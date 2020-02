Wie der Iran beschloss, die US-Basen zu bombardieren, und wie Trump einen totalen Krieg verhinderte

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: M.P.

Am dritten Januar nach Mitternacht erreichte die Nachricht von der Ermordung des iranischen Generalmajors Qassem Soleimani, des Brigadegenerals Hussein pour Jaafari, des Oberst Shahroud Muzaffari Nia, des Majors Hadi Tameri und des Hauptmanns Wahid Zamaniam die iranische Botschaft in Bagdad. Offiziere der Botschaft standen in Kontakt mit dem Konvoi, und plötzlich wurde die Kommunikation unterbrochen. Sardar Soleimani hatte diplomatische Immunität und war von der irakischen Regierung offiziell um Hilfe bei der Bekämpfung des ISIS gebeten worden. Außerdem wurde der Konvoi kurz vor einem irakischen Kontrollpunkt angegriffen, der wusste, dass der irakische Kommandant Abu Mahdi al-Muhandis mit seinem Schutzteam im Konvoi war. Die Nachricht wurde nach Teheran und von dort an das Haus des iranischen Revolutionsführers Sayyed Ali Khamenei übermittelt.

“Wir gehören zu Allah und zu Ihm werden wir zurückkehren”. Diese Verse des Korans würde ein Gläubiger aussprechen, wenn er den Tod eines ihm nahestehenden oder nicht nahestehenden Bekannten bekannt gibt. Es ist eine Erinnerung daran, dass alle Menschen sterblich sind. Das war die erste Reaktion von Sayyed Khamenei, als ihn die Nachricht vom Tod “eines Sohnes” erreichte. Das war Sardar Soleimanis Nähe zu Sayyed Khamenei. Soleimani verdiente sich den Titel “lebender Märtyrer” aufgrund der vielen Gelegenheiten, bei denen sein Leben während der Kämpfe gegen ISIS und al-Qaida im Irak und in Syrien in Gefahr war.

Soleimani verließ Beirut und übernachtete am ersten Januar in Syrien, nicht weit vom Flughafen Damaskus entfernt. Bei jeder Reise nach Syrien pflegte er nach den Morgengebeten und kurz vor Sonnenaufgang mit allen Kommandeuren eine maximal zweistündige Besprechung abzuhalten. An diesem Tag behielt er alle Kommandeure zum Mittagessen und erlaubte ihnen, kurz vor Sonnenuntergang abzureisen. Er hörte nicht auf zu reden und hinterließ seine Anweisungen für sein Kommandoteam in der Levante. Hauptmann Wahid Zamaniam war früher sein unzertrennlicher Begleiter. Der Generalmajor wurde bei seiner Ankunft am Flughafen von Bagdad von iranischen und irakischen Offizieren begrüßt, als sie dort ankamen, wo eine US-Drohne sie ermordet hatte.

Laut einer gut informierten Quelle innerhalb der “Achse des Widerstands” rief Sayyed Khamenei, als er von dem Attentat erfuhr, in den ersten Stunden nach dem Mord ein Treffen seiner Kommandeure ein und wies sie an: “Bereiten Sie sich auf eine starke Antwort vor. Wir werden unsere direkte Verantwortung bekannt geben, damit unser Feind weiß, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht herausfordern und nicht auf die feige Art und Weise, wie die USA Soleimani und seine Gefährten getötet haben. Schlagen Sie die US-Armee hart, um ihre Arroganz zu brechen, im selben Schauplatz, in dem sie dieses abscheuliche Attentat ausgeführt haben”.

Viele Szenarien wurden vor Sayyed Khamenei niedergeschrieben. Die erste Wahl war Ain al-Assad, der bedeutendste und bedeutendste Luftwaffenstützpunkt im Irak, wo Präsident Trump an dem seiner Meinung nach sichersten Ort im Irak landete. Der Iran kennt jedes einzelne Detail über den Stützpunkt. Seine Drohnen und sein Geheimdienst waren gut genug, um den Inhalt jedes Hangars und jeder Konstruktion zu identifizieren.

Es wurde auch ein Plan für einen zweiten Angriff auf einen US-Stützpunkt außerhalb des Irak am Persischen Golf vorbereitet, der mächtiger und schmerzhafter als das erste Ziel ist, falls die USA auf den Angriff von Ain al-Assad reagieren sollten.

Es wurde auch ein dritter Angriff organisiert, der viel mächtiger und zerstörerischer als die ersten beiden gegen den wichtigsten US-Stützpunkt im Nahen Osten war. Dieser Treffer sollte viele Opfer fordern, viel mehr als die anderen möglichen Vergeltungsmaßnahmen der USA.

Drei Pläne, drei Szenarien, die alle nacheinander für drei aufeinander folgende Treffer ausgeführt werden sollten. Sayyed Ali Khamenei billigte all diese Antworten, so dass seine Kommandeure nicht um seinen Segen bitten mussten. Danach wies Sayyed Khamenei seine Kommandeure an, zu ihm zurückzukehren, um weitere Anweisungen zu erhalten und eine allgemeine Mobilisierung des Landes zu erklären, in dem ein umfassender Krieg gegen die USA angekündigt würde, falls es militärische Reaktionen auf alle iranischen Anschläge gäbe. In diesem letzten Szenario ordnete Sayyed Khamenei einen Plan an, bei dem Hunderte von Raketen gleichzeitig gegen alle US-Militärstützpunkte in den Ländern um den Iran herum, in der Levante und darüber hinaus, gestartet worden wären. Alle iranischen Verbündeten im Nahen Osten wären beteiligt gewesen, und die US-Verbündeten wären direkt getroffen worden. Aber diese letztendliche Entscheidung würde die letzte Bewertung durch Sayyed Khamenei erfordern.

Das war ein vorhersehbares Szenario, das der US-Präsident – mit seiner Entscheidung zum Rücktritt, ungeachtet der menschlichen Opfer und der Zerstörung, die der Militärbasis Ain al-Assad zugefügt wurden – vermeiden konnte.

“Der Iran setzte keine Raketen in seinen Silos ein, um US-Ziele in Ain al-Assad zu treffen. Im Gegenteil, die Raketen wurden offen eingesetzt und zwei Tage zuvor unter den Augen von US-Satelliten zum Start vorbereitet. Von Diplomaten strömten Botschaften an den Iran, in denen sie darum baten, keine Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen oder zumindest die Reaktion abzuschwächen. Alle Bitten wurden abgelehnt. Der Iran vermied es, die USA zu überraschen; hätte der Iran die USA überraschen wollen, wären ohne Vorwarnung Raketen aus seinen Silos gestartet worden. Es war eine direkte Herausforderung an die US-Hegemonie. Darüber hinaus informierte der Iran die USA über den bevorstehenden Anschlag und forderte Präsident Trump und seinen Militärapparat im Nahen Osten weiter heraus, indem er zeigte, dass der Iran keine Angst vor den Folgen hat”, so die Quelle.

Der Iran schickte seine Drohnen über Kuwait, Katar, Saudi-Arabien, die Emirate und andere nahe gelegene Länder bei Tageslicht über US-Basen. Es war ein Signal, dass Teheran auf den Krieg vorbereitet war, und ein Hinweis auf einige der iranischen Ziel-Listen. Die iranische Führung war bereit, wenn nötig bis zum Punkt eines “No-Return-Point” zu gehen.

Niemand im Iran akzeptiert es, das Raketenprogramm aufzugeben, das zum Stolz des iranischen Volkes und seiner Streitkräfte geworden ist. Als die USA Hunderte russischer Auftragnehmer in Syrien, Deir-Ezzour, bombardierten, die den Euphrat überquerten, um ISIS-Überreste zu jagen, beschloss Russland, nicht zu reagieren. Kein Land oder keine Armee im Nahen Osten hat die USA jemals herausgefordert, insbesondere als die USA Zehntausende von Truppen und Effektivität im Nahen Osten einsetzten. Nur der Iran hat die Hegemonie und die militärische Macht der USA direkt angefochten.

Die “Achse des Widerstandes” bestätigte die Ausgewogenheit der Angst und verhängte eine Abschreckungspolitik gegen die USA im Nahen Osten. Der Iran hat die USA offen herausgefordert und seine Verantwortung ohne Furcht vor den Folgen erklärt. Bislang haben die USA mindestens 64 Opfer bestätigt; vor einiger Zeit gab der Iran bekannt, dass “die US-Opfer nicht weniger als 80 waren”.

Präsident Trump dachte, er lebe einen historischen Moment in seinem Leben, in dem er alles tun könne, was er wolle, ohne die Konsequenzen zu befürchten. Er glaubte, kein Land der Welt würde es wagen, ihn herauszufordern. Er wies auch darauf hin, dass der Irak geteilt sei, dass keine Regierung die Verletzung seiner Souveränität anfechten könne und dass der Iran in Mesopotamien nicht mehr geduldet werde. Er wurde höchstwahrscheinlich darüber informiert, dass die Verbrennung von zwei iranischen Konsulaten ausreicht, um den Iran aus dem Irak zu vertreiben. Vielleicht stellte er sich vor, dass die Ermordung von Sardar Qassem Soleimani ungestraft bleiben würde, und er prahlte damit, “zwei zum Preis von einem” getötet zu haben. Er und seine Kriegshetzer glaubten auch fälschlicherweise – und finden wohl immer noch -, dass sein “maximaler Druck” und seine harten Sanktionen den Iran auf die Knie zwingen würden, um ihn um Gnade zu bitten. Er sagte, er würde am Telefon auf einen Anruf des Iran warten, womit er seine Unkenntnis über den Iran, seine Mentalität, Kultur, Geduld, Härte und seinen Stolz unter Beweis stellen.

Die Magie wandte sich gegen den Zauberer, und Trump gab dem Iran ein massives Geschenk, indem er ihm erlaubte, seine Armee zu bombardieren und ihn von Angesicht zu Angesicht herauszufordern. Trump scheute sich, die Zahl der Opfer in der ersten Woche bekannt zu geben. Das Pentagon gibt nun jede Woche einen Teil der Realität frei. Die USA, nicht der Iran, haben Angst gezeigt.

“Alle US-Militärstützpunkte sind zu einer Bedrohung für die Gastgeberländer im Nahen Osten geworden. Diese Basen dienen nicht mehr dem Schutz dieser Länder, sondern sind im Kriegsfall zu perfekten Zielen für den Iran geworden. Sie bieten eine überwältigende Liste von Zielen für den Iran. Kein Ort wird für die US-Truppen im Nahen Osten sicher sein, wenn die roten Linien überschritten werden, wie es bei der Ermordung von Sardar Soleimani der Fall war”, so die Quelle.

Dieser Artikel wird von Freiwilligen kostenlos in viele Sprachen übersetzt, damit die Leser den Inhalt genießen können.

Urheberrecht © https://ejmagnier.com 2020

