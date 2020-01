Wat volgt er na de Amerikaanse moord op Qassem Soleimani? De mogelijke opties

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Toen de VS op donderdag om 11.00 uur plaatselijke tijd de Iraanse brigadegeneraal Qassem Soleimani op de luchthaven van Bagdad vermoordden hield het plan niet in dat ze de vicecommandant van de Irakese Hashd al-Shaabi brigade Abu Mahdi al-Muhandes ook vermoordden. Normaal gezien zou Soleimani, toen hij in Bagdad aankwam, door veiligheidscommandant Abu Zeinab al-Lami, een plaatsvervangend officier van al Muhandes, zijn ontvangen. Al-Lami was dit keer echter buiten Irak en al-Muhandes verving hem. Het plan van de VS was om een Iraanse generaal op Iraaks grondgebied te vermoorden, niet om een hooggeplaatste Iraakse officier te doden. Door al-Muhandes te vermoorden, schonden de VS hun verdragsverplichting om de soevereiniteit van Irak te respecteren en hun activiteiten te beperken tot het trainen en verlenen van inlichtingen om de “Islamitische Staat”, ISIS, te bestrijden. De VS schond ook zijn verplichting om geen vluchten boven Irak te doen zonder toestemming van de Iraakse autoriteiten.

De dubbele moord heeft zowel de VS als de Irakezen in verlegenheid gebracht. De schaamte van de VS blijkt uit het feit dat de officiële verklaringen van Pompeo, Esper en konsoorten de moord op Abu Mahdi al-Muhandes niet vermeldden. Aan Iraakse zijde is premier Adel Abdel Mahdi gedwongen een speciale vergadering van het Iraakse parlement bijeen te roepen om de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak te bespreken. Een consensus bereiken over het vertrek van de Amerikaanse troepen zal moeilijk zijn

Maar als het Iraakse parlement een dergelijke resolutie aanneemt, zal dat de VS hard treffen. De wrok tegen de VS is niet universeel onder Iraakse politici; de Iraakse leiders zijn verdeeld over de aanwezigheid van de VS. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom de VS zich op hun gemak voelen bij het vermoorden van Soleimani op Iraakse bodem.

De VS hebben de regels van engagement gewijzigd. Ze hadden besloten Soleimani te vermoorden toen hij in Syrië was, nadat hij net was teruggekeerd van een korte reis naar Libanon, voordat hij aan boord ging van een commerciële vlucht van de luchthaven van Damascus naar Bagdad. De Amerikaanse moordmachine wachtte op hem om in Bagdad te landen en volgde zijn bewegingen terwijl hij aan de voet van het vliegtuig werd opgepikt. De VS troffen de twee auto’s met Soleimani en het al-Muhandes-veiligheidssteam, toen ze nog binnen de luchthavenperimeter waren en bij de eerste controlepost vertraging opliepen.

De Iraanse leiding hoopt dat het Iraakse parlement de Amerikaanse troepen zal vragen Irak te verlaten. Dit besluit kan worden genomen als Moqtada al-Sadr zich met zijn 53 parlementsleden aansluit bij die van de Al-Bina coalitie, voldoende om een meerderheid van 165 parlementsleden te behalen. De Koerdische parlementsleden, de meeste soennieten, en de sjiieten Ammar al-Hakim en Haidar al-Abadi zullen niet voor de terugtrekking van de VS stemmen.

Los van de uitslag van de stemming zullen de Amerikaanse strijdkrachten niet langer veilig zijn in Irak, ook niet binnen de militaire bases waar ze zijn gedetacheerd. Er kan een potentieel gevaar of een sluipmoordenaar

Iran zou verheugd zijn als de Iraakse groeperingen zouden besluiten om de Amerikaanse strijdkrachten te treffen en op hen te jagen, waar ze zich ook bevinden. Dit zou de herinnering aan de eerste botsingen tussen Jaish al-Mahdi en de Amerikaanse strijdkrachten in Najaf in 2004-2005 weer doen herleven.

De leider van de Iraanse Revolutie Sayyed Ali Khamenei vertelde de Iraanse Nationale Veiligheidsraad tijdens de eerste vergadering na de moord op Soleimani dat “het belangrijk is om een sterk, streng en duidelijk antwoord te geven”. Dit betekent dat Sayyed Khamenei deze keer wil dat de wereld weet dat het Iran is, en niet zijn bondgenoten die de vergelding tegen de Amerikaanse strijdkrachten uitvoeren, een praktijk van directe confrontatie die Iran in het verleden heeft achterwege gelaten.

Goed geïnformeerde bronnen zeiden: “De keuzes van Iran zijn divers en er ontbreken geen objectieven in de regio of in het buitenland”.

“Iran kan een Amerikaans schip met meer dan 100 personeelsleden aan boord laten zinken of een hooggeplaatste Amerikaanse officier op het niveau van Soleimani doden. In beide gevallen zal de situatie escaleren, en Iran zou er klaar voor moeten zijn”, aldus de bron.

Alle aanwijzingen wijzen op het Irakese theater. De VS hebben hard gewerkt om Iran uit Irak te schoppen. Iran is nu bezig om de Amerikaanse troepen uit Irak te schoppen op basis van het gedrag van de VS. De tovenarij keert zich tegen de tovenaar. Het bereiken van dit doel zal echter niet eenvoudig zijn zijn.

Zelfs als het Iraakse parlement besluit de Amerikaanse strijdkrachten uit te zetten, kunnen die zich altijd terugtrekken in Iraaks Koerdistan en hun troepen op een afstand van Bagdad legeren, waarbij ze steun verlenen aan het Koerdische onafhankelijkheidsstreven.

Wat zeker is, is dat de bondgenoten van Iran in Irak onbeperkte steun zullen krijgen om de Amerikaanse strijdkrachten te bestrijden, waar ze zich ook bevinden. Het eerste doel van Iran is het terugsturen van Amerikaanse soldaten in plastic lijkzakken voor de Amerikaanse verkiezingen.

Het initiatief ligt in de handen van Iran. Washington heeft brieven gestuurd via de Zwitserse ambassade in Teheran die aangeeft dat “het niet geïnteresseerd is in oorlog of escalatie”. Iran reageerde dat “alle de onderhandelingen met deze administratie zijn voorbij; de moord op Soleimani zal afgestraft worden”.

Maar Iran staat bekend als pragmatisch, en zal waarschijnlijk een manier vinden om deze crisis aan te pakken zonder dat er een oorlog uitbreekt.Trump duwt Iran uit zijn comfortzone en verplicht het land om te reageren met een moordaanslag die vergelijkbaar is met die die de VS net hebben gepleegd. Vorig jaar heeft Iran afgezien van het neerhalen van een Amerikaans spionagevliegtuig met 38 officieren aan boord. Het is onwaarschijnlijk dat het land in de nabije toekomst nog zo tolerant zal reageren.

Iran is van mening dat de VS het land de oorlog heeft verklaard en een “nucleaire reactie” eist. Over een paar dagen zal Iran zich naar verwachting weer met een nieuwe stap verder terugtrekken uit de “nucleaire overeenkomst” die in 2018 door president Trump is vernietigd en geschonden.

Iran zal waarschijnlijk geen haast maken met het nemen van represailles. Het zal de VS eerder laten wachten op een mogelijke aanval op vele fronten, waarbij het zijn financiën en veiligheidsmaatregelen ter bescherming van zijn troepen, zijn commandanten en Vips zal op orde stellen. De Iraanse represailles zullen weloverwogen en nauwgezet worden genomen, maar het zall proberen te voorkomen dat Iran en het Midden-Oosten in een totale oorlog worden meegesleept. De reactie van Iran zal waarschijnlijk niet leiden tot een snel antwoord van de VS.

Vertaald door Francis J.

