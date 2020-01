Ein neuer Naher Osten “made in Iran” ist im Entstehen begriffen

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: M.P. And Chris.

Es wäre unzutreffend zu sagen, dass die USA den Nahen Osten verlassen werden. Sicher ist jedoch, dass die Ermordung eines einzigen Mannes – des iranischen Generals Qassem Soleimani – den Einfluss der USA erheblich mindert. Dies wäre ohne die (in) direkte Hilfe von US-Präsident Donald Trump nicht möglich gewesen.

Trump tut alles, um die US-Hegemonie in der Welt zu untergraben und zu entwürdigen. Er braucht dabei keine Hilfe, aber seine Berater und Kabinettsmitglieder teilen ebenfalls sein Talent, die Außenpolitik und die Angelegenheiten der nationalen Sicherheit zu missbrauchen. Trump tut alles, um die US-Hegemonie in der Welt zu untergraben und zu entwürdigen. Er braucht dabei keine Hilfe, aber seine Berater und Kabinettsmitglieder teilen ebenfalls dieses Talent, die Außenpolitik und die Angelegenheiten der nationalen Sicherheit zu missbrauchen. Mit dem schlechten Ratschlag wurden die Beziehungen der USA in der Welt, insbesondere im Nahen Osten wie von einem Geschäftsmann gestaltet, der es gewohnt ist, mit wenig Feingefühl zu verhandeln und einzuschüchtern, und dem es insgesamt an diplomatischem Geschick fehlt.

Immer wenn der Iran Hilfe braucht, stürzt Präsident Trump Hals über Kopf voran, um sein Image in der Welt zu verbessern, insbesondere bei der “Achse des Widerstands” und vor allem gegenüber China und Russland. Diese beiden Länder werden nun ihre Beziehungen zum Iran, dem Land, dass das stärkste Land der Welt effektiv und öffentlich herausgefordert hat, nur noch verstärken.

Einen Stützpunkt mit Tausenden von Offizieren und Soldaten aus Hunderten von Kilometern Entfernung ins Visier zu nehmen und dabei bewusst menschliche Verluste zu vermeiden, zeigt das unglaubliche Selbstbewusstsein des Iran in der Herstellung seiner eigenen Raketen. Der Iran hat nicht nur die Stärke gezeigt, sondern auch technische Fähigkeit bewiesen, die mächtigste US-Basis im Irak mit Präzisionsraketen zu bombardieren, und hat nun zweimal Gnade gezeigt, indem er keine US-Soldaten tötete.

Das erste Mal im Juni 2019, als der Iran es ablehnte, ein US-Spionageflugzeug mit 38 Offizieren einfach abzuschiessen, das während des “Tankerkrieges” in den iranischen Raum eingedrungen war. Das zweite Mal war gestern, als der Iran sich wissentlich dafür entschied, keine menschlichen Ziele auf der Ayn al-Assad-Basis im Irak zu bombardieren, die gegenwärtig Tausende von US-amerikanischen, britischen, kanadischen, norwegischen, belgischen und niederländischen Offizieren beherbergt. Der Iran setzte Präzisionsraketen ein, um gezielt militärische Ziele zu treffen, und dabei menschliche Opfer zu vermeiden, ganz im Gegensatz zur Trump Entscheidung, einen irakischen Kommandanten (Abu Mahdi al-Muhandes) und einen iranischen General und Diplomaten auf deren Friedensmission (Sardar Qassem Soleimani) einfach zu ermorden.

Der iranische Anschlag auf die Militärbasis Ayn al-Assad machte die Schwäche der modernsten Radar- und Abfangraketen im Arsenal der USA deutlich. Präsident Trump hat lange damit geprahlt, dass diese Instrumente die “besten der Welt” seien. Das US-Verteidigungssystem auf der irakisch-amerikanischen Basis in al-Anbar (westlich des Irak) war jedoch nicht in der Lage, eine der 13 gestarteten ballistischen Raketen abzufangen. Die Folgen dieser einen Aktion sind sowohl für die US-Rüstungsindustrie als auch für die US-Außenpolitik im Nahen Osten verheerend.

Dieser Angriff hat den US-Verbündeten in der Region gezeigt, dass die Hunderte von Milliarden Dollar, die sie in US-Waffen investiert haben, eine völlig unzureichende Verteidigung gegen den Iran abgeben. Diese Länder erkennen nun, dass sie selbst keine wirkliche Abschreckung gegen einen iranischen Angriff haben. Diese Erkenntnis wird die traditionellen Feinde des Iran im Nahen Osten dazu bringen, ihre Differenzen beiseite zu legen und den Weg nach Teheran zu gehen, um wieder gute Beziehungen zur “Islamischen Republik” zu gewinnen. Es sollte auch nicht ausgeschlossen werden, dass nun viele Länder versucht sind, iranische Präzisionsraketen zu kaufen, welche auch viel billiger wären, als die in den USA hergestellten teuren Raketen.

Präsident Trump hat auch ein falsches Signal gesendet, als er ankündigte, dass “die USA kein Öl aus dem Nahen Osten brauchen” würden. Diese Aussage wurde von vielen Führern des Nahen Ostens als ein Hinweis eines mangelnden Interesses der US-Regierung an der Verteidigung ihrer Interessen verstanden, da viele dieser Regime ihren Jahreshaushalt aus den Öleinnahmen bestreiten.

Dies bringt uns zu einem weiteren wichtigen Punkt: Trump’s Bedrohung der iranischen Nuklearkapazität. Nach dem Bombenanschlag von Ayn al-Assad ist klar, dass die USA bei keiner Bombardierung des Irans zukünftig involviert sein wird. Die USA haben zerstörerische militärische Fähigkeiten, ebenso der Iran. Die Lektion, die aus dem iranischen Bombenangriff gelernt wurde, ist, dass der Iran bereit ist, zurückzuschlagen und US-Ziele mit großer Genauigkeit bombardieren kann. Deshalb ist die Bombardierung des Irans vom Tisch. Die Entwicklung der iranischen Nuklearkapazität liegt jedoch weiterhin auf dem Tisch. Teheran wird wahrscheinlich neue Entwicklungen in diesem Bereich ankündigen, wenn wir uns dem Jahrestag der Aufhebung der Verpflichtung der USA im April nächsten Jahres nähern.

Der Iran hat keine andere Wahl, als sich aus dem Nukleardeal völlig zurückzuziehen, aufgrund der Unfähigkeit der europäischen Unterzeichner des Iran-Geschäfts (bekannt als JCPOA), ihren Verpflichtungen nachzukommen, dem Iran Alternativen anzubieten, und sich der so einseitigen Aufhebung der US-Vertragsverpflichtung durch Trump entgegenzustellen. Eine solche Ankündigung wird das iranische “Geschenk” an Trump für seinen bevorstehenden Wahlkampf sein und seinen politischen Gegnern politische Munition liefern.

Trump hat alles in seiner Macht stehende getan, um die iranische Bevölkerung hinter ihren Führern zu vereinen, indem er Sanktionen gegen das iranische Volk verhängt und ihren General ermordet hat. Der Iran spielte die US-Sanktionen geschickt aus, als er Tanker in der Straße von Hormuz angriff, öffentliche Unterstützung für das Regime gewann und nationalistische Gefühle schürte. Die Ermordung von Sardar Qassem Soleimani durch die USA brachte Millionen auf die Straße und vereinte den Iran unter einer Flagge: die Rückkehr der iranischen Würde, Macht und Souveränität. Nur Trump konnte ein solch kritisches Ziel erreichen, nämlich die Regeneration des iranischen Regimes im richtigen und notwendig gebrauchten Moment.

Trumps Aufforderung an die NATO, ihre Verantwortung im Nahen Osten zu übernehmen, wurde in der Region als Zeichen für einen ernsthaften Niedergang der US-Hegemonie interpretiert. Der US-Präsident zeigt seine Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft, sich mit den Angelegenheiten des Nahen Ostens zu befassen. Dies könnte auf die Inkompetenz seiner Berater oder auf eine strategische Entscheidung der USA zurückzuführen sein, ihren Einfluss in der Region aufzugeben.

Der Iran hat seine Macht als ein Land gezeigt, das selbst in einer höchst schwierigen Lage bereit ist, sich den USA entgegen zu stellen. Es besteht wenig Zweifel daran, dass die 40 Jahre der US-Sanktionen gegen die “Islamische Republik”, selbst bei Trumps “maximalem Druck” der Sanktionen, ein totales Fiasko waren. Sich die Handlungen vorzustellen, wenn der Iran nicht all diese Jahre unter diesen Sanktionen gestanden hätte, ist nicht einfach auszudenken.

Der wichtigste Verbündete der USA im Nahen Osten, Israel, beobachtet die Ereignisse mit großer Aufmerksamkeit. Irans Drohung, die USA oder Israel zu treffen, ist heute real. Nicht nur, dass der Iran im Laufe der Jahre Präzisionsraketen an seine Partner im Nahen Osten geliefert hat. Der Iran (oder seine Verbündeten) hat ihre Fähigkeit in dem kompliziertesten und am besten koordinierten Angriff aller Zeiten bewiesen, bei der Zerstörung der Öleinrichtung in Saudi-Arabien. Drohnen und Präzisionsraketen, die Hunderte von Kilometern entfernt abgeschossen wurden, trafen gleichzeitig ihr Ziel. Dieser spektakuläre Angriff wurde vom Jemen verantwortet, dem ärmsten Land des Nahen Ostens, das erst in den letzten Jahren aufgrund von Waffenlieferungen Vergeltungsmaßnahmen eingeleitet hat. Was aber ist mit der Hisbollah, dem voll ausgestatteten, gut ausgebildeten und gut organisierten, aber irregulären nichtstaatlichen Akteur mit 38 Jahren Erfahrung? Die Hisbollah hat Präzisionsraketen aus dem Iran erhalten und diese an den syrisch-libanesischen Grenzen unter der Gebirgskette in unterirdischen Silos eingesetzt. Die iranische Bombardierung der von den USA dominierten Basis im Irak markiert das Ende des israelisch-hezbollahen Krieges. Israel sieht, wozu der Iran und seine Verbündeten fähig sind. Es sollte vielleicht über einen anderen Ansatz gegenüber den Palästinensern nachdenken.

Der US-Präsident – der versprach, die “endlosen Kriege” zu beenden – tötete den irakischen Kommandeur Abu Mahdi al-Muhandes und den iranischen Generalmajor Qassem Soleimani in dem Glauben, er könne die Kontrolle über den Irak gewinnen und einen Regimewechsel im Iran erreichen. Kurz davor, einen großen Krieg auszulösen, hat Trump auf spektakuläre Weise den Iran verloren und steht kurz davor, auch den Irak zu verlieren.

“Schöne Militärausrüstungen regieren nicht die Welt, Menschen regieren die Welt, und die Menschen wollen die USA aus der Region heraus haben”, sagte der iranische Außenminister Jawad Zarif. Präsident Trump hat nicht viele Menschen im Nahen Osten auf seiner Seite, auch nicht unter seinen Verbündeten, deren Führer immer wieder beleidigt wurden. Der Iran hätte sich keinen besseren Präsidenten erträumen können, um seine Position innenpolitisch zu festigen und regional zu verjüngen. Alle Verbündeten des Irans stehen jubelnd hinter der “Islamischen Republik”, die ihr Versprechen, die USA zu bombardieren, erfüllt hat. Ein “Neuer Naher Osten” ist im Entstehen begriffen; er wird nicht “Made in the USA”, sondern “Made in Iran” sein. Hoffen wir, dass die Ära der Kriegshetzer vorbei ist. Es ist an der Zeit, das Weltgeschehen anzuerkennen und auf intelligente Diplomatie zu setzen.

This article is translated free to many languages by volunteers so readers can enjoy the content. It shall not be masked by Paywall. I’d like to thank my followers and readers for the confidence and support. If you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

