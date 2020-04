De VS op zoek naar een bestand in Irak wordt door het verzet aangevallen

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Nieuwe anonieme organisaties in Irak hebben gedreigd de Amerikaanse troepen aan te vallen als ze blijven weigeren zich uit het land terug te trekken. Een van deze nieuwe organisaties heeft zijn eerste verifieerbare video vrijgegeven van een aanval op een Amerikaans militair konvooi dat voertuigen vervoerde op de weg tussen de Koerdische provincie Erbil en de noordelijke provincie Salahuddin, waar de VS een grote militaire bases hebben.



De Amerikaanse ambassadeur Matthew Tueller, had een onxerhoud met premier Adil Abdul-Mahdi, waarbij hij aangaf dat zijn land strategische gesprekken met Baghdad wilde beginnen. De VS hebben niet laten weten of de Amerikaanse diplomaat Abdul-Mahdi heeft geïnformeerd over hun voornemen om troepen terug te trekken noch over zijn verzoek om tijdens de terugtrekking niet te worden aangevallen. De VS hebben inderdaad al troepen geëvacueerd van zes basissen en controlecentra op verschillende plaatsen in Irak. Dat zette de Iraakse Kataeb Hezbollah (Brigades) ertoe aan om aan te kondigen dat de organisatie niet van plan is om de Amerikaanse troepen aan te vallen zolang ze zich maar volledig uit het land terugtrekken.



Het Iraakse verzet vertrouwt echter de beloften van de VS zoals die aan de Iraakse premier zijn gedaan niet, en denkt dat de VS enkel bezig zijn met het verplaatsen van troepen van de meer kwetsbare bases naar meer beschermde bases. Die scepsis heeft geleid tot nieuw Iraakse verzet en aanvallen op Amerikaanse strijdkrachten op een manier die doet denken aan de organisatie van de “Islamitische Jihad” in Libanon uit de jaren tachtig. Die was toen verantwoordelijk voor de ontvoering en het doden van Amerikaanse officieren en burgers.



De eerste nieuw opgerichte organisatie identificeerde zichzelf als “The Revolutionary League” (Usbat al-Thaereen). In haar eerste communiqué publicerde ze dronefoto’s met een uitstekende resolutie van de Amerikaanse ambassade in Bagdad in al haar details, het gebouw, de helikopters, de bewegingen van het personeel en de troepen binnenin. Niet alleen de fijne details en de hoge kwaliteit van de dronefoto’s zijn opvallend. Ook hoe een drone minutenlang over de best bewaakte gebouwen in de Iraakse hoofdstad wist te vliegen. In die gebouwen zitten 3 brigades van het Irakese leger (de 6de, 11de en 17de), de antiterroristenbrigade, het hoofdkwartier van de federale politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de lokale politie. Ook de Amerikaanse troepen worden in de ambassade en op de luchthaven van Bagdad (die niet ver weg ligt) ingezet.

Er is meer. Een tweede video met drone-beelden van de grootste Amerikaanse militaire basis in Irak, de Ein al-Assad basis in de Anbar woestijn werd enkele dagen later via de pers verspreid. De video toonde wapenopslagplaatsen, troepen, gebouwen, het commandocentrum en de controletoren, hangaars, start- en landingsbanen en nog veel meer details van de hele basis. Dat alles ondanks het Amerikaanse inzetten van de meest geavanceerde radars, Patriotraketten en andere verdedigingssystemen die de basis zouden moeten beveiligen.

Daarnaast toont de video ook beelden van buiten de basis. Hij laat een langs de muren van de Amerikaanse basis in Ain al-Assad rijdende auto zien, wat het gemak aangeeft van de bewegingen van de groep zonder rekening te moeten houden met de te nemen veiligheidsmaatregelen langs de weg. De organisatie stuurde als begeleiding een geestdriftig lied met als doel de moord op generaal-majoor Qassem Soleimani en de Irakese leider Abu Mahdi Al-Muhandis te wreken. Het dialect van de zanger geeft aan dat hij niet Irakees is, hoewel hij duidelijk een Arabisch spreker is.

Een andere nieuwe organisatie genaamd “The Islamic Resistance in Iraq – People of the Cave” (verwijzend naar Surat al-Kahf in de Koran) verspreidde een video waarin het een geïmproviseerde bom (IED) toonde die explodeerde in een konvooi met militaire voertuigen en, een minuut later, een tweede krachtige geïmproviseerde bom-explosie toen de begeleiders van het konvooi zich verzamelde om de schade in te schatten. Het konvooi zou van Erbil in Koerdistan naar het Salah al-Din Governoeraat reizen. De aanval was bedoeld om de Amerikaanse troepen eraan te herinnereb dat ze niet in Irak kunnen rondzwerven omdat het land, inclusief hun eigen militaire bases, voor hen nu onveilig is.

Een communiqué van een derde nieuwe Iraakse organisatie, “Islamic Resistance Factions – Iraq – the fist of guidance”, beschuldigt Amerika ervan zich voor te bereiden op een aanval op de Iraakse facties en gaf de Amerikaanse en Britse ambassadeurs 48 uur de tijd om te vertrekken, anders worden ze gedood. Het was niet mogelijk om de echtheid van het communiqué te bevestigen.

Er mag worden verwacht dat er meer organisaties in Irak zullen opduiken die over militaire, media- en organisatiecapaciteiten beschikken. Die hebben ongetwijfeld geleerd van de lange jaren van oorlog in Libanon tussen Hezbollah en Israël, in Syrië tegen Al-Qaida en ISIS en in Irak tegen de VS tijdens de invasie van 2003-2011 en tegen ISIS nadat die een derde van Irak in 2014 bezetten.

Deze organisaties streven naar vergelding tegen de VS, die niet alleen de leider van de “As van het Verzet”, generaal-majoor Qassim Soleimani en de commandant van de “Popular Mobilisation Forces” (PMF) Abu Mahdi Al-Muhandis, hebben vermoord maar ook verschillende bases van het Iraakse leger, de federale politie en de PMF in al-Qaem bombardeerden en de burgerluchthaven van Karbala hebben verwoest. De schending door de VS van het memorandum van overeenstemming dat in 2014 werd ondertekend, heeft de Iraakse politieke en militaire autoriteiten en vele andere verzetsgroepen geïrriteerd.

De ambassadeur van de VS bezocht premier Adil Abdul-Mahdi om hem te informeren over het besluit om Irak te verlaten en stelt voor om in juni aanstaande een grote bijeenkomst te houden om overeenstemming te bereiken over het mechanisme voor de terugtrekking uit Irak. De ambassadeur vroeg Abdul Mahdi tussenbeide te komen om alle aanvallen tegen de Amerikaanse troepen te stoppen en met Iran te bemiddelen om dit te bereiken, omdat “Amerika het serieus meent met de terugtrekking uit Irak”.

De Iraakse Hezbollahbrigades, de Liga van Rechtvaardigen (AsaebAhl al-Haq), de Al-Nujabaa-beweging en de Imam Ali-brigades hebben gereageerd op het Iraanse verzoek om zich niet te verzetten tegen de aanstelling van al-Kazemi, ondanks hun gebrek aan vertrouwen in het voornemen van de VS om zich terug te trekken. Deze facties beloofden de Amerikaanse troepen niet aan te vallen zolang ze laten zien dat ze wel effectief hun troepen uit het land terugtrekken. De opkomst van nieuwe organisaties is dus bedoeld om deze groepen het excuus te bieden, dat ze blijkbaar niet betrokken zijn bij een aanval en dat ze de VS “aanmoedigen” om te vertrekken. De groepen zijn onbekend en nieuw op het Iraakse toneel. Daarom is het voor hen gemakkelijk om de druk van de autoriteiten in Bagdad te weerstaan.

De stijl van deze organisaties doet echter denken aan de “Islamitische Jihad-organisatie” die in de jaren tachtig van de vorige eeuw is ontstaan en verantwoordelijk was voor de ontvoering van gijzelaars in Libanon en direct onder het bevel van Iran opereerde. Ze was destijds niet verbonden met de Libanese “Hezbollah”.

Het lijkt erop dat de VS de Iraanse boodschap na de moord op de leider van de “Asas van het Verzet” niet goed genoeg hebben begrepen. Toen Sayyed Ali Khamenei zei: “De prijs van de moord op Qassem Soleimani en Abu Mahdi Al-Muhandis is het vertrek van de VS uit West-Azië.”

Toen Sayyid Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah en leider van de “As van het Verzet” in Libanon, Gaza, Syrië, Irak en Jemen, zei dat “elke Amerikaanse soldaat een legitiem doelwit is” en hij zei, toen hij de VS vroeg, “wat heb je gedaan? Weet je wel welk bloed je hebt vergoten?” Zijn boodschap was duidelijk: “Hezbollah zal niet stilzitten en zal elke Amerikaanse soldaat aanvallen.” Sayyed Nasrallah zei specifiek: “Irak is het slagveld.”

De VS uit Oost-Azië verdrijven is het doel. De methoden die door het Iraakse verzet worden gebruikt, zullen niet verschillen van de methoden die in Libanon, Syrië en Irak in het afgelopen decennium tegen Israël zijn gebruikt. Ze zullen worden toegepast totdat de allerlaatste Amerikaanse soldaat Irak verlaat.

Vertaald door Francis J.

