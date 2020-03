Een les voor Hezbollah uit Idlib: maakt Israël zich op voor een aanval?

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Voor het eerst in haar officiële bestaan sinds 1985 is Hezbollah op het slagveld in botsing gekomen met het Turkse leger, een van de sterkste van de NAVO. De frontale botsing tussen Hezbollah en het Turkse leger vond plaats in het landelijke gebied van Idlib, waar tientallen Turkse militairen het leven lieten terwijl ze zij aan zij vochten met jihadisten, , waaronder leden van Al-Qaida, en buitenlandse strijders van verschillende nationaliteiten. Het Turks-NAVO-leger gebruikte dezelfde wapens en tactieken als Israël. Zij verrasten Hezbollah de avond voor de slag door gewapende drones en precisiebommen achter de frontlinie te gebruiken, waarbij in één enkele aanval 9 militanten werden gedood en 66 anderen gewond raakten. De Hezbollah-militanten werden op één locatie gedood en gewond door de implosie van het gebouw waarin ze zich, achter de belangrijkste frontlinie, hadden verzameld. Een andere factor was de onverwachte stopzetting van de Russische luchtdekking op het moment dat Turkije zijn onbemande gevechtsvliegtuigen (UAV, beter bekend als gewapende drones) diep het binnenland instuurden. Daarbij werden Iran en zijn bondgenoten voor het eerst gebombardeerd. Deze confrontatie heeft de Hezbollah-militanten nieuwe militaire theorie bijgebracht en nieuwe lessen geleerd die gebaseerd zijn op ervaringen waarmee Hezbollah in het verleden nooit werd geconfronteerd. Turkije gebruikte zijn gewapende drones, satellietgeleide TRG-122 raketten, Himars-raketlanceerders en aanvallen op het terrein van het Turkse leger dat naast de jihadisten vecht. Het is hoogstwaarschijnlijk dat wat Israël in een onvermijdelijke oorlog voor Hezbollah in petto heeft.



De bekommernis van Israël over het uitzonderlijke vermogen van Hezbollah om ‘s nachts Saraqeb aan te vallen heeft een dubbel voordeel: het beseffen van het vermogen en de prestatie die Hezbollah kan uitvoeren tegen Israël in geval van oorlog. Israël maakt zich zorgen over de toenemende mate waarin de Elite-eenheid van Hezbollah, ‘al-Radwan’, zich langs de grenzen van Libanon verspreidt. Zou Israël een soortgelijke snelle aanval op de Hezbollah-troepen kunnen plannen?



Een bron binnen de “As van het Verzet” zei dat “tijdens de laatste oorlog in 2006 Israëlische drones de lucht van Libanon bestreken en informatie verschaften aan de Israëlische basiscontrole die de instructies doorstuurde naar de F-16’s om selectieve doelwitten te bombarderen. Vandaag de dag hebben we te maken met bewapende drones die elk doelwit dat als vijandig wordt beschouwd onmiddellijk kunnen bombarderen, zonder kostbare tijd te verliezen of het leven van de piloot aan boord van een F-16 in gevaar te brengen, terwijl hij zich binnen het bereik van een antiluchtraketsysteem van Hezbollah bevindt”.



Volgens bronnen binnen de “As van het Verzet” werd er verwacht dat Israël de speciale troepen van Hezbollah zal aanvallen om die capaciteit die langs de grenzen wordt ingezet, te vernietigen. Israël weet dat er enkele duizenden reservetroepen zijn die elkaar regelmatig afwisselen nadat ze hebben gediend in Syrië waar ze een van de zwaarste oorlogen hebben overleefd waar een leger mee te maken kan krijgen. Israël wil bovendien alle fortificaties en tunnels langs de grens vernietigen zonder noodzakelijkerwijs de Libanese infrastructuur te verwoesten om te voorkomen dat er een allesomvattende oorlog wordt ontketend. Daarom amplifieert Israël de dreiging van Hezbollah: om Hezbollah te kunnen aanvallen, niet om zijn prestaties te prijzen. Israël is het gewoon om lang voor een aanval campagne te voeren tegen een specifiek doelwit of dreiging om zijn actie te rechtvaardigen. Dat staat los van de irrelevantie van het internationale recht voor Israël en zijn Amerikaanse bondgenoot”.

Toen de VS Irak wilde binnenvallen, maakte Saddam Hoessein plotseling massavernietigingswapens en leidde hij het op vier na sterkste leger ter wereld. De Amerikaanse media versterkten de dreiging van Saddam maar de VS vernietigde het Irakese leger op enkele dagen.

Israël schildert Hezbollah in Syrië af als dag en nacht vechtend en elk van zijn militanten uitgerust met de meest geavanceerde wapens en nachtkijkers. Israël heeft het over de toenemende raketcapaciteit van Hezbollah en het gevaar dat zijn secretaris-generaal Sayyed Hassan Nasrallah vertegenwoordigt. Het is vergelijkbaar met de campagne die gedurende enkele maanden is gevoerd tegen de Iraanse generaal-majoor Qassem Soleimani voorafgaand aan zijn moord.

Dat betekent niet dat Hezbollah niet is uitgerust met tienduizenden raketten en dat haar Special Forces niet erg goed zijn getraind. Het is waar dat deze elitetroepen een unieke ervaring hebben opgedaan in negen jaar oorlog in Syrië. Hezbollah is echter nooit een oorlog begonnen en kijkt er niet naar uit dat te doen. Anderzijds zal het zich niet onttrekken aan een opgelegde oorlog. Hezbollah vormt geen gevaar voor Israël, tenzij het wordt aangevallen.

Israël heeft Hezbollah bedreigd met een ongekend soort oorlog; het soort oorlog waaraan Hezbollah onlangs in Idlib is blootgesteld. De confrontatie met een NAVO-leger was een ongekende ervaring die Hezbollah veel heeft geleerd.

De eerste les dat het heeft geleerd is het gebruik van mobiele telefoons en de wedloop om te posten op de sociale media te vermijden. Hezbollah heeft een richtlijn die vergelijkbaar is met die van Israël en de meeste legers in de wereld om het gebruik van mobiele telefoons in de frontlinie te vermijden. In de afgelopen jaren heeft de leiding van Hezbollah, ondanks de vele richtlijnen verzuimd alle militanten het verbod op mobiele telefoons in Syrië op te leggen. Het sturen van foto’s vanop het front is verleidelijk voor jonge Hezbollah militanten van de Special Forces om de misinformatiecampagne die de jihadisten en rebellen hebben geperfectioneerd tegen te gaan.

Tijdens de recente slag om Idlib hield Hezbollah zich staande en hield het de controle over het oostelijk deel van Saraqeb toen het Syrische leger zich achter zijn linies terugtrok na de aanval van duizenden jihadisten. Het Turkse leger plande een opmars naar Talhiya om eenheid aan het front te creëren en via Tel el-Eiss al-Hader te bereiken. Het gebruik van mobiele telefoons door Hezbollah hielp Turkije om de al-Radwan Special Force te lokaliseren en te bombarderen, waarbij van de 120 troepen er 9 werden gedood en 66 gewond door de Turkse drones. De resterende troepenmacht was in staat om de opmars te stoppen toen Fatimiyoun en Zeinabiyoun bondgenoten (waaronder ook 21 doden vielen) zich bij hen aansloten om de aanval af te slaan.

De tegenaanval om Saraqeb te heroveren was de meest spectaculaire aanval die Hezbollah in 9 jaar oorlog heeft uitgevoerd. De aanval vond ‘s nachts plaats wanneer er meer tijd nodig is om taken uit te voeren en toch werd in een paar uur tijd de hele stad Saraqeb bevrijd.

Israël was verbaasd hoe Hezbollah Special Forces ‘s nachts een verschanste vijand die posities innam op vaste en verdedigbare locaties in de stad aanviel. Nachtelijke gevechten zonder voorafgaande verkenning en trainingen behoren niet tot de mogelijkheden van veel legers. Het verspreiden van orders ‘s nachts en ondertussen doden in eigen rangen voorkomen bij het vanuit verschillende kanten van de stad aanvallen van jihadisten was geen gemakkelijke opdracht.

Door ‘s nachts aan te vallen is de kans op het raken van burgers in stedelijke gevechten in een stad die op het front ligt, kleiner. De Hezbollah Special Forces vertrouwden op hun navigatievaardigheid om hun weg te vinden binnen de posities van de jihadisten en om het pad te effenen zonder veel nachtzichtapparatuur in de buurt. Tijdens de nachtelijke gevechten schoten de jihadisten in alle richtingen en het duurde tot de eerste ochtenduren voordat ze zich realiseerden in welke moeilijke situatie ze zich bevonden.

Hezbollah toonde zich bezorgd over elk lid van de Special Forces en voerde de nachtaanval uit met verse troepen die tijdens de nacht van de aanval aankwamen met weinig tijd voor briefing en kennismaking met de stad. Rusland hield de opmars van de Hezbollah-troepen in de gaten en ondersteunde deze met 27 luchtaanvallen om de weg vrij te maken.

Jihadisten geleid en geïnstrueerd door een intelligent NAVO-leger bestrijden; Turkije bood de mogelijkheid voor Hezbollah om te leren en nieuwe ervaringen op te doen op het Syrische slagveld. Het was een live training tegen de nieuwe capaciteiten van het Israëlische leger en de beste manier om gewapende drones op te sporen en adequate maatregelen te vinden om deze dodelijke machines te vermijden.

De herovering van Saraqeb was een unieke leerschool voor Hezbollah: Israël kan de hoge prestaties van deze quasi-staatsacteur met een onregelmatig maar georganiseerd en goed getraind leger niet negeren . Tel Aviv kan Hezbollah niet langer verrassen in de volgende oorlog, omdat het er niet in is geslaagd om zijn militaire kennis en zijn mogelijkheden tot oorlogvoering te beperken. Hezbollah heeft vele gewapende drones, tienduizenden raketten en is in staat om te vechten in alle weersomstandigheden bij dag of nacht. Het kan het initiatief nemen en een tegenaanval uitvoeren in plaats van zich te beperken tot verdediging, zoals het dat heeft gedaan tijdens de hele Israëlische oorlog tegen Libanon.

Hezbollah Special Forces toonden op video’s zien hoe ze zich vlak voor hun dood vanop het slagveld lachend filmen. Niet omdat ze een reden zoeken om te sterven. Integendeel, er worden extra voorzorgsmaatregelen genomen om het aantal slachtoffers te beperken. Maar als ze geconfronteerd worden met de dood, laten ze in de laatste seconden een videospoor achter van hun geest. Israëlische dreigementen tegen Hezbollah zullen hen hun moraal zeker niet doen verliezen. De oplossing is eenvoudig voor de Israëlische autoriteiten: probeer geen oorlog te voeren, ook al zijn de doelstellingen beperkt.

Vertaald door Francis J.

