtete Saraya al-Salam, auf der Straße präsent.

Als US-Verteidigungsminister Mark Esper am 28. Dezember den irakischen Premierminister Adil Abd al-Mahdi anrief und ihn über die amerikanischen Absichten informierte, irakische Sicherheitsziele im Irak, einschließlich der PMU, zu treffen, war Soleimani sehr enttäuscht über Abd al-Mahdis Versagen, sich Esper effektiv zu widersetzen. Abd al-Mahdi sagte Esper lediglich, dass die vorgeschlagene US-Aktion gefährlich sei. Soleimani wusste, dass die USA die irakischen Ziele nicht getroffen hätten, wenn Abd al-Mahdi es gewagt hätte, sich der US-Entscheidung zu widersetzen. Die Zielgebiete waren eine gemeinsame iranisch-irakische Operationsphase zur Überwachung und Kontrolle der ISIS-Bewegungen an den Grenzen zu Syrien und dem Irak. Die USA hätten ihre Entscheidung rückgängig gemacht, wenn der irakische Premierminister den USA mit Vergeltungsmaßnahmen für den Fall gedroht hätte, dass irakische Streitkräfte bombardiert und getötet würden. Schließlich hatten die USA keine rechtliche Ermächtigung, ohne die Zustimmung der irakischen Regierung irgendein Ziel im Irak anzugreifen. Diese Entscheidung war der Moment, in dem der Irak seine Souveränität verloren hat und die USA die Kontrolle über das Land übernommen haben.

Diese effektive US-Kontrolle ist ein weiterer Grund, warum Präsident Trump grünes Licht für die Ermordung von Generalmajor Soleimani gab. Die irakische Front hatte ihre Schwäche demonstriert und es war auch notwendig, keinen starken irakischen Führer zu wählen, der den Mut hat, sich gegen die Arroganz und die ungesetzlichen Aktionen der USA zu stellen.

Der Iran hat den Irak nie kontrolliert, wie die meisten Analysten fälschlicherweise glauben und spekulieren. Seit Jahren haben die USA in den Korridoren der Lobby der irakischen politischen Führung für ihre eigenen Interessen hart gearbeitet. Der energischste ihrer Agenten war der US-Präsidentschaftsgesandte Brett McGurk, der bei der Suche nach einem irakischen Premierminister vor der Ernennung von Adil Abd al-Mahdi, der Auswahl von Präsident Barham Salih und anderer Regierungen in der Vergangenheit die Schwierigkeiten, sich in den Korridoren der irakischen Führung zu bewegen, deutlich erkannte. Generalmajor Soleimani und McGurk teilten das Verständnis für diese Schwierigkeiten. Beide verstanden die Natur des irakischen politischen Sumpfes.

Soleimani gab nicht den Befehl, Raketen auf US-Basen abzufeuern oder die Botschaft anzugreifen. Wenn es in seiner Hand lag, sie mit präzisen Raketen zu zerstören und die gesamte Botschaft ohne Konsequenzen von ihrem Platz zu entfernen, hätte er nicht gezögert. Aber die Iraker haben ihre eigene Meinung, ihre eigenen Methoden, ihren eigenen Modus Operandi und ihre eigene Auswahl an Zielen und Raketenkalibern; sie haben sich bei solchen Entscheidungen nie auf Soleimani verlassen.

Die iranische Verwicklung in die irakischen Angelegenheiten wurde von der Mardschaiya in Nadschaf nie begrüßt, auch wenn sie sich bereit erklärte, Soleimani bei einigen Gelegenheiten zu empfangen. Sie stritten über die Wiederwahl von Nuri al-Maliki, dem bevorzugten Kandidaten von Soleimani, bis zu dem Punkt, dass die Mardschaiya einen Brief schrieb, in dem sie ihre Ablehnung von al-Maliki ausdrücklich erklärte. Dies führte zur Auswahl von Abadi als Premierminister.

Soleimanis Ansichten widersprachen der Wahrnehmung der Mardschaiya, die zum ersten Mal eine klare Botschaft schreiben musste, um die Wiederwahl von Nuri al-Maliki zu einer dritten Sitzung abzulehnen, trotz Soleimanis Beharrlichkeit.

All dies hängt mit der Phase zusammen, die auf den Abzug der US-Truppen aus dem Irak unter Präsident Obama im Jahr 2011 folgte. Davor war Abu Mahdi al-Muhandis das Bindeglied zwischen den Irakern und dem Iran: Er hatte die Entscheidungsgewalt, die Vision, die Unterstützung verschiedener Gruppen und diente effektiv als Vertreter von Soleimani, der sich nicht in die Details einmischte. Diese irakischen Gruppen trafen sich oft mit Soleimani im Iran; Soleimani reiste während der Zeit der starken US-Militärpräsenz nur selten in den Irak.

Soleimani, obwohl er Anführer der “Achse des Widerstandes” war, wurde in manchen Kreisen als “König” bezeichnet, weil sein Name an Salomon erinnert. Laut Quellen innerhalb der “Achse des Widerstandes” diktierte er “nie seine eigene Politik, sondern überließ ausnahmslos allen Führern der Achse einen Bewegungs- und Entscheidungsspielraum. Daher wurde er als das Bindeglied zwischen dieser Achse und dem obersten Führer Sayyed Ali Chamene’i angesehen. Soleimani konnte Sayyed Chamene’i jederzeit und direkt ohne Vermittlung kontaktieren. Der Revolutionsführer betrachtete Soleimani als seinen Sohn.

Quellen zufolge zögerte Soleimani in Syrien “nie, in einen Lastwagen zu springen, mit einem gewöhnlichen Auto zu fahren, den ersten Hubschrauber zu nehmen, je nach Bedarf mit einem Transport- oder Frachtflugzeug zu reisen. Er traf keine Sicherheitsvorkehrungen, sondern benutzte sein Telefon (genannt Begleitspion) frei, weil er glaubte, dass er, wenn die Entscheidung zur Ermordung kam, seinem Schicksal folgen würde. Er freute sich darauf, ein Märtyrer zu werden, weil er lange gelebt hatte.”

Hat der Anführer der “Achse des Widerstands” sie verwaltet und geleitet?

Sayyed Ali Chamene’i sagte Sayyed Hassan Nasrallah: “Du bist ein Araber und die Araber akzeptieren dich mehr als den Iran.” Sayyed Nasrallah leitete und verwaltete die Achse des Libanons, Syriens und des Jemen und hatte eine wichtige Rolle im Irak. Hadsch Soleimani war die Verbindung zwischen der Achse des Widerstandes und dem Iran und er war der finanzielle und logistische Verantwortliche. Meiner Quelle zufolge war er ein Freund aller Führer und Funktionäre aller Ränge. Er war bescheiden und kümmerte sich um jeden, mit dem er zu tun hatte”.

Die “Achse des Widerstandes” erlaubte indirekt die Tötung von Qassem Soleimani. Wenn Israel und die USA den Aufenthaltsort von Sayyed Nasrallah kennen würden, würden sie nicht einen Moment zögern, ihn zu ermorden. Vielleicht ist ihnen bewusst, dass sich die Reaktion auf das Verbrennen von Flaggen und Konferenzen und die Manifestation vor einer Botschaft beschränken könnte. Diese Art von Reaktion schreckt Präsident Trump nicht ab, der mit der Unterstützung Israels und der öffentlichen Meinung der USA wiedergewählt werden will. Er will sich als Krieger und entschlossener Führer präsentieren, der den Kampf und das Töten liebt.

Der Iran investierte 40 Jahre in den Aufbau der “Achse des Widerstandes”. Er kann nicht untätig bleiben, angesichts der Ermordung des Führers dieser Achse. Wäre ein angemessener Preis der Ausstieg der USA aus dem Irak und eine Verurteilung im Sicherheitsrat? Würde dies zusammen mit dem Rückzug aus dem Atomgeschäft ausreichen, damit der Iran seinen General rächt? Wird sich der anschließende Kampf auf die irakische Bühne beschränken? Wird sie für den Sieg bestimmter irakischer politischer Akteure genutzt werden?

Die Ermordung seines Führers stellt den höchsten Test für die Achse des Widerstandes dar. Alle Seiten, Freund und Feind, warten auf ihre Antwort.

This article is translated free to many languages by volunteers so readers can enjoy the content. It shall not be masked by Paywall. I’d like to thank my followers and readers for the confidence and support. If you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.

Copyright © https://ejmagnier.com 2019

