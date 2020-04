Motstandsaktivitet rammer USA, som søker våpenhvile i Irak

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Nye anonyme organisasjoner i Irak har truet med å ramme amerikanske styrker hvis de nekter å trekke seg ut av Irak. En av disse nyoppståtte organisasjonene ga ut sin første verifiserbare video av et angrep mot en amerikansk militærkonvoi som fraktet kjøretøy på veien mellom den kurdiske provinsen Erbil og den nordlige Salahuddin-provinsen, der USA har store militærbaser.

USAs ambassadør Matthew Tueller har møtt den utgående statsministeren Adil Abdul-Mahdi, og uttrykt vilje på vegne av USA til å starte strategiske samtaler med Bagdad. USA opplyste ikke offentlig at den amerikanske diplomaten informerte Abdul-Mahdi om USAs intensjon om å trekke ut styrker fra Irak og hans anmodning om ikke å bli angrepet mens styrkene ble trukket ut. Det er riktig at USA allerede har evakuert styrker fra 6 baser og kontrollsentre på forskjellige steder i Irak. Det var dette som fikk den irakiske Kataeb Hezbollah (Brigader) til å kunngjøre at organisasjonen ikke har til hensikt å angripe amerikanske styrker så lenge de trekker seg helt ut av landet.

Imidlertid stoler ikke den irakiske motstandsbevegelsen på at USAs løfter ble avgitt til den irakiske statsministeren, og de mistenker at USA manøvrerer for å omdisponere styrker fra de mer sårbare basene til mer beskyttede baser. Denne skepsisen har presset den nye irakiske motstanden til overflaten og er opprinnelsen til de nye angrepene mot amerikanske styrker, på en måte som minner om 1980-tallets “Islamske Jihad” -organisasjon i Libanon, som var ansvarlig for kidnapping og drap av amerikanske offiserer og borgere.

Den første nyoppståtte organisasjonen har gitt seg til kjenne som “The Revolutionary League” (Usbat al-Thaereen). I sitt første budskap har de vist drone-bilder med utmerket oppløsning av den amerikanske ambassaden i Bagdad i alle detaljer, bygninger, helikoptre, bevegelse av personell og militære styrker inne i komplekset. Det som er slående er ikke bare detaljene og den høye kvaliteten på droneopptakene, men hvordan en drone klarte å fly så lenge over de mest bevoktede bygningene i den irakiske hovedstaden. Disse bygningene huser 3 brigader fra den irakiske hæren (6, 11 og 17), antiterroristbrigaden, det føderale politiets hovedkontor, innenriksdepartementet og det lokale politiet. Amerikanske styrker er utplassert på flyplassen i Bagdad (ikke langt unna), og inne i ambassaden.

Ytterligere en video ble distribuert til pressen noen dager senere med droneopptak fra den største amerikanske militærbasen i Irak, Ain al-Assad-basen i Anbar-ørkenen. Videoen viste våpenlagre, styrker, bygninger, kommando- og kontrolltårn, hangarer, rullebaner og mange flere detaljer på hele kartet over basen, til tross for amerikansk utplassering av den mest sofistikerte radaren, Patriot-raketter og andre forsvarssystemer som skal sikre basen.

Videre har filmen også blitt tatt opp utenfor basen, og viser bilkjøring langs murene til den amerikanske basen i Ain al-Assad, noe som indikerer at bevegelsen lett kan bevege seg uten å ta hensyn til sikkerhetstiltakene som er iverksatt langs veien.

Organisasjonen publiserte også en kampsang som uttrykker at målet er å hevne mordet på generalmajor Qassem Soleimani og den irakiske militslederen Abu Mahdi Al-Muhandis. Sangerens dialekt indikerer at han ikke er irakisk, men tydeligvis er arabisktalende.

En annen ny organisasjon kalt “The Islamic Resistance in Iraq – People of the Cave” (med henvisning til Surat al-Kahf i Koranen) ga ut en video der de viste en IED (hjemmelaget bombe) som eksploderte i en konvoi med militære kjøretøyer, og ett minutt senere, enda en kraftig IED-eksplosjon da konvoipersonellet samlet seg for å vurdere skadene. Konvoien sies å ha reist fra Kurdistan, Erbil, til Salah al-Din-provinsen, i Uwaynat-regionen. Dette angrepet har til hensikt å sende en melding til de amerikanske styrkene om at de ikke vil være i stand til å streife rundt i Irak lenger, fordi landet for dem nå har blitt usikkert, og det samme er deres egne militærbaser.

En uttalelse utstedt av en tredje ny irakisk organisasjon kalt “Islamic Resistance Factions – Iraq – the guided fist” beskylder Amerika for å forberede seg på å sette i gang et angrep mot de irakiske fraksjonene, og gir de amerikanske og britiske ambassadørene 48 timer å forlate landet, ellers vil de bli drept. Det var ikke mulig å få verifisert denne uttalelsen.

Det kan forventes at flere organisasjoner dukker opp i Irak, og vil trives med å utvikle militære, medie- og organisatoriske evner. Disse hadde utvilsomt fordel av de lange årene med krig i Libanon mellom Hizbollah og Israel, i Syria mot al-Qaida og IS, og i Irak mot USA under invasjonen 2003-2011 og mot IS etter deres okkupasjonen av en tredjedel av Irak i 2014.

Disse organisasjonene søker gjengjeldelse mot USA, som henrettet lederen av “Motstandsaksen”, generalmajor Qassim Soleimani, og lederen av «Popular Mobilization Forces» (PMF) Abu Mahdi Al-Muhandis, og som bombet flere baser tilhørende den irakiske hæren, landets føderale politi og PMF, ved al-Qaim og i tillegg ødela Karbala flyplass. USAs brudd på avtalen som ble undertegnet i 2014, irriterte irakiske politiske og militære tjenestemenn og mange andre motstandsgrupper.

Den amerikanske ambassadøren besøkte den fungerende statsministeren Adil Abdul-Mahdi for å informere ham om deres beslutning om å forlate Irak, og foreslo et stort møte i juni neste år for å bli enige om framgangsmåten for dette. Ambassadøren ba Abdul Mahdi om å gripe inn for å stoppe alle angrep mot amerikanske styrker og å megle med Iran for å oppnå dette, fordi “Amerika mener alvor med å fortsette uttrekningen fra Irak.”

De irakiske Hizbollah-brigadene, De rettferdige ligaene (AsaebAhl al-Haq), Al-Nujabaa-bevegelsen og Imam Ali-brigadene svarte positivt på den iranske anmodningen om å avstå fra å motsette seg al-Kazemi, til tross for deres manglende tillit til USAs intensjon om å trekke seg. Disse fraksjonene lovet å ikke angripe de amerikanske styrkene så lenge de viser at de trekker styrkene sine ut av landet. Dermed har fremveksten av nye organisasjoner som mål å tilby en unnskyldning for disse gruppene, at de tilsynelatende ikke er involvert i noe angrep og at de “oppmuntrer” USA til å forlate Irak. Disse gruppene er ukjente og nye på den irakiske scenen. Derfor er det lett for dem å unngå press fra tjenestemenn i Bagdad.

Imidlertid minner stilen til disse organisasjonene oss om den “islamske jihadorganisasjonen” som dukket opp på 1980-tallet, som var ansvarlig for kidnapping av gisler i Libanon og arbeidet direkte under kommando av Iran. Gruppen var ikke koblet til libanesisk “Hizbollah” den gangen.

Det ser ut til at USA ikke har lest de iranske meldingene nøye nok etter attentatet mot Motstandsbevegelsens leder. Da Sayyed Ali Khamenei sa: “Prisen for attentatet mot Qassem Soleimani og Abu Mahdi Al-Muhandis er USAs avreise fra Vest-Asia”, betydde dette at beslutningen var tatt for å tvinge USA ut uansett kostnad.

Da Sayyid Hassan Nasrallah, leder for Hizbollah i Libanon og leder for “motstandsaksen” i Libanon, Gaza, Syria, Irak og Yemen, sa at “hver eneste amerikansk soldat er et legitimt mål”, og han undret seg høyt når han rettet spørsmålet sitt til USA, “hva har du gjort? Er du klar over hvilket blod du sølte? ” Budskapet hans var tydelig: “Hizbollah vil ikke stå inaktiv og retter seg inn mot enhver amerikansk soldat.” Sayyed Nasrallah sa eksplisitt: “Irak er slagmarken”.

Å drive USA ut av Øst-Asia er målet. Metodene som brukes av den irakiske motstanden, vil ikke være forskjellige fra metodene som ble brukt mot Israel i Libanon, i Syria og i Irak det siste tiåret. Metodene vil benyttes inntil den aller siste amerikanske soldaten forlater Irak.

