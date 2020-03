Poetin helpt Erdogan met een staakt-het-vuren uit de nesten.

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

President Vladimir Poetin ging akkoord om zijn Turkse tegenhanger Recep Tayyip Erdogan in Moskou te ontvangen. Erdogan was op zoek naar een staakt-het-vuren dat hij niet eenzijdig op het slagveld, waar hij het momentum heeft verloren, kon aankondigen. Duizenden Turkse soldaten werden aan het front tegen het Syrische leger en zijn bondgenoten ingezet omdat de in Idlib en omgeving actieve tienduizenden jihadisten niet in staat waren de Turkse belangen in het noordwesten van Syrië te verdedigen. President Erdogan verliet de zes uur durende onderhandelingen in het meest gunstige geval en in een bepaald opzicht, als winnaar maar met geknipte vleugels. President Poetin heeft de Turkse president op competente wijze de zwakte van zijn zaak laten inzien. Syrië zal verenigd blijven.



Een goed geïnformeerde bron zei dat “Erdogan een staakt-het-vuren in Idlib wilde, maar dit niet zelf kon aankondigen omdat het hem in eigen land duur zou zijn komen te staan. Hij verloor de oorlog toen hij er niet in slaagde Saraqeb terug te heroveren en de hele 70 kilometer lange snelweg tussen Aleppo en Damascus, de M5, terug onder controle te krijgen. Hij wilde dat Poetin hem uit de nesten hielp. De Russische president begreep dat en bespaarde zijn zakenpartner de vernedering.”

President Erdogan aanvaardde het akkoord van Astana als basis voor een overeenkomst, waarbij de rol van Iran wordt erkend, dat binnenkort een top van de drie presidenten zal organiseren. Poetin en Erdogan waren het niet op alle punten eens, met name niet over de wens van Turkije om een bufferzone in de Syrische Koerdische provincie in te stellen en de Koerden uit Ayn al-Arab te verplaatsen.

Het argument van Erdogan over de vluchtelingenstroom naar zijn land werd gemakkelijk ontkracht. Poetin begrijpt dat Turkije de transfer naar Griekenland van Syriërs samen met Afghanen, Somaliërs, Irakezen en andere vluchtelingen organiseert. Het Turkse opzet is druk uitoefenen op de Europese gemeenschap om haar financiële verplichtingen na te komen.

Het belangrijkste is dat president Poetin president Erdogan geen ruimte heeft gelaten om te manoeuvreren over de M5 en M4 snelwegen die in oktober 2018 al moesten ontruimd zijn. Erdogan had, niet voorzien door het akkoord van Astana, bijkomende observatiepunten opgezet om de controle over de Jihadisten uit te breiden. Het Syrische leger bevrijdde de M5 tijdens de laatste maanden van de strijd toen meer dan 210 steden en dorpen weer onder de controle van de regeringstroepen kwamen. Erdogan kwam met Moskou overeen om de M4, die nu onder de controle van de jihadisten staat, te heropenen. Dit is, niettegenstaande er ernstige twijfel bestaat over de bereidheid van de jihadisten om het burgerverkeer op de weg toe te laten, een belangrijke overwinning voor het Syrische leger. Russische en Turkse troepen zullen naar verluidt na de 15de van deze maand op de weg gaan patrouilleren.

Als Turkije zich niet aan de afspraak houdt over de heropening van de M4 zullen Rusland en zijn bondgenoten niet aarzelen om de M4 met geweld, maar dan zonder het Turkse leger daarbij te betrekken. weer onder controle te krijgen. Ankara heeft zijn leger ingezet om de jihadisten te ondersteunen en de opmars van het Syrische leger tegen te houden. Dat is niet gelukt. Erdogan kwam naar Rusland op zijn eigen herhaalde verzoeken. Hij kan zijn beloften niet langer verbreken na de harde strijd om Idlib in de afgelopen maanden. Poetin vertelde hem duidelijk dat de dood van de 33 Turkse soldaten in de laatste week van februari te wijten was aan de aanwezigheid van het Turkse leger tussen de jihadisten en het uitblijven van informatie aan Rusland over hun positie, zoals Rusland en Turkije overeengekomen waren . Erdogan had geen antwoord op dit argument, waardoor hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn soldaten en de gênante omgang met de jihadisten die hij zou moeten bestrijden duidelijk werd. De Turkse president beschuldigde het Syrische leger van alle mogelijke schendingen, om de binnenlandse verantwoordelijkheid voor de dood van zijn soldaten te kunnen ontlopen.

Poetin drong er bij Erdogan op aan te erkennen dat hij zijn belofte om de jihadisten van de rebellen te scheiden niet is nagekomen, een kennelijke schending van het Astana-akkoord.

Zal Turkije erin slagen de jihadisten van de rebellen te scheiden? Zal de M4 worden ontruimd? Het is niet meer kritisch als Turkije zich aan zijn belofte houdt. Als het dat niet doet, zal Rusland zijn militaire operatie hervatten en zal het zich in de richting van de stad Idlib begeven. Erdogan zal niet langer in staat zijn om zijn rebellen en jihadisten te verdedigen, omdat hij zijn leger aan de genade van Russische en Syrische bombardementen zal overleveren.

Erdogan heeft de grootste fout van zijn leven begaan door zijn troepen het slagveld op te sturen: hij gaf daarmee het Syrische leger het recht om Turkse stellingen te bombarderen en Turkse onbemande gevechtsvliegtuigen (UCAV’s, de zogenaamde drones) te vernietigen. Het Syrische leger verzamelde Turkse militaire materiaal als oorlogsbuit en doodde ongestraft Turkse soldaten en officieren. De rode lijn is overschreden, en de confrontatie kan zonder twijfel door Damascus herhaald worden vanaf het ogenblik dat Turkije zijn in Moskou ondertekende verbintenis niet nakomt.

Na de ontmoeting tussen Poetin en Erdogan zijn de jihadisten zich ervan bewust dat Turkije niet langer in staat is hen of hun zaak te verdedigen. Ze hebben weinig keus: vechten en sterven in Syrië of vertrekken via het noordoosten waar Turkije nog steeds Syrisch grondgebied bezet houdt.

De veertien Turkse observatieposten in het door het Syrische leger bevrijde gebied zullen beschermd blijven en blijven staan zolang Erdogan dat wenst, met dank aan de tsaar van het Kremlin die zijn Turkse gast niet verder in zijn eer wil krenken. Rusland doet veel moeite om de Turkse president niet te vernederen en verlangt zijn medewerking en een langdurige relatie.

Poetin realiseerde zich dat de NAVO, de VS en de EU Erdogan de rug hebben toegekeerd. De Turkse president kwam om Idlib over te geven, om zijn gezicht te redden en om meer concessies te vragen in het noordoosten van Syrië, waar de VS nog steeds aanwezig zijn om Syrische olie te stelen. Poetin liet een deur open voor de Koerden voor wanneer zij als verloren zonen terugkeren onder de vleugels van de Syrische regering. De Russische president is zich ervan bewust dat de VS niet lang in Syrië kunnen blijven. Daarom kan hij Erdogan geen enkele belofte doen om een langdurige Turkse aanwezigheid in Syrië te steunen, met name wanneer beide presidenten het eens zijn over hun respect voor de integriteit en de eenheid van Syrië en dit ook zo verkondigen. Erdogan betwistte de deelname van de Koerden aan de commissie voor constitutionele hervormingen. Deze keer heeft hij dat wel aanvaard zodat Rusland de hervormingen met behulp van de Koerden kan bespoedigen. Het doel is om hen te helpen zich los te weken van onder de Amerikaanse paraplu.

Een sterke Poetin heeft zijn hand aangeboden aan de verzwakte Erdogan. Zijn pogingen om op het terrein van de Levant te spelen betekenen een inval in het speelveld van het Kremlin. De Russische president weet dat de relaties met zijn Turkse partner zeer voorzichtig moeten worden gehanteerd en dat de beloften van Erdogan van dag op dag moeten worden geëvalueerd. Maar Turkije weet ook dat Rusland de volgende keer dat het akkoord van Astana wordt geschonden, harder zal toeslaan en dat de bondgenoten van Poetin in Syrië waakzamer zullen zijn bij toekomstige confrontaties met het Turkse leger. Eén zaak is duidelijk: de jihadisten hebben een beschermheer verloren, die hun zijn protectie niet meer kan bieden en er zelf met zo min mogelijk blauwe plekken uit wil geraken.



Vertaald door Francis J.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

