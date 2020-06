USAs “myke krig” mot Iran og landets allierte blir snudd mot Washington

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Den amerikanske administrasjonen under Barack Obama utarbeidet “Cæsar-loven” i 2016 for å kue Syria, men la den i skuffen. President Donald Trump og hans administrasjon tørket støvet av loven og implementerer nå “Cæsarloven”. Faktisk er Trumps politikk manna for Iran: USAs administrasjon spiller rett i hendene på Teheran. Iran høster store fordeler, inkludert mer robuste allierte og motstandsdyktige høyborger som et resultat av USAs mangelfulle Midtøsten-politikk. Motivert av trusselen om gjennomføringen av “Cæsar-loven” har Iran forberedt en rekke skritt for å selge oljen og finansiere sine allierte, ved å omgå forbruk av utlandets valutareserver.

Advertisements Advertisements Advertisements

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Iran er ikke lenger avhengig av sine oljeinntekter og har allerede bestemt seg for å senke avhengigheten av USAs sanksjonerte olje i sitt årlige budsjett. Oljeeksporten gikk ned med 9 milliarder dollar fra 119 milliarder dollar tidligere år, men Iran tjente 41 milliarder dollar i inntekter som ikke var basert på olje på ett år. De fleste importerende land var Kina i utgangspunktet, etterfulgt av Irak, Tyrkia og De forente arabiske emirater.

Fordi Iran er rike på olje, kan det bruke denne formuen til å finansiere sine allierte innen “Motstandsaksen” som de har gjort de siste månedene. USA kan bli tvunget til å slakke på presset mot Libanon og Irak og å akseptere at deres “myke krig” mot Iran og allierte mislykkes. Sanksjonene har som mål å ødelegge befolkningen, men aldri lederne, som alltid finner måter å overvinne disse sanksjonene på, særlig når ideologien deres motiverer dem til ikke å overgi seg til USAs dominans. Den amerikanske administrasjonen prøver å ri på en “hest av verdier” og prinsipper som landet åpenbart mangler selv. “Cæsarloven” blir implementert under påskudd om å forhindre eller straffe tortur som angivelig er praktisert i Syria, en grusomhet som faktisk har blitt praktisert av USA i flere tiår. De hevder å støtte befolkningens rettferdige krav om straff av korrupte politikere og feilstyring – for å styrte presidenter og statsministre. Imidlertid klarer Iran å forvandle USAs “myke krig” til en mulighet til å snu kortene overfor amerikanerne.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

USA og Israel, som jobbet gjennom krigsårene i Syria for å fjerne Iran, var faktisk drivkraften for Irans tilstedeværelse (og det fra Russland) i Levanten i utgangspunktet. USA innfører nå “Cæsarloven”, som vil hjelpe Iran med å sementere sin tilstedeværelse i Levanten og Mesopotamia. Aksen planlegger å bygge en jernbane mellom Teheran og Damaskus (og muligens Beirut): denne aksen vil kunne transportere hundretusenvis av fat olje og tonnevis av varer. Den eneste måten for USA å redusere sikkerhetsskadene er å endelig akseptere at alt det “maksimale presset” og de hardeste sanksjonene mot Iran og dets allierte har liten sjanse til å virke. I mellomtiden er det Iran som beveger seg framover sammen med en robust ring av allierte, og USA og Israel som sitter igjen med Midtøsten-allierte som både er ineffektive og ubetydelige.

Til leserne mine: Jeg kan ikke lenger gi åpen tilgang til artiklene mine. Nyhetsbransjen har blitt knust av nyliberalisme og COVID-lockdowns. Dessverre har jeg ikke noe annet valg enn å be om individuell støtte. Når du abonnerer, støtter du den undersøkende journalistikken som er nødvendig for en solid forståelse av hva som skjer i Midt-Østen. Takk til de som kan bidra.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

Advertisements Advertisements Advertisements

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...

Related

[wpedon id=”2575″ align=”right”]