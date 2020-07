Iran maakt zich klaar voor represailles op Israëlische sabotage

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Vertaald door Francis J.

Iran heeft de aankondiging van wie volgens haar verantwoordelijk waren voor de sabotage in de installatie voor nucleaire centrifuges van Natanz waarschijnlijk ook iop andere locaties. Hooggeplaatst autoriteiten in Teheran zeggen echter dat “de onderzoeken zijn afgerond en dat de laatste explosies mogelijk verband houden; er zijn aanwijzingen dat Israël, plus een ander land in het Midden-Oosten, erbij betrokken zijn. Iran onderzoekt zijn geschikte en onvermijdelijke vergelding”.

Volgens de bron is “dit zonder enige twijfel bevestigd als een daad van sabotage. De explosie in Natanz was destructief, maar de veiligheidstroepen slaagden erin om verdere aanvallen te verijdelen voordat de geplande acties konden slagen. We zijn erin geslaagd om verschillende arrestaties uit te voeren”.

Israël probeert de vele landen in de Perzische Golf ertoe aan te sporen Israël te omarmen en openlijke betrekkingen aan te knopen. Die landen uit de Golf, onder leiding van Saoedi-Arabië, willen de steun van Israël “om de rug van Iran te breken”. Dat is niets nieuws; de relatie tussen Israël en Saoedi-Arabië gaat terug tot de jaren ’80 van de vorige eeuw. Bahrein, Qatar en de Emiraten hebben allemaal betrekkingen met Israël aangeknoopt. Maar Israël en Saoedi-Arabië kunnen de Iraanse reactie niet voorspellen. De vergelding zal komen van de “As van het Verzet”. En het zal op een onvermoede manier komen.

Aan mijn lezers: Ik kan geen vrije toegang meer tot mijn artikels aanbieden. De nieuwsindustrie is onder grote druk komen te staan door het neoliberalisme en de COVID lockdown. Helaas rest mij geen andere keuze dan om individuele ondersteuning te vragen. Door je in te schrijven ondersteun je de onderzoeksjournalistiek die nodig is voor een goed begrip van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Hartelijke dank aan iedereen die hieraan bijdraagt.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

