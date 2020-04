Die Hisbollah ist jetzt der “große Satan”.

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: M.P.

Libanesische Politiker sehen sich bei jeder innenpolitischen Herausforderung mit dem Vorwurf konfrontiert, verantwortlich für die Aufrechterhaltung eines korrupten politischen und finanziellen Systems während der letzten drei Jahrzehnte zu sein. Diese Politiker geben der Hisbollah die Schuld und behaupten, sie sei die wahre Quelle dieser Anschuldigungen. Der Hisbollah wird wiederholt vorgeworfen, Straßenkampagnen zur Ausschaltung politischer Gegner oder zur Kontrolle des Landes zu unterstützen. Dementsprechend ist die Hisbollah in den Augen einiger Persönlichkeiten des Establishments zum “großen Satan” geworden, dessen Führung in der Lage zu sein scheint, alle kritischen Positionen in Politik und Verwaltung des Libanon in ihre Hände zu bekommen. Die Parlamentarier strebten eine Stimmenmehrheit an, um die Justiz jeden ehemaligen oder aktiven Minister, der von 1990 bis heute verantwortlich war, befragen konnte. Diese konnte nicht erreicht werden. Die engsten Verbündeten der Hisbollah konnten die Resolution nicht unterstützen, was auf Einschränkungen innerhalb des libanesischen Verfassungssystems hindeutet. Die überwältigende militärische Macht der Hisbollah, ihre jahrzehntelange Kampferfahrung und ihre Präzisionsraketen waren nutzlos, um der im Land verwurzelten Korruption entgegenzutreten und sie zu bekämpfen.

Die Hisbollah wird immer wieder beschuldigt, die Nominierungen und Ernennungen in der gegenwärtigen libanesischen Regierung so weit zu kontrollieren, dass viele Politiker und Analysten sie als die Regierung der Hisbollah bezeichnen. Der Auswahl des derzeitigen Ministerpräsidenten Hassan Diab stimmte jedoch der ehemalige Ministerpräsident Saad Hariri zu, der sich weigerte, die Verantwortung für die Führung des Landes zu übernehmen, ungeachtet des Plädoyers seiner politischen Gegner. Hariri, der eine politische Partei anführt, wollte Technokraten auswählen, ohne das mehrheitlich regierende Parlament zu konsultieren, ein verfassungswidriger Antrag, der von der Mehrheit der Parlamentsmitglieder abgelehnt wurde. Darüber hinaus kam es Hariri gelegen, die Nominierung zum Premierminister zu vermeiden, obwohl er nie als solcher gehandelt hat und zusammen mit seinem Vater, dem verstorbenen Premierminister Rafiq Hariri, für Jahrzehnte der Korruption und Misswirtschaft im Land verantwortlich war.

Es ist für die Hisbollah von Vorteil, auf ein wohlhabendes Land zuzuarbeiten, da ihre schiitische Führung und ihre Mitglieder mehr als 30% der Gesamtbevölkerung ausmachen, einem Teil der Gesellschaft, der zu den ärmsten des Landes zählt. Ein beträchtlicher Teil von ihnen hat keine Möglichkeit, ins Ausland zu reisen, und viele der reichsten Mitglieder der schiitischen Gesellschaft werden von den USA gejagt oder stehen auf ihrer Terroristenliste. Die US-Regierung glaubt fälschlicherweise, sie könne die Fähigkeiten der Hisbollah einschränken oder isolieren, indem sie ihre Gesellschaft gegen sie aufbringt. Man kann sie nicht oft genug daran erinnern, dass die Mehrheit der schiitischen Gesellschaft entweder Teil der Hisbollah ist oder sie unterstützt; es ist daher unmöglich, eine Spaltung herbeizuführen.

Der Hisbollah ist es gelungen, den schiitischen Südteil des Landes vor den israelischen Bestrebungen zu verteidigen, ihre Gerichtsbarkeit auf das ganze Land, über das besetzte Palästina hinaus, auszudehnen. Die schiitische Organisation war die einzige Einheit, die in der Lage war, Israel zu besiegen und seine starke Armee dazu zu zwingen, die Besatzung zu beenden und den Libanon zu verlassen und ein Abschreckungsgleichgewicht durchzusetzen, um weitere Aggressionen zu verhindern. Sie hat das Land auch vor den Takfiris (ISIS und al-Qaida) geschützt, die schon vor dem Krieg in Syrien 2011 das Ziel verfolgten, ihren “islamischen Staat” auf die gesamte Levante auszudehnen. Der Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah hat jedoch versprochen, die Korruption zu beseitigen, eine Aufgabe, der alle seine Waffen nicht gewachsen zu sein scheinen, da er sich einer gewissen Realität stellen muss: Seine engsten Verbündeten waren und sind zusammen mit anderen politischen Führern im Oppositionslager ein wesentlicher Bestandteil des korrupten Systems. Die Hisbollah ist weit davon entfernt, ihren Verbündeten gegenüberzutreten, insbesondere dem Sprecher Nabih Berri, dem Führer der “AMAL”-Bewegung, einem der Hauptprotagonisten von Rafiq Hariris Team korrupter Politiker, mit dem er sich jahrzehntelang und bis zu seiner Ermordung im Jahr 2005 umgeben hat. Der Redner ist gefürchtet wegen der Energie, mit der er seine Unternehmen und den angehäuften Reichtum seiner Familie schützt, seit er im Libanon an die Macht gekommen ist. Da Berri sich in den 80er Jahren gegen die Hisbollah gestellt und gegen sie gekämpft hat, ist die Hisbollah nicht bereit, sich dem gleichen Risiko noch einmal zu stellen.

Der Gouverneur der Zentralbank, Riyad Salame, wurde von Premierminister Diab beschuldigt, für den Wertverfall der lokalen Währung verantwortlich zu sein und gegen das Wohl des Landes und die Finanzpolitik der Regierung zu handeln. Um sich zu schützen, sagte Salame gegenüber der New York Times, die Hisbollah habe ihn angegriffen: “Ich habe sehr hart daran gearbeitet, eine Sonderermittlungskommission zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus einzurichten, und ich habe dabei nie Kompromisse gemacht. Diejenigen, die unter meinen Entscheidungen gelitten haben, versuchen nun, mich mit Korruptionsvorwürfen herunterzuziehen”. Der Zentralbankgouverneur wird von der US-Regierung geschützt, von der US-Botschaft in Beirut angepriesen und als “unantastbar” angesehen. Die engsten Verbündeten der Hisbollah boten dem US-Botschafter in Beirut ungeachtet des Slogans “Regierung der Hisbollah” mehrere Namen potenzieller Kandidaten an, die zu gegebener Zeit als “Ersatz für Salame” genehmigt werden sollten.

Überraschend ist die Tatsache, dass der maronitische Patriarch voll und ganz hinter dem Zentralbankgouverneur Riyad Salamé stand, um ihn zu schützen, ebenso wie der sunnitische Ex-Minister Nuhad Mashnouq und der Schiitensprecher und seine Kabinettsminister: Alle standen gegen die Hisbollah und die Geldeinleger, die monatelang nicht auf ihre Ersparnisse zugreifen die Verantwortlichen vor Gericht bringen konnten

Ministerpräsident Hassan Diab hat beschlossen, das “libanesische business as usual”-Verhalten fast aller Ministerpräsidenten und Kabinettsmitglieder, die das Land in den letzten Jahrzehnten regiert haben, zu ändern. Herr Diab, Professor an der American University of Beirut, ist ein Technokrat, der eine Regierung von Experten gebildet hat. Diese Experten wurden jedoch von Politikern ernannt, darunter auch von der Hisbollah, die im libanesischen Parlament vertreten ist. Dem Premierminister wird von den derzeitigen Politikern (die das Land regierten und weiterhin regieren) “rachsüchtiges” Verhalten vorgeworfen, weil er bereit ist, inmitten der schwersten Wirtschaftskrise, die das Land mit einem Defizit von über 87 Milliarden Dollar erlebt hat, zu versuchen, die Milliarden Dollar zurückzuholen, die vom Libanon auf ausländische Konten außerhalb des Staates transferiert wurden.

Der Drusenführer Walid Jumblat beschuldigte auch den “großen Satan” Hisbollah, die Entscheidung der Regierung durch “schwarze Operationssäle zu steuern, um zu kontrollieren, was vom Libanon übrig geblieben ist“. Einer der engsten Verbündeten der Hisbollah reagierte darauf: “Geben Sie Jumblat etwas, das ihn zufrieden stellt, und er wird seine Anschuldigungen einstellen. Sie wissen, wie die Dinge laufen”.

Die Politiker wollen, dass Herr Diab aufhört, uralte Korruptionsakten auszugraben, und dass alles so bleibt, wie es war. Die Opposition – unterstützt vom schiitischen Sprecher Nabih Berri, dem sunnitischen ehemaligen Premierminister Saad Hariri, dem Drusenführer Walid Jumblat und dem maronitischen Führer der “Libanesischen Streitkräfte” Samir Geagea – fordert den Premierminister heraus. Sie versuchen, ihn daran zu hindern, seine Ziele zu erreichen. Diese Ziele beschränken sich nicht auf die Rückforderung der ins Ausland transferierten Gelder, sondern zielen auch darauf ab, den Gouverneur der Zentralbank abzusetzen und einen bankrotten Staat zu vermeiden. Die Regierung steht mit der Coronavirus-Pandemie und ihren Folgen für ein Land, das aufgrund der Korruption und Misswirtschaft früherer Regierungen bereits in ernsten finanziellen Schwierigkeiten mit einer schlechten Infrastruktur steckt, vor einer beispiellosen Herausforderung.

Der Sprecher, dem gelegentlich vorgeworfen wurde, er sei der Beschützer der Hisbollah, gilt heute als “Garant des Libanon”. Die politischen Karten werden neu gemischt, und die strategischen Verbündeten der Hisbollah werden zwar immer noch als solche definiert, aber sie handeln nicht mehr entsprechend und im Einklang mit den Zielen der Hisbollah im Kampf gegen die Korruption. Das Justizsystem wird weiterhin der Gnade dieser “engelhaften” Politiker ausgeliefert sein, die – vom Volk direkt der Korruption beschuldigt – diejenigen sind, die die Richter auswählen und heute für ihren Selbstschutz gegen jeden Versuch der Regierung kämpfen, ihren langfristigen Diebstahl des Reichtums des Landes in Frage zu stellen. Die Hisbollah ist isoliert und ist in den Augen dieser korrupten “Engel” zum “großen Satan” geworden.

Die Hisbollah unterstützte einen Premierminister und ein Kabinett, die alle den USA freundlich gesinnt waren, so dass Diab ein Land während einer schweren Krise führen und von der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft profitieren kann. Die anhaltenden Unruhen zeigen jedoch, dass Diab nicht regieren darf und dass das Ziel der pro-amerikanischen libanesischen Politiker darin besteht, die Regierung zu stürzen und zum Rücktritt zu zwingen. Wenn dies geschieht und die Regierung zurücktritt, stehen die Chancen gut, dass die Situation eine neue Wendung gegen das konfessionelle Regierungssystem im Libanon nimmt und dass das al-Taef-Abkommen auf den Tisch kommt. In diesem Fall könnte diejenige Gruppe, die die größte Macht hat, eine Regierung und die Führer des Landes auswählen, um sich selbst auf Kosten anderer Gruppen zu begünstigen.

Dieser Artikel wird von Freiwilligen kostenlos in viele Sprachen übersetzt, damit die Leser den Inhalt genießen können. Er wird nicht durch Paywall maskiert. Ich möchte meinen Anhängern und Lesern für das Vertrauen und die Unterstützung danken. Bitte schämen Sie sich nicht, einen Beitrag zu leisten, und helfen Sie, ihn bereits für nur 1 Euro zu finanzieren. Ihr Beitrag, wie klein er auch sein mag, wird dazu beitragen, Kontinuität zu sichern. Ich danke Ihnen.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...

Related

[wpedon id=”2575″ align=”right”]