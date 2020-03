Libanon: Spielt nicht mit der “Achse des Widerstandes”

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: M.P.

Antoine Hayek, der ehemalige Kerkermeister des israelisch errichteten Kiyam-Gefangenen- und Konzentrationslagers im Libanon, wurde mit zwei Kugeln im Kopf tot in seinem Laden in Miyu-Miyeh, östlich von Sidon im Süden des Libanon, aufgefunden. Es gab keine Hinweise darauf, wer hinter diesem Attentat stand. Sein Tod folgte auf die Entscheidung der libanesischen Behörden, Druck auf den Chef des Militärgerichts auszuüben, damit dieser den israelischen Kollaborateur Amer al-Fakhoury freilässt. Al-Fahkoury wurde dann der US-Botschaft übergeben und aus dem Land geschmuggelt. Die implizite Botschaft scheint offensichtlich: Wenn die libanesischen Behörden auf diese Weise mit ehemaligen israelischen Kollaborateuren verfahren wollen, werden andere israelische Kollaborateure den Preis dafür zahlen. Die Ziele sind zahlreich und verwundbar. Wer könnte also hinter dem Attentat stehen?

Antoine Hayek (58 Jahre alt) wurde östlich von Sidon geboren und trat im Alter von 20 Jahren in die libanesische Polizei ein. Er ging mit dem Rang eines Chief Warrant Officer in den Ruhestand und eröffnete einen kleinen Lebensmittelladen in der gleichen Gegend. Während der israelischen Besetzung des Libanon 1982 folgte er Amer al-Fakhoury und arbeitete unter seinem Kommando im Gefangenenlager Kiyam. Hayek wurde beschuldigt, während des Gefangenenaufstandes vom 25. November 1989 eine Bombe in eine Zelle geworfen zu haben, wobei zwei Widerstandskämpfer getötet wurden: Bilal al-Samman und Ibrahim Abou al-Iz. Hayek erhielt auch den Spitznamen “Voltage 66”, weil er Gefangene mit hoher elektrischer Spannung an empfindlichen Körperstellen quälte. Der pro-israelische Offizier war dafür bekannt, dass er das Rote Kreuz und humanitäre NGOs daran hinderte, Gefangene zu besuchen – die nie vor Gericht standen und alle wegen ihres Widerstands gegen die israelische Besetzung des Libanon in Haft waren. Im Jahr 2001, ein Jahr nach dem israelischen Rückzug aus dem Libanon, stellte sich Hayek den libanesischen Behörden. Er wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt.

2006 unterzeichneten die Hisbollah und die Freie Patriotische Bewegung eine Vereinbarung, in der sich beide Parteien darauf verständigten (Artikel 6), die Rückkehr libanesischer Kollaborateure mit Israel zu erleichtern. Warum wurde also Hayek, ein christlicher Kollaborateur mit Israel, ermordet?

Die Freilassung von Amer Fakhoury war ein schwerer Verstoß gegen die Vereinbarung des Memorandums von 2006. Hätten diejenigen, die die Christen, die mit Israel kollaborierten, schützen wollen, das Abkommen eingehalten, hätten sie den Befehlshaber der Streitkräfte Joseph Aoun nicht dazu gedrängt, Fakhoury freizulassen. Aoun tat alles in seiner Macht Stehende, um den Chef des Militärgerichts, General Hussein al-Abdallah, in die Enge zu treiben und die Freilassung von Fakhoury zu erreichen. Abdallah ist auch schuld daran, dass er dem Druck nachgegeben hat. Er hätte zurücktreten können, doch stattdessen gab er dem Wunsch des Armeechefs nach und ordnete die Freilassung Fakhourys an. General Abdallah will sich im Ausland in den Ruhestand begeben. Er war daher anfällig für Nötigung durch die US-Botschaft, die damit drohte, ihn auf die US-Terroristenliste zu setzen.

General Abdallah, ein Schiit, hat sich dem Wunsch seines Kommandeurs widersetzt, obwohl das Militärgericht Immunität genießt. Abdallah wurde vom Sprecher Nabih Berri nominiert, der in der Lage ist, ihn zu schützen.

Die libanesische Armee hat Angst, die US-Militärhilfe zu verlieren. Aber wenn man sich die US-Unterstützung genau ansieht, könnte man sich fragen, warum die libanesische Armee einen M4-Karabiner (ein kurzes und leichtes NATO-Sturmgewehr) und nicht das übliche M16-Gewehr tragen muss, vergleichbar mit der Ak-47 Kalaschnikow, mit der die libanesischen Lagerhäuser voll sind. Die libanesische Armee unterhält inländische Kontrollpunkte und benötigt etwas anderes als sich unterscheidende leichte Waffen. Als die USA ein Dutzend Hellfire-Raketen anboten, um der libanesischen Armee im Kampf gegen al-Qaida zu helfen, machte der US-Militärattaché zudem die Regel zur Bedingung, dass keine Rakete ohne Kenntnis seines Amtes abgefeuert wird. Der US-Militäroffizier lehnte ein Ersuchen ab, Abu Malik al-Tal, den Al-Qaida-Emir in Arsal, ins Visier zu nehmen und zu eliminieren – weil er gegen die Hisbollah kämpfte. Die US-Hilfe scheint mehr auf die Zerstörung der libanesischen Souveränität als auf die Niederlage der Takfiri-Dschihadisten ausgerichtet zu sein.

Es ist nicht möglich, eine widerstandsfähige Gesellschaft im Libanon aufzubauen, wenn viele Politiker pro-amerikanisch und dem Willen und der Dominanz der USA unterworfen sind. Es ist nicht hinnehmbar, dass irgendein libanesischer Offizieller zugelassen hat, dass die US-Botschaft gegen den libanesischen Gerichtsbeschluss verstößt, indem sie Amer al-Fakhoury illegal aus dem Land schmuggelt.

Die militärische Unterstützung der USA für die libanesische Armee ist zwar kostenlos, aber viel zu teuer. Die militärische Ausbildung, die die USA den libanesischen Offizieren anbietet, ist ein Prestigekurs, der darauf abzielt, Offiziere zu rekrutieren und ihnen finanzielle Vorteile zu bieten; es ist keine Ausbildung, die sie zur Verteidigung des Landes nutzen können. Der Libanon darf sich nicht gegen Israel behaupten, und seinen Offizieren fehlt die militärische Kapazität, um sich der israelischen Armee entgegenzustellen. Auf jeden Fall darf der Libanon nicht gegen Israel kämpfen, und der Armee ist es nicht gestattet, irgendwelche strategischen Waffen zu erhalten, die eine Gefahr für die ständigen israelischen Verletzungen libanesischen Territoriums zu Wasser, zu Land und in der Luft darstellen würden.

Was haben die USA getan, um den Libanon so zu unterstützen, dass seine Politiker sich an seine Forderungen halten? Haben die USA während der libanesischen Wirtschaftskrise finanzielle Hilfe angeboten? Oder irgendeine Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus? Alles, was die USA tun, ist, mehr Sanktionen gegen die Libanesen zu verhängen und damit zu drohen, weitere Libanesen auf die Liste der Terroristen zu setzen. Was die “Achse des Widerstandes” betrifft, so stehen alle ihre wichtigsten Mitglieder auf der US-Liste, und diese amerikanische Regierung wird ihr Amt sicher nicht verlassen, bevor sie noch viele weitere Libanesen auf die Liste gesetzt hat, darunter viele, die keine Verbindung zur Hisbollah haben. Warum sollte Joseph Aoun, der Befehlshaber der Armee, in diesem Zusammenhang auf die Launen und Fantasien der USA reagieren?

Viele Libanesen haben keinen Sinn für Loyalität gegenüber ihrem Land, und ausländische Streitkräfte kontrollieren viele libanesische Politiker. Die Hisbollah könnte einen schweren Fehler begangen haben, indem sie ihre Siege über Israel, ISIS und al-Qaida in Syrien und im Irak nicht ausgenutzt hat. Diese Siege hätten ein Hebel für einen ernsthaften politischen Wandel sein können, wodurch pro-amerikanische Akteure im Libanon an den Rand gedrängt worden wären.

Im Libanon betrachtet die Achse des Widerstands ihre politischen Feinde nicht mehr als Gegner, sondern als Feinde. Die libanesische Verfassung sollte neu geschrieben werden, so dass jede Gemeinschaft entsprechend ihrer tatsächlichen Größe vertreten ist. Andernfalls wird es unmöglich sein, eine Gesellschaft des Widerstands zu formen, und die USA werden weiterhin die Dominanz über viele Libanesen ausüben.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

