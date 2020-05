O Hezbollah é agora o “grande Satã”

Por Elijah J. Magnier : @ejmalrai

Traduzido por: Alan Regis Dantas

Os políticos libaneses, em todos os desafios políticos domésticos, são confrontados com a acusação de serem responsáveis por manter um sistema político e financeiro corrupto nas últimas três décadas. Esses políticos culpam o Hezbollah, alegando que é a verdadeira fonte dessas acusações. O Hezbollah é repetidamente acusado de apoiar campanhas de rua para eliminar oponentes políticos ou controlar o país. Assim, tornou-se aos olhos de algumas figuras do establishment o “grande Satã”, cuja liderança parece capaz de ter em suas mãos todas as posições críticas na política e na administração do Líbano. Os membros do parlamento buscaram, mas não obtiveram, a maioria dos votos para permitir que o sistema de justiça questionasse qualquer ex-ministro ou ministro ativo responsável desde 1990 até hoje. Os aliados mais próximos do Hezbollah falharam em apoiar a resolução, indicando limitações dentro do sistema constitucional libanês. O esmagador poder militar do Hezbollah, décadas de experiência em combate e mísseis de precisão foram inúteis para enfrentar e combater a corrupção enraizada no país.



O Hezbollah é acusado de controlar nomeações e indicações no atual governo libanês a ponto de muitos políticos e analistas o chamarem de governo do Hezbollah. No entanto, a escolha do atual primeiro-ministro Hassan Diab foi acordada pelo ex-primeiro-ministro Saad Hariri, que se recusou a assumir a responsabilidade de liderar o país, apesar dos argumentos de seus oponentes políticos. Hariri, líder de um partido político, queria selecionar tecnocratas sem consultar o parlamento dominante da maioria, um pedido inconstitucional que foi rejeitado pela maioria dos membros do parlamento. Além disso, foi conveniente para Hariri evitar ser nomeado primeiro-ministro quando ele nunca atuou como um e foi, junto com seu pai, o falecido primeiro-ministro Rafic Hariri, responsável por décadas de corrupção e má administração do país.



É uma vantagem do Hezbollah ver um país próspero, porque sua liderança e membros xiitas fazem parte de mais de 30% da população total, um setor da sociedade considerado entre os mais pobres do país. Um número significativo deles não tem como viajar para o exterior, e muitos dos membros mais ricos da sociedade xiita são caçados pelos EUA ou por sua lista de terroristas. O governo dos EUA acredita erroneamente que pode restringir ou isolar a capacidade do Hezbollah, colocando sua sociedade contra ele. Nunca é demais lembrá-los de que a maioria da sociedade xiita faz parte do Hezbollah ou a apoia; portanto, é impossível criar uma cisão.



O Hezbollah conseguiu defender a parte xiita do sul do país das aspirações israelenses de estender sua jurisdição sobre todo o país, além da Palestina ocupada. A organização xiita era a única entidade capaz de derrotar Israel, forçando seu exército forte a encerrar sua ocupação e deixar o Líbano, e impor uma equação de dissuasão para impedir novas agressões. Também protegeu o país dos Takfiri (ISIS e Al-Qaeda), que pretendiam, mesmo antes da guerra na Síria em 2011, expandir seu “Estado Islâmico” para todo o Levante. No entanto, o líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, prometeu erradicar a corrupção, tarefa que todas as suas armas parecem insuficientes, devido a uma certa realidade que ele deve enfrentar: seus aliados mais próximos foram e ainda estão formando uma parte essencial do sistema corrupto, junto com outros líderes políticos no campo da oposição. O Hezbollah está longe de estar em posição de enfrentar seus aliados, particularmente o Presidente da Câmara Nabih Berri, o líder do movimento “AMAL”, um dos principais protagonistas da equipe de políticos corruptos de Rafic Hariri, com quem ele se cercou por décadas e até seu assassinato, em 2005. O Presidente é temido pela energia com que protege seus negócios e a riqueza acumulada de sua família desde que chegou ao poder no Líbano. Como Berri se opôs ao Hezbollah e lutou contra ele nos anos 1980, o grupo não está disposto a enfrentar o mesmo risco novamente.

O chefe do Banco Central, Riyad Salame, foi acusado pelo primeiro-ministro Diab de ser responsável pela deterioração da moeda local e por agir contra o país e a política financeira do governo. Para se proteger, Salame disse ao New York Times que o Hezbollah o atacou: “Trabalhei duro para criar uma comissão especial de investigação para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, e nunca me envolvi com isso. Aqueles que sofreram com minhas decisões agora estão tentando me derrubar com acusações de corrupção”. O chefe do Banco Central é protegido pela administração dos EUA, saudado pela embaixada dos EUA em Beirute e considerado “intocável”. Os aliados mais próximos do Hezbollah ofereceram ao Embaixador dos EUA em Beirute, não obstante o slogan “governo do Hezbollah”, vários nomes de potenciais candidatos como substituto para Salame’ quando chegar a hora.



O que é surpreendente é o fato de o Patriarca Maronita estar totalmente por trás do mandatário do Banco Central, Riyad Salamé, para protegê-lo, assim como o ex-ministro sunita Nuhad Mashnouq e o Presidente da Câmara xiita e seus ministros: todos estavam contra o Hezbollah, mesmo os depositantes que não tiveram acesso às suas poupanças durante meses não conseguiram levar Salamé e os políticos acusados de corrupção à justiça.



O primeiro-ministro Hasan Diab decidiu mudar a conduta dos “negócios libaneses como de costume” de quase todos os primeiros-ministros e gabinetes que governaram o país nas últimas décadas. Diab, professor da Universidade Americana de Beirute, é um tecnocrata que formou um governo de especialistas. No entanto, esses especialistas foram nomeados por políticos, incluindo o Hezbollah, que têm representação no parlamento libanês. O primeiro-ministro é acusado de comportamento “vingativo” pelos políticos atuais (que governaram e continuam a governar o país) porque ele está disposto a recuperar bilhões de dólares transferidos do Líbano para contas estrangeiras em meio à mais severa crise econômica do país, com um déficit de mais de US $ 87 bilhões.



O líder druso, Walid Jumblat, também acusou o “grande Satanás” Hezbollah, de administrar a decisão do governo através de “salas operacionais obscuras para controlar o que resta do Líbano”. Um dos aliados mais próximos do Hezbollah respondeu: “Dê a Jumblat algo para satisfazê-lo, e ele cessará suas acusações. Você sabe como as coisas vão”.



Os políticos querem que Diab pare de desenterrar antigos arquivos de corrupção e mantenha as coisas como eram. A oposição – apoiada pelo presidente dos xiitas Nabih Berri, o ex-primeiro-ministro sunita Saad Hariri, o líder druso Walid Jumblat e o líder maronita das “forças libanesas” Samir Geagea – está desafiando o primeiro-ministro. Eles estão tentando impedi-lo de alcançar seus objetivos. Esses objetivos não se limitam a reivindicar de volta as transferências de fundos, eles também visam remover o governador do Banco Central e tentar evitar um estado falido. O governo está enfrentando um desafio sem precedentes com a pandemia de coronavírus e suas conseqüências para um país que já está em sérias dificuldades financeiras com uma infraestrutura reduzida devido à corrupção e a má administração de governos anteriores.

O Presidente da Câmara, que ocasionalmente tem sido acusado de ser o protetor do Hezbollah, é considerado hoje o “garantidor do Líbano”. As cartas políticas são reordenadas, e os aliados estratégicos do Hezbollah ainda são definidos como tal, mas não agem mais de acordo e em harmonia com os objetivos do Hezbollah de combater a corrupção. O sistema judicial permanecerá sob a misericórdia desses políticos “angélicos” – diretamente acusados de corrupção pelo povo – que são os que selecionam os juízes e lutam hoje pela sua auto-proteção de qualquer tentativa do governo de questionar seu roubo de longa data da riqueza do país. O Hezbollah está isolado e se tornou o “grande satanás” aos olhos desses “anjos” corruptos.



O Hezbollah apoiou um primeiro-ministro e um gabinete, todos amigos dos EUA, para que Diab possa administrar um país em grave crise e se beneficiar do apoio da comunidade internacional. No entanto, as contínuas irrestritas mostram que Diab não tem permissão para governar e que o objetivo dos políticos libaneses pró-EUA é derrubar o governo e forçá-lo a renunciar. Se isso acontecer e o governo renunciar, há boas chances de que a situação possa tomar um novo rumo contra o sistema de governo confessionalista no Líbano e que o acordo da al-Taef esteja em cima da mesa. Neste caso, o grupo que tiver mais poder pode escolher um governo e líderes do país para se favorecer às custas de outros grupos.

Este artigo foi traduzido gratuitamente para vários idiomas por voluntários, para que os leitores possam aproveitar o conteúdo. Não deve ser mascarado pelo Paywall. Gostaria de agradecer aos meus seguidores e leitores por sua confiança e apoio. Se você gostou, não tenha vergonha de contribuir e ajudar a financiar, por apenas 1 euro. Sua contribuição, por menor que seja, ajudará a garantir sua continuidade. Obrigado.

Elijah J Magnier é correspondente de guerra veterano e analista de risco político sênior com mais de três décadas de experiência.

Published and translated by: http://www.dossiersul.com.br/o-hezbollah-e-agora-o-grande-sata

Originalmente em ejmagnier.com

