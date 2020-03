Die Schlacht von Idlib ist noch lange nicht vorbei

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: M.P.

Die Eröffnung der Straße Saraqib-Latakia, die als M4 bekannt ist, ist für diesen Sonntag, den 15. März, vorgesehen, wie im Memorandumsprotokoll festgelegt, das in Moskau zwischen den beiden Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan nach der Schlacht von Saraqib unterzeichnet wurde. Die türkisch-russischen Patrouillen sollen die M4 gemäß den Beschlüssen von russischem und türkischem Militärs nach einem Treffen in Ankara sichern, um die gemeinsamen Patrouillen zu koordinieren und Angriffe von Dschihadisten zu verhindern. Viele Dschihadistengruppen lehnen das russisch-türkische Abkommen ab und werden wahrscheinlich die Straße beschießen oder versuchen, Fahrer zu entführen. Alles hängt davon ab, wie entschlossen die türkische Armee und ihre Verbündeten in der Region Idlib den Waffenstillstand einhalten werden und wie überzeugend die Reaktion Russlands sein wird, wenn der Waffenstillstand verletzt wird.

Die Straße Aleppo-Damaskus, die als M5 bekannt ist, wurde mit militärischer Gewalt (durch Russland, die syrische Armee und ihre Verbündeten) befreit und steht nun für die Zivilbevölkerung offen. Die syrische Armee und ihre Verbündeten benutzen jedoch immer noch die sicherere Straße Aleppo-Ithriya-Khanaser. Die Schlacht von Saraqib erzwang das Moskauer Abkommen und belebte das Astana-Abkommen von 2018 wieder, das von der Türkei eineinhalb Jahre lang ignoriert wurde.

Dschihadistengruppen wie Ansar al-Tawhid wal-Jihad, Ansar al-Islam, Ansar ad-Din und Hurras ad-Din (al-Qaida in Bilad asch-Scham) haben beschlossen, sich dem russisch-türkischen Abkommen zu widersetzen und die gemeinsame Patrouille entlang der M4 anzugreifen. Diese Gruppen sowie Abu Imara, Tansiqiyat al-Jihad und die Mudschahidin-Brigade haben geschworen, sich der Türkei und Russland im ländlichen Idlib entgegenzustellen. Der Nordwesten Syriens ist zwischen zwei Lagern aufgeteilt: ein Lager unter der Kontrolle der Türkei, das das Abkommen zwischen Moskau und Astana anerkennt, und ein anderes, das es ablehnt.

In dieser Woche besuchte eine russische Militärdelegation Ankara, um mit der türkischen Armeeführung die Verfahren zur Kontrolle der M4 zu erörtern. Bewaffnete Drohnen und die russische Luftwaffe sind bereit, zusammen mit den Spezialeinheiten einzugreifen, um jeden Versuch zu unterminieren, sich der gemeinsamen russisch-türkischen Kontrolle der M4 zu widersetzen, und um mit jeder Präsenz von Dschihadisten entlang der Straße fertig zu werden.

Al-Qaida in Syrien (Hurras al-Din) gab eine Audioaufnahme ihres Emirs Hammam al-Suri (Samir Hidschasi) heraus, einem der berüchtigten Emiren von al-Qaida, der in Tschetschenien, Afghanistan, Irak und Syrien kämpfte, und forderte syrische und andere Dschihadisten auf, in ihrer Position zu “verharren”, und lehnte damit den Rückzug von der M4 ab.

Abu Muhammad al-Joulani – der Ex-ISIS-Emir, der die al-Qaida in Syrien führte und sie später verließ, um seine dschihadistische Gruppe “Hayat Tahrir al-Sham” (ehemals al-Nusra) zu leiten – “dankte der türkischen Regierung für ihre Unterstützung in der letzten Schlacht”. Dschaulani war uneindeutig über seine Absichten in den kommenden Tagen, wenn russisch-türkische Patrouillen die Kontrolle über die M4 übernehmen sollen, auch wenn Dschaulani zu dem Schluss kam, dass sich “nur die Sprache der Waffen durchsetzen wird”, was seinen Willen zur Fortsetzung der Kämpfe verdeutlicht.

Das Moskauer Abkommen (und davor Astana) befreit die M4 von der Kontrolle der Dschihadisten, die hauptsächlich ausländische Kämpfer sind. Sie kontrollieren die Städte al-Nerab, Ariha, Dschisr asch-Schughur und Bidama. Diese ausländischen Kämpfer sollen sich in diesen Städten verschanzt haben. Sie lehnen jeden Rückzug ab. Es wird die Aufgabe der Türkei sein, diese Dschihadisten vor Sonntag, dem 15., durch Gewalt oder Dialog zu überzeugen. Den Dschihadisten gelang es nur zu überleben und ihre Nahrung und Munition aufgrund der Nähe zur Türkei. Es wird eine schwere Wahl für sie sein: Krieg gegen die Türkei zu führen und alles zu verlieren oder zu hoffen, dass Ankara weiter manövriert und ihre Präsenz um ein weiteres Jahr verlängert.

Andererseits sagte die russische Militärdelegation, die in den vergangenen Tagen die Türkei besuchte, dass die türkische Partei die Ernsthaftigkeit der Absicht Russlands, das Moskauer Abkommen mit allen Mitteln umzusetzen, erkannt habe. Nach Ansicht der russischen Delegation haben die Türken erkannt, dass die M5 gewaltsam geöffnet wurde und dass die M4 folgen wird, wenn die Dschihadisten sich nicht zurückziehen. Es liegt ganz im Interesse Ankaras, die Dschihadisten von der M4 zu vertreiben und sie in der Stadt Idlib zu einzuschließen. Präsident Erdogan hat nicht die Absicht, Idlib an die syrische Regierung zurückzugeben.

Quellen, die Präsident Bashar al-Assad nahe stehen, sagten, dass das Problem nicht mit der Türkei, sondern mit Präsident Erdogan selbst zu tun habe. “Solange Erdogan an der Macht ist, werden die Probleme zwischen den beiden Ländern fortbestehen. Der türkische Präsident will Syrien spalten und die Kontrolle über den Norden, insbesondere über Idlib, behalten, weil dieser die erste Verteidigungslinie vor Afrin darstellt. Wenn Idlib befreit wird, wird die syrische Armee an die Tür des Nordens klopfen”.

Weder Russland noch der Iran sind bereit, einen Krieg mit der Türkei zu beginnen oder das Szenario von Saraqib zu wiederholen. Während der letzten Schlacht um die Kontrolle über die M5 und Saraqib hat die Präsenz der türkischen Armee zusammen mit den Dschihadisten auf dem Schlachtfeld 59 türkische Soldaten und Offiziere das Leben gekostet, wie Erdogan verkündete. Das türkische Militär war im Begriff, den Konflikt durch wahllose Bombenangriffe auf die syrische Armee und ihre Verbündeten auszuweiten. Das türkische Kommando war nach der Zerstörung eines gepanzerten Mannschaftswagens durch eine lasergelenkte Rakete (9M133 Kornet), die von den syrischen Verbündeten abgefeuert wurde, verärgert, die alle türkischen Soldaten darin tötete. Die Türkei plante, die Verteidigungslinie auf die Stadt Talhiyah zu durchbrechen, scheiterte jedoch, ungeachtet der beträchtlichen Zahl der an dem Angriff beteiligten Dschihadisten. Vierundzwanzig Stunden zuvor befahl Hisbollah-Generalsekretär Sayyed Hassan Nasrallah die Entsendung einer großen Zahl von Spezialeinheiten aus Ridwan zur Verstärkung der Frontlinie, ungeachtet der Konkurrenz seiner Feldkommandeure. Sayyed Nasrallahs Schritt bewahrte die Front vor dem Fall, eine Front, die einen massiven Angriff der Dschihadisten und der Türkei erlitt.

Der Iran und seine Verbündeten sandten der Türkei eine starke Botschaft, in der sie davor warnten, dass sie nicht vorhaben, einen Krieg gegen die Truppen in Ankara zu führen, aber dass sie es tun würden, wenn die Türkei ihre Stellungen weiter bombardieren würde. Die Türkei kam zu dem Schluss, dass Syrien und seine Verbündeten entschlossen sind, an dem gesamten befreiten Gebiet festzuhalten, und dass ein Krieg zwischen der Türkei und dem Iran und seinen Partnern für keine der beteiligten Seiten von Vorteil ist.

Syrien ist der Ansicht, dass Erdogan die Dschihadisten, die seinen Anweisungen gehorchen, nicht aufgeben wird. Sie stellen einen Puffer und einen bedeutenden Vorteil dar, den er nutzen kann, um in verschiedenen Teilen der Welt zu kämpfen, d.h. in Ägypten, Libyen, Syrien, Irak oder wo immer er präsent sein möchte. Dschihadisten helfen Erdogan, sich einen Platz in den Verfassungsverhandlungen zu sichern, um die Autorität des syrischen Präsidenten und andere Reformen einzuschränken.

Die Präsenz der US-Truppen in Nordost-Syrien ist ein Problem für Russland und die syrische Regierung, da ihr Ziel darin besteht, “es sehr schwierig zu machen”, die Dschihadisten zu besiegen und “jegliche Hilfe [beim Wiederaufbau] zu verbieten, um das Land wieder zusammenzufügen”. Die Türkei ist im Gegensatz zur syrischen Armee in der Lage, die US-Präsenz im von den USA besetzten Nordosten Syriens zu verhandeln. Deshalb schlug Erdogan Putin die gemeinsame Bewirtschaftung der Ölfelder in Ostsyrien vor, die sich unter US-Kontrolle befinden. Putin ließ die Tür offen, ohne dem Vorschlag Erdogans zuzustimmen. Solange dieser türkische Präsident an der Macht ist, ist die türkische Präsenz in Syrien problematischer geworden als die US-Besetzung.

Selbst wenn Erdogan in Moskau seine Bereitschaft zur Wahrung der Einheit Syriens bekräftigt hat, kann er sich immer hinter mehr als nur einer Ausrede für einen Aufenthalt in Syrien verbergen. Die Anwesenheit von Millionen syrischer Flüchtlinge, die innerhalb Syriens vertrieben wurden, oder die Bitte einiger Teile der syrischen Bevölkerung (die der Türkei gegenüber loyal sind, Ankara zu intervenieren, wie er bei früheren Gelegenheiten erklärt hat) sind für ihn Grund genug, seine Streitkräfte in Syrien zu behalten. Dies ist der Grund, warum Russland die Öffnung der M5 und M4 erzwungen hat, um langsam in Richtung Idlib-Stadt voranzuschreiten und die Präsenz der Dschihadisten auf ein riesiges und herausforderndes Gebiet zu begrenzen.

In den kommenden Monaten werden sich Russland und die syrische Regierung auf die Ablehnung der Dschihadisten im russisch-türkischen Abkommen verlassen. Wenn die Dschihadisten sich weigern, sich zurückzuziehen und weiterhin gegen den Waffenstillstand zu verstoßen (dreißig Verstöße in vier Tagen registriert), wird es genügend Gründe für eine militärische Intervention geben, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Diesmal wird die Türkei nur sehr wenig zum Schutz der Dschihadisten beitragen können. In welche Richtung dieser Waffenstillstand auch immer gehen wird, die Schlacht von Idlib ist noch lange nicht vorbei. Sie ist nur verschoben worden.

