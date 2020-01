Een onmiddellijke vertrek van de VS omdat zij de overeenkomst en de Iraakse soevereiniteit schenden

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Het Iraakse parlement heeft besloten te vragen om de onmiddellijke terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit het land omdat ze de voorwaarden van hun aanwezigheid hebben geschonden. De Verenigde Staten hebben hun contractuele verplichtingen ten aanzien van de regering van Bagdad geschonden en de soevereiniteit van Irak beledigd, waardoor de stabiliteit van het land in gevaar komt. Bronnen op het kabinet van de premier zeiden dat “het verzoek tot terugtrekking ophanden is. De Amerikaanse troepen hebben de overeenkomst geschonden en die is nu ongeldig, In de overeenkomst was bepaald dat de Amerikaanse troepen een jaar van tevoren moesten worden opgezegd, maar gezien de VS de voorwaarden van de overeenkomst hebben geschonden, is deze termijn niet langer van toepassing,”

Premier Adel Abdel Mahdi informeerde alle landen met troepen in Irak – de VS en zijn coalitiepartners (het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, België, Denemarken, enz.) – dat zij zo snel mogelijk moeten beginnen met de terugtrekking. Tot nu toe heeft geen enkel van die landen via diplomatieke kanalen positief gereageerd op het verzoek. De VS heeft zelfs de Iraakse regering openlijk verklaard dat zij weigeren te vertrekken. De regering word enorm onder druk gezet en geïntimideerd om haar ervan te overtuigen het grondwettelijk besluit van de parlementaire meerderheid niet uit te voeren.

“Ik zie maar één oplossing: het land laten weten dat de Verenigde Staten de wil van het Iraakse volk tarten en het Amerikaanse leger tot een bezettingsmacht uitroepenn als alle diplomatieke middelen zijn uitgeput”, aldus de bron.

De VS hebben de democratische wettelijke beslissing van het parlement – de VS hebben naar verluidt in 2003 de democratie in het land ingevoerd – openlijk afgewezen en staan erop om in Irak te blijven. De Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo noemde het Iraakse besluit “niet-bindend”. Nochtans kan geen enkele buitenlandse militaire macht in een vijandige samenleving verblijven, los van het aantal militaire bases onder zijn controle heeft en de massale militaire macht aanwezigheid in het land .

De Iraakse sjiieten, 66% van de 40 miljoen Irakezen, ventileren hun vijandigheid tegen alle buitenlandse strijdkrachten in het algemeen en de Amerikaanse troepen in het bijzonder. Irak zou graag zien dat deze troepen voorgoed vertrekken en een einde maken aan de Amerikaanse invloed in Mesopotamië en West-Azië. Op vrijdag 24 januari is een massaal protest gepland onder leiding van Sayyed Moqtada al-Sadr, die de VS waarschuwt voor de gevolgen van het negeren van de beslissing van het Parlement. Het zal naar verwachting het grootste protest in de geschiedenis van Irak zijn. Het protest is echter slechts het begin.

De Amerikaanse troepen hebben in Irak ernstige misdaden begaan. Volgens premier Adel Abdel Mahdi bracht de Amerikaanse ambassadeur in Bagdad hem op de hoogte van de verantwoordelijkheid van Israël voor vijf aanvallen op de Iraakse veiligheidstroepen medio 2009 en de moord op een commandant van de veiligheidstroepen aan de Syrisch-Irakese grens door drones. Die Israëlische aanvallen werden met medeweten en toestemming van de Amerikaanse troepen in Irak uitgevoerd, Zij stonden Israël toe het Iraakse luchtruim te schenden en de veiligheidsagenten te vermoorden. Die aanval maakte de VS – die de controle over het Iraakse luchtruim in handen hebben – medeplichtig aan de aanval op Irak, het land waar de VS te gast is.

In december 2019 pleegde de Trump-administratie opnieuw een misdaad, waarbij ze de Iraakse regering negeerden en meer Irakezen opzettelijk en zonder enige rechtsgrond ombrachten. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen vielen de posities van de Iraakse strijdkrachten aan de grens met Syrië aan, waarbij 79 officieren en leden van het Iraakse leger, de federale politie en de brigades 45 en 46 van de Popular Mobilisation Forces (PMF) omkwamen of gewond raakten. De VS kozen een campement van de Iraakse veiligheidstroepen uit, dat bij de grens gevestigd is en tot taak had IS-militanten die zich door de Syrisch-Irakese woestijn verplaatsen op te jagen.

Die troepen staan bovendien onder het rechtstreekse bevel van premier Adel Abdel Mahdi. De VS beschuldigden de Iraakse soldaten van dit campement van een aanval op de 540 km verderop gelegen K1-luchtmachtbasis in het Kirkoek goevernement. De VS hadden geen bewijs dat de tientallen officieren die hun luchtmacht bij de bombardementen had omgebracht, achter de moord op een in Irak geboren Amerikaanse contractant op de K1-basis zaten. De VS weigerden zelfs enig bewijs hiervan te leveren toen de Iraakse premier hier voorafgaand aan de aanval om vroeg.

Al in 2019 waren de voorwaarden van het Amerikaanse mandaat in Irak dus al geschonden. Vervolgens pleegden de VS nog een misdaad tegen Irak door een Iraakse commandant, Abu Mahdi al-Muhandes en drie Iraakse officieren op de luchthaven van Bagdad te vermoorden. Verder hebben zij hun minachting voor het internationale recht getoond door een Iraanse generaal-majoor, Sardar Qassem Soleimani, en vier Iraanse officieren (brigade generaal Hossein PourJafari, kolonel Shahroud Mozaffarinia, majoor Hadi Taremi, en kapitein Vahid Zamanian) te vermoorden. Nochtans hebben de VS Iran niet de oorlog verklaard. Trump schepte op over de moord en over “het doden van twee voor de prijs van één“.

Verder bewijs van Amerikaanse minachting voor het diplomatieke protocol werd geleverd door premier Abdel Mahdi, toen hij verklaarde dat president Trump hem had gebeld om zijn bemiddeling te vragen om de spanning met Iran te de-escaleren. Abdel Mahdi zei dat “Soleimani in Irak is aangekomen op mijn verzoek om een antwoord van Saoedi-Arabië op het vredesinitiatief van Iran te ontvangen. Trump doodde een buitenlandse officier op een grondgebied dat hij geacht wordt te beschermen, en een afgezant van de vrede die op verzoek van de eerste minister landde”. Maar dat is nog niet alles: het was algemeen bekend, zoals minister van Buitenlandse Zaken Ibrahim al-Jaafari op 11 juni 2016 aankondigde, dat Soleimani – op officieel verzoek van Irak – als adviseur immuniteit genoot in Irak om IS te bestrijden.

Het is niet corect om te beweren: “Soleimani was aan het samenzweren tegen Amerikaanse burgers, zoals hij dat jarenlang had gedaan”. President Trump en zijn regering hebben geen bewijs geleverd voor een dergelijke bewering. Politici en academici herinneren zich de Amerikaanse bezetting van Irak en de steun van Soleimani voor het Iraakse verzet, en beschuldigen Soleimani ervan “het bloed van Amerikaanse soldaten aan zijn handen te hebben tijdens de militaire bezetting van Irak door de VS”.

De Veiligheidsraad heeft echter “de aanvallen op de coalitietroepen niet expliciet veroordeeld – dat zou het inherente recht op zelfverdediging tegen buitenlandse invasie en bezetting ondermijnen”. Er wordt gesteld dat“de invasie van Irak een illegale daad (oorlog) van agressie was, en dat de verantwoordelijken daarvoor oorlogsmisdadigers zijn” (Mandel, 2004: McGoldrick, 2004).

Daarom was het gewapende verzet tegen de bezettingsmacht in Irak op dat moment volkomen legitiem. De reactie van het verzet en de gevolgen daarvan voor de door de VS geleide bezettingstroepen, die in 2003 hun status als bezettingsmacht erkenden, kunnen niet als een terroristische daad worden bestempeld. De Iraanse generaal-majoor Qassem Soleimani kan niet verantwoordelijk worden gesteld van misdaden tegen een bezetter die nooit de “massavernietigingswapens” heeft gevonden die het als voorwendsel vormden voor een invasie. De VS zijn Irak binnengevallen zonder wettelijke basis, waarbij de infrastructuur van het land massaal vernietigd werd en honderdduizenden Irakezen omkwamen.

We hebben nu uit eerste hand vernomen waarom Trump Soleimani heeft vermoord. President Donald Trump Trump vertelde de aanwezigen bij een fondsenwervingsdiner in Mar-a-Lago in Florida dat hij op naar de gesprekken van Soleimani had geluisterd en dat de Iraanse generaal-majoor “slechte dingen over ons land”vertelde. Hij vroeg de veiligheidsagenten die toen bij hem in de kamer aanwezig waren, “Naar hoeveel van deze rotzooi modeten we luisteren? Naar hoeveel gaan we luisteren?”

De VS tolereren nog steeds dat premier Benyamin Netanyahu het Iraakse luchtruim schendt door Israëlische jets toe te staan Syrië te bombarderen vanaf de al-Tarif basis op de Iraaks-Syrische grens die door de Amerikaanse troepen wordt bezet. Officials in Bagdad vertelden dat “de VS-troepen geen respect hebben voor hun overeenkomst met Irak. Sinds enige tijd gedragen zij zich als een bezettingsmacht. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. We informeren Syrië hierover elke keer dat dit gebeurt”.

De vele misdaden die de VS in het Midden-Oosten hebben begaan, de schendingen van het internationaal recht en de Iraakse soevereiniteit in het bijzonder, zijn niet begonnen met president Trump. Maar Trump en zijn team brachten de zaak naar een nieuw niveau in 2018 toen Trumpj uit de nucleaire overeenkomst (JCPOA) met Iran stapte – die deel uitmaakt van resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad – omdat het een “Barack Obama’s overeenkomst” was. Trump maakte het Midden-Oosten dus nog onstabieler en heeft de regio aan de rand van de oorlog gebracht. Omdat hij erop staat de Amerikaanse troepen in Irak te houden, zal hij op een dag aan de Amerikanen moeten uitleggen waarom er Amerikaanse soldaten omkomen door het lokale verzet tegen de Amerikaanse bezetting.

