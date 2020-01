Umiddelbar amerikansk tilbaketrekning fra Irak, med bakgrunn i brudd på avtalen med Irak og krenkelse av landets suverenitet

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Det irakiske parlamentet har besluttet å be om øyeblikkelig tilbaketrekking av alle utenlandske styrker fra landet for brudd på vilkårene for deres tilstedeværelse der. USA har brutt sine kontraktsmessige forpliktelser overfor regjeringen i Bagdad og krenket Iraks suverenitet og truet landets stabilitet. Kilder på statsministerkontoret sa at “forespørselen om tilbaketrekning er overhengende. Amerikanske styrker har brutt avtalen. Derfor er avtalen nå ugyldig. Avtalen hadde bestemt at amerikanske styrker skulle få ett års varsel for tilbaketrekking, men siden USA brøt betingelsene i avtalen, gjelder ikke denne tidshorisonten lenger. ”

Statsminister Adel Abdel Mahdi informerte alle land med militære styrker i Irak – USA og koalisjonspartnerne Storbritannia, Canada, Frankrike, Belgia, Danmark, Norge, etc. – om at det er presserende at de setter i gang tilbaketrekning så snart som mulig. Så langt har jeg fått vite at ingen land har svart positivt på forespørselen via diplomatiske kanaler. Kun USA har svart den irakiske regjeringen, og åpent erklært at de nekter å imøtekomme forespørselen. Det blir utøvd et enormt press og fremmet trusler mot regjeringen til å overtale den til ikke å gjennomføre det konstitusjonelle vedtaket som er vedtatt av parlamentsflertallet.

“Jeg kan bare se en løsning fremover: å informere landet om at USA trosser det irakiske folks vilje, og å erklære amerikansk militære styrker som en okkupasjonsstyrke hvis alle diplomatiske midler er oppbrukt”, sa kilden.

Amerikanske tjenestemenn har åpenlyst nektet parlamentets demokratiske lovlige avgjørelse – demokratiet som USA hevdet å ha importert til landet i 2003 – og insisterer på å forbli i Irak. USAs sekretær Mike Pompeo beskrev den irakiske avgjørelsen som “uforpliktende”. Ikke desto mindre kan ingen utenlandsk militær styrke oppholde seg i fiendtlige omgivelser, til tross for antall militærbaser og den enorme militære makten under dens kontroll.

De irakiske sjiaene, 66% av den 40 millioner store irakiske befolkningen, uttrykker sin fiendtlighet overfor amerikanske styrker spesielt og alle utenlandske styrker generelt. Irak vil gjerne se at disse styrkene drar av sted for godt og sette en stopper for USAs innflytelse i Mesopotamia og Vest-Asia. Det er planlagt en massiv protest fredag ​​24. januar, ledet av Sayyed Moqtada al-Sadr, som advarer USA mot konsekvensene av å ignorere parlamentariske vedtak. Det forventes å være den største protesten i Iraks historie. Men denne protesten er bare begynnelsen.

Amerikanske styrker har begått alvorlige forbrytelser i Irak: ifølge statsminister Adel Abdel Mahdi, informerte den amerikanske ambassadøren i Bagdad ham om at Israel var ansvarlig for de fem angrepene mot irakiske sikkerhetsstyrker i midten av 2019 og droneangrepet på en sikkerhetsstyrkesjef på den syrisk-irakiske grensen. Disse israelske angrepene ble utført med tillatelse fra amerikanske styrker i Irak, som tillot Israel å krenke irakisk luftrom og drepe militsmedlemmene. Det angrepet gjorde USA – som opprettholder kontrollen over det irakiske luftrommet – til en medskyldig av Israel i angrep på det amerikanske vertslandet, Irak.

I desember 2019 begikk Trump-administrasjonen en annen forbrytelse, idet han ser bort fra den irakiske regjeringens rammer og drepte flere irakere med vilje og uten noe rettslig grunnlag. Amerikanske jetfly angrep irakiske styrkers posisjoner ved grensen til Syria, og drepte og såret 79 offiserer og medlemmer av den irakiske hæren, det nasjonale politiet og Popular Mobilization Forces (PMF) fra brigade 45 og 46. USA valgte en leir tilhørende de irakiske sikkerhetsstyrkene som mål, styrker som er forlagt på grensen for å jakte på IS-krigere som beveger seg gjennom den syriske-irakiske ørkenen.

Disse styrkene er under direkte kommando av statsminister Adel Abdel Mahdi. USA anklaget irakiske soldater ved denne leiren for å angripe deres K1-base 540 km unna. USA hadde ingen bevis for at flere titalls offiserer som deres luftstyrker drepte i det påfølgende bombeangrepet, hadde stått bak drapet på en irakisk født amerikansk entreprenør ved K1-basen. USA nektet til og med å framlegge noe bevis på dette da den irakiske statsministeren anmodet om dette før angrepet.

Dermed hadde det allerede i 2019 vært brudd på vilkårene for det amerikanske mandatet i Irak. Så begikk USA en annen forbrytelse i Irak ved å myrde en irakisk leder, Abu Mahdi al-Muhandes og tre irakiske offiserer på flyplassen i Bagdad. Landet viste videre sin forakt for folkeretten ved å myrde en iransk generalmajor, Sardar Qassem Soleimani, og fire iranske offiserer (brigadegeneral Hossein PourJafari, oberst Shahroud Mozaffarinia, major Hadi Taremi og kaptein Vahid Zamanian) selv om USA ikke har erklært krig mot Iran. Trump skrøt av attentatet, og skryter av å «drepe to for prisen av en».

Ytterligere bevis på USAs forakt for diplomatisk protokoll ble gitt av statsminister Abdel Mahdi, da han erklærte at president Trump hadde ringt ham for å be om hans megling for å deeskalere spenningen med Iran. Abdel Mahdi sa at “Soleimani ankom Irak på min forespørsel for å få svar fra Saudi Arabia om Irans fredsinitiativ. Trump drepte en utenlandsk offiser på et territorium han skal beskytte, og en fredsutsending som gjestet landet etter ønske fra statsministeren. Men dette er ikke alt: det var allment kjent, som kunngjort av utenriksminister Ibrahim al-Jaafari (11. juni 2016), at Soleimani nyter immunitet i Irak som rådgiver – på offisiell anmodning fra Irak – for å bekjempe ISIS.

Det er upresist å si “Soleimani planla angrep mot amerikanske statsborgere akkurat som han hadde gjort i årevis”. President Trump og hans administrasjon ga ingen bevis for en slik påstand. Krigsglade politikere og akademikere vekker til live minner fra USAs okkupasjon av Irak, og støtten fra Soleimani til den irakiske motstanden, og anklaget Soleimani for å ha “hatt blodet fra amerikanske soldater på hendene under den amerikanske militære okkupasjonen av Irak”.

Imidlertid har “sikkerhetsrådet ikke eksplisitt fordømt angrep på koalisjonsstyrker – som ville undergrave den iboende retten til selvforsvar mot utenlandsk invasjon og okkupasjon.” Det hevdes at “invasjonen av Irak var en ulovlig handling og aggresjonskrig, og at de som er ansvarlige for dette er krigsforbrytere (Mandel, 2004: McGoldrick, 2004).”

Derfor var væpnet motstand mot okkupasjonsstyrkene i Irak på den tiden helt legitim. Motstandens respons, og dens konsekvenser for de USA-ledede okkupasjonsstyrkene, som i 2003 erkjente sin status som okkupasjonsmakt, kan ikke kalles en terrorhandling. Iransk generalmajor Qassem Soleimani kan ikke være ansvarlig for angrep mot en okkupant som aldri fant de “våpnene av masseødeleggelse” som den hadde brukt som påskudd for invasjonen. USA invaderte Irak uten lovlig grunnlag og forårsaket masseødeleggelse for den irakiske befolkningen og landets infrastruktur, og drepte hundretusener av irakere.

Vi har nå hørt direkte fra kilden hvorfor Trump drepte Soleimani: den iranske generalmajoren “sa dårlige ting” om USA. “Hvor mye av den dritten må vi lytte til? Hvor mye skal vi høre på? ”Sa Trump til donorene sine.

USA fortsetter å la statsminister Benyamin Netanyahu krenke det irakiske luftrommet ved å la israelske jetfly bombe Syria ved den irakisk-syriske grensen, okkupert av de amerikanske styrkene ved al-Tanf. Tjenestemenn i Bagdad sa at “De amerikanske styrkene har ingen respekt for avtalen med Irak. I lengre tid har de oppført seg som en okkupasjonsmakt. Det er ikke første gang dette skjedde. Vi informerer Syria om det hver gang det skjer.

De mange forbrytelsene som ble begått av USA i Midt-Østen, landets brudd på folkeretten, særlig irakisk suverenitet, begynte ikke med president Trump. Men Trump og teamet hans tok ting til et nytt nivå i 2018 da han tok avstand fra atomavtalen (JCPOA) som er en del av Sikkerhetsråds-resolusjon 2231. Han likte ikke atomavtalen fordi det var “Barack Obamas avtale”. Trump gjorde dermed Midtøsten enda mer ustabil, og har brakt regionen til randen av krig. Mens han insisterer på å holde amerikanske styrker i Irak, vil han måtte forklare amerikanere hvorfor amerikanske soldater dør i møtet med lokal motstand mot USAs okkupasjon.

Denne artikkelen er oversatt gratis til mange språk av frivillige slik at leserne kan glede seg over innholdet. Den blir ikke låst bak betalingsmur/Paywall. Jeg vil takke følgere og lesere for tilliten og støtten. Hvis du liker det du liker, trenger du ikke bli flau over å bidra til å finansiere den for så lite som 1 Euro. Ditt bidrag, uansett hvor lite det er, vil bidra til å sikre kontinuiteten. Takk skal du ha.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

