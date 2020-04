100 dias após o assassinato de Soleimani: os EUA alcançaram seus objetivos? – Parte I/2

Uma brecha na cerca israelense nas fronteiras libanesa-síria e um retrato de Abu Mahdi Al-Muhandes, Qasem Soleimani e Imad Moughnniyeh deixados para trás (Foto @ alishoeib1970)

Por Elijah J. Magnier : @ejmalrai

Traduzido por: Alan Regis Dantas

No dia 3 de janeiro de 2020, um drone americano assassinou o brigadeiro-general Qassem Soleimani, comandante da Brigada do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana – Quds no aeroporto de Bagdá. Soleimani havia chegado ao Iraque a pedido do primeiro-ministro Adil Abdel Mahdi após mediação entre o Irã e a Arábia Saudita – além de um pedido do presidente Donald Trump ao Iraque para convencer o Irã a diminuir a forte tensão que domina o Oriente Médio. Soleimani também havia sido apontado pelo governo iraquiano como conselheiro militar da guerra contra o ISIS. Quis o destino que o comandante iraquiano Abu Mahdi al-Muhandes também estivesse presente acolhendo Soleimani e fosse assassinado pelos EUA. Mais de 100 dias se passaram. Os EUA atingiram seus objetivos? O Sardar (comandante) Soleimani também liderava o “Eixo da Resistência” que se expande desde Gaza, Beirute, Damasco, Bagdá, Teerã e Sanaa.



Após o assassinato de Soleimani, o líder da revolução Sayyed Ali Khamenei o substituiu por seu vice, general Ismail Qaani. Foi Soleimani quem recomendou Qaani como seu substituto em caso de martírio, um martírio que Soleimani aspirava há muitos anos.



A primeira visita do general iraniano Qaani foi à Síria, onde conheceu o presidente Bashar al-Assad (em várias ocasiões). Ele também visitou a linha de frente em Aleppo e Idlib (a cidade que abriga “o maior porto seguro da Al Qaeda desde o 11 de setembro”) e se reuniu com comandantes de campo para ter uma noção do terreno onde seus oficiais e aliados estão posicionados, prontos para retomar a rodovia M4 que liga Alepo a Latakia se a Turquia não conseguir remover os jihadistas ao longo da estrada.

Os dois comandantes da brigada do IRGC-Quds, Qassem Soleimani e Ismail Qaani.

Fontes próximas aos líderes do “Eixo da Resistência” disseram que o general Qaani “confirmou ao presidente Assad o apoio total do Irã à estabilidade e unidade do território sírio e seu esforço para libertar o país de todas as forças de ocupação. Assad agradeceu ao general iraniano e expressou sua gratidão pelo apoio iraniano em um momento de duras sanções americanas e da disseminação do coronavírus.”



Em Damasco, Qaani se reuniu com líderes palestinos para confirmar o que foi acordado no compromisso de Teerã e Irã de apoiar a causa palestina. Qaani também visitou o Líbano, onde conheceu o secretário-geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, e viajou ao Iraque para se encontrar com autoridades, assim como seu falecido superior Qassem Soleimani. O oficial iraniano transmitiu uma mensagem a todos os membros do “Eixo da Resistência” que ele conheceu: o Irã considera o “Eixo da Resistência” como parte de sua segurança nacional e está determinado a aumentar o apoio aos seus aliados, conforme necessário. O líder da brigada da IRGC-Quds está seguindo os passos de seu antecessor Qassem Soleimani na formação de relacionamentos pessoais com seus aliados.



Os funerais de Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandes reuniram milhões nas ruas do Irã para acompanhar os líderes do país. Antes do assassinato deles, o Irã estava sofrendo distúrbios causados por multidões que incentivavam a desestabilização do país. Mais de 731 bancos, 307 automóveis e 1076 motocicletas foram incendiados, 140 locais públicos, 70 postos de gasolina danificados – evidências de uma intenção clara por trás desses protestos.

Após o assassinato, o Irã estava mais unido do que nunca, apesar de os EUA tentarem paralisar o país com duras sanções.

O líder da Revolução Islâmica do Irã Sayyed Ali Khamenei.

Trump e seu governo acreditaram erroneamente que os iranianos considerariam o assassinato uma oportunidade de se levantar contra a liderança, pensando que isso poderia enfraquecer a IRGC. O resultado foi completamente o oposto. De fato, o presidente dos EUA ofereceu um presente único à unidade e solidariedade dos iranianos que só poderia ser alcançada com o assassinato de uma figura nacional como Soleimani. Não porque Soleimani era indispensável, mas porque assassinar um comandante que liderou a guerra contra a Al-Qaeda e o ISIS para proteger o Irã dos Takfiri era totalmente inaceitável. Os comandantes foram assassinados por um líder arrogante que se gabou por acompanhar até os “últimos minutos” antes de seu drone matar Soleimani e Muhandes no aeroporto de Bagdá – um terreno neutro em que os EUA deveriam ser os hóspedes, respeitando as regras do país.



A reação foi espetacular e inesperada: Sayyed Ali Khamenei foi visto na sala de operações dando ordens para atingir alvos dos EUA. Além disso, o Irã usou seus lançadores de caminhões para disparar seus mísseis de combustível líquido Qiam contra bases americanas em Ayn al-Assad Anbar e Erbil, no Iraque. Usar um combustível líquido em vez de combustível sólido indica que o Irã implantou os mísseis por horas para prepará-los para o lançamento, em vez de minutos como no uso de combustível sólido, dando ampla possibilidade para os satélites dos EUA verem os preparativos. De fato, o governo americano enviou um telegrama urgente à embaixada suíça em Teerã, alertando o Irã contra qualquer ataque, dizendo que seria recebido com poder de fogo desproporcional. O Irã respondeu dando a localização exata do bombardeio pretendido, as duas bases dos EUA, acrescentando que todas as bases militares dos EUA no Oriente Médio seriam bombardeadas se os EUA retaliarem contra o disparo de seus mísseis balísticos. A importância desse “diálogo” revela as conseqüências do assassinato de Soleimani pelos Estados Unidos: o Irã, pela primeira vez, desafiou uma superpotência de frente, alertou-a sobre sua intenção de bombardeio e especificou os alvos. Não apenas desconsiderando a ameaça dos EUA, mas replicando com outra ameaça que os americanos não viram ou experimentaram desde a Segunda Guerra Mundial.



O Irã não usou seus aliados para atacar os EUA, mas, sob os olhos atentos do mundo, desafiou uma superpotência que cerca o Irã com dezenas de bases militares. O custo do assassinato de Soleimani entrará nos livros de história e mostra o declínio do império americano. Um pequeno país com capacidade militar relativamente limitada desafiou e atingiu uma superpotência com forças militares espalhadas pelo mundo. Os EUA assassinaram Soleimani e o Irã assassinou o orgulho e a imagem dos EUA. O presidente dos EUA tornou-se motivo de chacota quando mais tarde anunciou que mais de 100 soldados americanos haviam sido diagnosticados com lesões cerebrais traumáticas. O impulso para o “Eixo da Resistência” foi sem precedentes. Os países do Oriente Médio não estão acostumados a derrotar seus inimigos e devem sempre estar na defensiva. Ao mesmo tempo em que os EUA acreditavam estar atingindo o Irã de volta com as sanções mais severas de todos os tempos, a “República Islâmica” mostrou que estava longe de estar pronta para se submeter. O presidente dos EUA, Trump, em seu mandato que termina este ano (ou mesmo em um segundo mandato, ou o de qualquer novo presidente dos EUA), falhará em impor seus termos a um Irã cheio de energia e preparado para a guerra total.

As consequências estratégicas do assassinato de Soleimani e do bombardeio direto iraniano das bases americanas estão impulsionando o “Eixo da Resistência” como nunca antes. Os aliados do Irã parecem agora não ter medo de enfrentar os EUA cara a cara em qualquer plataforma. Soleimani não foi morto no campo de batalha, mas por um drone guiado de longe. O Irã notificou os EUA sobre o momento do bombardeio de suas bases e cumpriu seu plano, permitindo que as forças dos EUA e da coalizão se escondessem em seus abrigos. O assassinato de Soleimani se voltou contra os EUA e a favor do “Eixo da Resistência” – apesar da perda de um líder importante.

Este artigo foi traduzido gratuitamente para vários idiomas por voluntários, para que os leitores possam aproveitar o conteúdo. Não deve ser mascarado pelo Paywall. Gostaria de agradecer aos meus seguidores e leitores por sua confiança e apoio. Se você gostou, não tenha vergonha de contribuir e ajudar a financiar, por apenas 1 euro. Sua contribuição, por menor que seja, ajudará a garantir sua continuidade. Obrigado.

Publicado Aqui: http://dossiersul.com.br/100-dias-apos-o-assassinato-de-soleimani-os-eua-alcancaram-seus-objetivos-parte-i

Elijah J Magnier é correspondente de guerra veterano e analista de risco político sênior com mais de três décadas de experiência

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...

Related

[wpedon id=”2575″ align=”right”]