A “GUERRA BRANDA” DOS EUA CONTRA O IRÃ E OS SEUS ALIADOS ESTÁ VOLTADA CONTRA WASHINGTON

Por Elijah J. Magnier : @ejmalrai

Traduzido por: Alan Regis Dantas

A administração dos Estados Unidos sob Barack Obama elaborou a “Lei de César” em 2016 para subjugar a Síria, mas a manteve na gaveta. O Presidente Donald Trump e a sua administração tiraram o poeira e estão agora estão implementando a “Lei de César”.Na verdade, o Irã está colhendo enormes benefícios, incluindo aliados mais robustos e fortalezas resistentes, como resultado das políticas erradas dos EUA no Oriente Médio. Na verdade, a política de Trump é maná para o Irã: a administração dos EUA está jogando diretamente nas mãos de Teerã. O Irã está colhendo enormes benefícios, incluindo aliados mais robustos e bastiões mais resistentes como resultado das políticas erradas dos EUA no Oriente Médio. Motivado pela ameaça da implementação da “Lei de César”, o Irã preparou uma série de passos para vender seu petróleo e financiar seus aliados, contornando o esgotamento de suas reservas em moeda estrangeira.

As empresas iranianas encontraram na Síria um paraíso para investimentos estratégicos e ofereceram a alternativa necessária a uma economia síria aleijada por sanções e nove anos de guerra. O Irã considera a Síria um terreno fértil para expandir seu comércio e seus negócios como nunca antes. Encontrou também uma forma de apoiar a moeda síria e de evitar escavar as suas reservas de divisas estrangeiras, contornando as sanções dos EUA tanto na Síria como no Irã, ao mesmo tempo que ajuda o resto dos seus aliados.

O Irã forneceu à Síria mísseis de precisão e outros mísseis antiaéreos, apesar das centenas de ataques aéreos israelenses que conseguiram destruir grandes quantidades destes mísseis avançados iranianos, mas sem remover a ameaça a Israel.

Além disso, após o anúncio da implementação da “Lei de César”, o Irã enviou uma grande delegação comercial à Síria para programar o fornecimento das primeiras necessidades e bens em um período de sanções. O Irã tem grande experiência neste negócio e, depois de viver 40 anos sob sanções, está em uma excelente posição para aconselhar o Presidente Assad.

Os EUA e Israel, que trabalharam durante os anos de guerra na Síria para remover o Irã, foram de fato o impulso para a presença do Irã (e da Rússia) no Levante, em primeiro lugar. Os EUA estão agora impondo a “Lei de César”, que ajudará o Irã a cimentar sua presença no Levante e na Mesopotâmia. Está prevista a construção de uma linha férrea entre Teerã e Damasco (e possivelmente Beirute): este eixo poderá transportar centenas de milhares de barris de petróleo e toneladas de mercadorias. A única maneira de os EUA reduzirem os danos colaterais é finalmente aceitar que todas as suas “máximas pressões” e sanções mais duras sobre o Irã e seus aliados tenham poucas chances de funcionar. Entretanto, é o Irã que avança com um círculo robusto de aliados, e os EUA e Israel são deixados com aliados no Médio Oriente que são simultaneamente ineficientes e insignificantes.

Elijah J Magnier é correspondente de guerra veterano e analista de risco político sênior com mais de três décadas de experiência.

Aos meus leitores: Eu não posso mais dar acesso aberto aos meus artigos. Infelizmente, não tenho outra alternativa senão pedir apoio individual. Quando você assina, você está apoiando o jornalismo investigativo necessário para uma compreensão robusta do que está acontecendo no Oriente Médio. Obrigado a todos que podem contribuir.

