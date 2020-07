Israel no irá a la guerra contra el Líbano antes de las próximas elecciones en Estados Unidos

Por Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Traducción: Diego Sequera

No hay duda de que, desde Ben Gurión, la ideología sionista se adhiere al principio de hostigar y hacerse de las oportunidades para sorprender al enemigo, explotando las debilidades del oponente y evaluando la posición del enemigo antes de atacar. Pero hay bastantes señales de que Israel no puede dirigir una guerra en Líbano, al menos no este verano, o probablemente no hasta que se revele el humo blanco sobre la identidad del residente de la Casa Blanca para los próximos cuatro años.

Cuando Israel anunció su tercera licitación pública por exploración petrolera y gasífera del Bloque 72 (previamente conocido como Alon D) provocó una tormenta en un vaso de agua en el Líbano. El bloque está ubicado en la frontera con Líbano, en las aguas en disputa del Bloque 9. El presidente Michel Aoun dijo que la decisión de Israel “es un asunto muy peligroso” y que el Líbano “no permitirá una violación de sus aguas territoriales reconocidas internacionalmente”. El parlamentario libanés Qassem Hasem dijo que la decisión se asemeja a “una declaración de guerra”.

Sin embargo, el anuncio israelí no constituye una violación de las fronteras de aguas territoriales regionales como señala Líbano. La condena libanesa es un recordatorio para Israel de que el Líbano está en alerta y no permitirá ninguna intrusión en sus fronteras marítimas. Durante la última década, Estados Unidos envió enviados oficiales a Beirut para forzarla hacia un diálogo indirecto con Israel para delinear fronteras mutuamente reconocidas, sin obtener ningún resultado.

La animosidad geopolítica entre el Líbano e Israel congeló la exploración del Bloque 72 por seis años. Las dos compañías offshore, Nobel Energy de los Estados Unidos y la israelí Delek Energy, que ganaron concesiones para exploración petrolera y gasífera firmadas en 2009, encontraron que su licencia expiró en 2016 sin haber sido capaces de conducir ninguna exploración. Las noticias del ministro de energía israelí Yuval Steinitz volviendo a abrir la licitación causó una sensación mediática sin fundamentos por varias razones.

Por último, Israel no puede apoyarse en el ejército estadounidense estacionado en Siria, Irak y los países vecinos para que se una a cualquier batalla contra el Eje de la Resistencia. La posibilidad de una guerra de mayor calado expandiendo el teatro de confrontación a Líbano, Siria, Irak y las bases de Estados Unidos en los países del Golfo Pérsico no puede darse por descontada. Israel y Estados Unidos no podrán controlar semejante expansión. Lo último que le gustaría al presidente Donald Trump enfrentar hoy en día es el regreso de soldados norteamericanos en urnas porque participaron en una guerra no para el beneficio de la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino sólo para defender a Israel y al consejero de Trump, el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El ejército israelí debe estar preparado para un futuro enfrentamiento integral. Aún más, es también responsabilidad de Hezbolá el mantener a sus fuerzas especiales en un estado de constante apresto para una guerra bajo el supuesto de que una guerra puede que nunca llegue a darse o que inicie mañana. Ambas partes se comprenden una a la otra, y ambas mantienen preparación como lo primero en su agenda.

De este modo, solamente pudiera darse la guerra del Eje de la Resistencia relajarse y no actualizar sus capacidades militares avanzadas, no renovar su banco de objetivos y deje de monitorear constantemente los movimientos del enemigo. Todo indica que el deterioro de la situación económica libanesa dista de inspirarle a Israel el ir a la guerra. Hezbolá, aunque es una parte indivisible de la sociedad libanesa, no es afectada militarmente por la crisis. Nada puede desviar su atención de mantener el dedo en el gatillo para evitar la guerra.

