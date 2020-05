Iran er i Syria for å bli, og Damaskus svar overfor Israel blir bare utsatt.

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Nylig hevdet Israel at Iran trakk sine styrker ut av Syria etter de gjentatte luftangrepene som israelske jetfly utførte over over Libanon og i tillegg krenket det irakiske luftrommet. Videre ser det ut til at israelske tjenestemenn tror at Iran ikke kan akseptere å bli utfordret i Syria, men likevel er langt fra å søke hevn i nær framtid. Dette er israelsk ønsketenkning, som ønsker å dra Iran inn i en konfrontasjon i henhold til Tel Avivs egne vilkår og tidsplan. Denne taktikken for å dra Iran inn i krigen ser ut til å være støttet både av Israel og USA, og gir president Donald Trump den potensielle seieren han trenger for sitt kommende valg. Det følger hans personlige fiasko, og administrasjonen hans, når det gjaldt COVID-19-pandemien. Men Iran går ikke i denne fellen.

Kilder innenfor «Motstandsaksen» mener at “hvis Israel prøver å dra dem inn i en konfrontasjon, kan ikke alltid timing og omstendigheter være gunstig. Israel vil faktisk tilby støtte til Trump etter den økende kritikken mot ham og hans administrasjon på grunn av svakhetene på hjemmebane i håndteringen av koronaviruset. Og ved å presse Iran mot en konfrontasjon, mente Israel at det ville være en mulighet for Trump å gripe inn og innkassere en seier, under forutsetning av at Teheran gjengjelder. Imidlertid var den israelske bombingen av flere mål i Syria begrenset til lager og våpendepoter, med hensikt å redusere menneskelige tap nettopp for å unngå en likeverdig eller større reaksjon. Israel er imidlertid også klar over at Iran ikke vil svare på angrepene sine direkte men gjennom sine allierte, med det iranske fingeravtrykket på responsen når det passer dem ”.

“Israel prøver å støtte den amerikanske presidenten ved å endre stemningen i vestlige medier som er veldig fiendtlig mot Trump, og tilby for hans forestående valgkamp en mulig konfrontasjon med Iran. Teheran er ikke klar til å gå i denne fellen og erstatter ganske enkelt skadede eller foreldede våpen – det er store mengder iranske våpen som tilhører den eldre generasjonen og som er lite presise. De nye iranske våpnene tilhører en generasjon som er mye mer moderne enn de som rammet den amerikanske basen i Ayn al-Assad. Men den eldste generasjonen av raketter er fortsatt nyttige å bruke i bombing av storbyer. I alle fall retter Israel seg kun mot en liten del av missilene og andre våpen som er i beredskap for den syriske hæren, Irak og Libanon til å forsvare seg med, i tilfelle krig med Israel ”.

Den israelske forsvarsministeren Naftali Bennet sa at for en last med bomber og våpen lar Israel fem gå gjennom. Denne uttalelsen bekrefter hva “motstandsaksen” sier om tilgjengeligheten av store mengder våpen som allerede fyller lagerene deres og Israels manglende evne til å ødelegge dem alle.

Kildene indikerer at “Syria ikke trenger å starte en ny front med Israel så lenge USA okkuperer de nord-østlige delene av landet, på jakt etter en ny krig så lenge Trump er ved makten (han som leder en amerikansk administrasjon som for alltid er trofast mot Israel). Syria er ikke ute etter en politikk for å avskrekke Israel selv om det hadde vært veldig enkelt å oppnå. Syria kan skyte dusinvis av missiler samtidig mot utvalgte israelske mål for å stoppe misbruk og kontinuerlige krenkelser av Syrias suverenitet. Damaskus har andre prioriteringer for øyeblikket, først og fremst frigjøring av territoriene okkupert av Tyrkia og USA, etterfulgt av eliminering av jihadister og gjenoppbygging av Syrias infrastruktur. Så konfrontasjonen med Israel blir utsatt, men vil uunngåelig finne sted.

Når det gjelder påstanden om at iranske styrker flytter ut av Syria, bekreftet kilder at “Iran har et veletablert forhold til Syria. Den syriske presidenten Bashar al-Assad øker det militærindustrielle-medisinsk-olje-samarbeidet mellom de to landene. Iran har forlatt flere titalls lokasjoner for over et år siden for å etablere seg på mindre utsatte steder i Syria. Derfor forsøker Israel å tåkelegge når de sprer falske påstander om sin påståtte prestasjon med å skyve Iran ut av Syria. Selv om det er noe ødeleggende for våpenlagre, er det mer et show, og er veldig langt fra å forhindre iransk militærpersonell, trening og våpen for Syria. Det syriske-iranske forholdet er robust, står på fast grunn og er mer forsterket mer enn noen gang etter et tiår av krig mot Syria og den iranske støtten til regjeringen i Damaskus ”.

Trump løper fra sitt ansvar og sin manglende beskyttelse av USA mot COVID-19, han som ble informert om måneder før det nådde Amerika. Han driver nå med provokasjoner overfor Kina og sender leiesoldater til Venezuela. I likhet med Trump går også statsminister Benjamin Netanyahu i de samme fotsporene etter at han mislyktes i å møte koronaviruset og ikke konfronterte libanesisk Hizbollah. I den siste konfrontasjonen ødela Israel en bil som tilhørte Hizbollah på Syria-grensen, og ingen skader for øvrig. Hizbollah svarte med å kutte gjerdet på tre forskjellige steder langs den libanesiske grensen. Denne handlingen ble tolket som en alvorlig advarsel til Israel der bosetterne lever med marerittet om tusenvis av veltrente og krigserfarne spesialstyrker som kan krysse grensen til Palestina i enhver fremtidig krig utløst av Israel. Det virker som om Hizbollah synes det er veldig enkelt å krysse grenser og flytte krigen strategisk utenfor libanesisk territorium.

Israel bombet Syria fordi de ikke er i stand til å konfrontere Hizbollah, til tross for israelernes enorme ildkraft. Derfor ble Syria det eneste stedet Israel kunne lufte seg og holde moralen til sin hær på et høyt nivå. Hizbollah har brutt israelsk avskrekking og overlegenhet av våpen og militær ildkraft, og klart å påtvinge Israel en ny avskrekking, som israelerne ikke klarer å opprettholde eller møte.

Israel er fortsatt i en tilstand av beredskap for en potensiell krig med motstandsaksen. Imidlertid forbereder de seg også, utvikler sin slagkraft, øker antallet presisjonsmissiler, fremmer trening for spesialstyrkene og utvikler spesiell taktikk for en krig med droner som ligner den som ble sluppet løs i Idlib, Saraqeb-slaget med Tyrkia. Den syriske hæren har samlet unike ferdigheter etter 10 år med krig og er mer enn noen gang klar til å møte enhver utfordring, selv å konfrontere Israel når tiden skulle komme. Derfor er alle medier eller offisielle israelske kilder som hevder ødeleggelsen av Syrias militære evne og intensjonen fra Iran om å forlate Syria, en papirseier, verdiløs på bakken. Israels påstander er en luftspeiling.

Denne artikkelen er oversatt gratis til mange språk av frivillige slik at leserne kan glede seg over innholdet. Den blir ikke låst bak betalingsmur/Paywall. Jeg vil takke følgere og lesere for tilliten og støtten. Hvis du liker det du liker, trenger du ikke bli flau over å bidra til å finansiere den for så lite som 1 Euro. Ditt bidrag, uansett hvor lite det er, vil bidra til å sikre kontinuiteten. Takk skal du ha.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...