Reunião entre EUA e Israel: para quando será a resposta do Hezbollah?

Por Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Traduzido por: Alan Regis Dantas

A última vez que o presidente da Junta de Chefes de Estado-Maior dos EUA, General Mark Milley, visitou Israel foi pouco antes do assassinato do Major-General Qassim Soleimani no aeroporto de Bagdá. O General Milley voltou a visitar Israel há alguns dias e reuniu-se com o Ministro da Defesa Benny Gantz, o Chefe de Estado-Maior Aviv Kochavi e o Diretor do Mossad, Yossi Cohen. A visita, que durou algumas horas no contexto do tema “enfrentar o Irã e seus aliados no Oriente Médio, especialmente a ameaça representada pelo Hezbollah libanês”, pode ser o prenúncio de um verão “mais quente“. Os temas foram o Irã, mas também a perigosa escalada entre o Hezbollah e Israel. Israel removeu as forças ao longo das fronteiras libanesas e desdobrou tanques e brigadas de artilharia. Será esse um ato de intimidação ou uma mera precaução? Será que os EUA e Israel estão se preparando para desencadear uma guerra e mudar as regras de engajamento? Estas medidas são defensivas ou ofensivas? E quando o Hezbollah vai responder selecionando um alvo das Forças de Defesa de Israel (FDI) para matar?

Na segunda-feira (27), Israel abriu fogo contra um movimento suspeito nas fazendas Shebaa ocupadas que se revelou ser a apreensão e o excesso de procedimentos de segurança pelas tropas israelenses destacadas ao longo das fronteiras libanesas. É inevitável que um exército nervoso que espera ser atacado, sabendo que este governo aceite as perdas e vire a página, atire contra um inimigo inexistente”. O Hezbollah disse que “Israel estava atirando contra um inimigo imaginário e será responsabilizado por danificar uma casa libanesa durante o bombardeio da artilharia israelense ao território libanês, desencadeado pelo medo de uma retaliação do Hezbollah”. O Hezbollah terminou o seu “comunicado” dizendo a Israel: “Espere pelo castigo”.

Por mais embaraçoso que o incidente seja, o Primeiro Ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu “todos os ministros devem evitar liberar qualquer informação sobre o evento”.Netanyahu também declarou que ele responsabilizaria “o Líbano e a Síria por qualquer ataque,” e que ele está “pronto para responder se os soldados forem atingidos”. O Ministro de Inteligência Eli Cohen disse, “qualquer ação que viole a nossa soberania será encontrada com uma resposta forte. Aconselhamos os nossos inimigos a não nos testarem”. O chefe de pessoal israelense Kochavi visitou a fronteira com o Líbano e disse aos comandantes da 91ª Brigada, se preapararem para uma possível operação de retaliação (reforçada pela Brigada Golani), que “as tensões continuarão nos próximos dias; o Hezbollah responderá antes do Eid al-Adha,” celebrado pelos muçulmanos nesta quinta-feira.

As palavras de Kochavi são mera especulação: na verdade, a decisão da resposta está nas mãos do Hezbollah, não de Israel. O Chefe do Estado-Maior está tentando assegurar aos soldados israelenses que o estado de alerta, com eles escondidos dentro de seus quartéis, não durará muito. De acordo com uma fonte bem informada, a resposta do Hezbollah não

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Ao enviar uma mensagem através da UNIFIL, Israel não só reconheceu a superioridade do Hezbollah, mas que definitivamente perdeu o equilíbrio da dissuasão, provavelmente permanentemente. Israel admitiu que não foi capaz de impor suas próprias regras de engajamento e está sendo submetido ao equilíbrio de terror imposto pelo Hezbollah. A intensificação israelense de missões por drones e aviões de guerra é um esforço psicológico para dissuadir o Hezbollah de atacar “confortavelmente”, e para evitar o aquecimento da linha de frente. Entretanto, falando a partir de décadas de experiência, a fonte considera que “quando for tomada a decisão de atingir um alvo israelense, todas essas medidas israelenses serão desconsideradas”.

Por enquanto, o Hezbollah decidiu… permanecer em silêncio.

Advertisements Advertisements Advertisements

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...