Израиль не хочет войны с “Хезболлой” и Ливаном.

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

С тех пор как израильские самолеты убили боевика “Хезболлы” в Дамаске, израильская армия находится в состоянии полной боевой готовности, накапливая танки и элитные силы на границах, чтобы предотвратить проникновение “Хезболлы” в районы израильских поселенцев. Израиль посылает сигналы во все стороны, выражая свою готовность к войне и к нанесению удара по Ливану, если его войска подвергнутся нападению. Однако поведение израильской армии свидетельствует об обратном, о том, что она не стремится ни к всеобщей войне, ни к нападению на самое сердце инфраструктуры Ливана. Это поведение указывает на намерение нанести ответный удар в ограниченном объеме вдоль границ, при этом не нанося ударов по всей линии фронта. Израиль не одинок в своем намерении ограничить свои ответные меры. Иран также не желает вступать в войну или видеть, как его союзники вступают в длительную битву, когда впереди стоят критические задачи на международной арене, причем до конца этого года.

Израильская армия находится в полной боевой готовности на границе с Ливаном протяженность 150 км, куда были направлены Сайерет Маглан (разведывательное подразделение, специализирующееся на операциях в тылу противника) и бригада Голани . Она очистила границы от всего ненужного персонала и запретила военным машинам ездить по дорогам, подверженным воздействию противотанковых управляемых ракет, выпускаемых “Хезболлой” из Ливана. Однако, во время ответной реакции на прошлой неделе – когда 19-летняя женщина – солдат увидела “что-то движущееся” на оккупированных фермах Шебаа – показывает, что она готова только к ограниченной реакции против “Хезболлы”. Действительно, израильская армия разбомбила свой забор вдоль границ, и только один снаряд достиг своей “цели” – дом в деревне Хаббария (на юго-западных склонах горы Хермон близ сирийской границы, к северо-востоку от Рачайя-Эль-Фухара), причинив ущерб балкону и ванной комнате.

Израиль воздержался от нанесения ударов по позициям ” Хезболлы “вдоль линии фронта и не ударил в самое сердце оборонительных сооружений и” зону ответственности”, которая включает линию безопасности и атаки за линией обороны. Израиль держался в стороне от позиции сил спецоперации “Хезболлы “”Аль-Ридван”, той самой силы, которая сражалась в Сирии в течение девяти лет в городских войнах и на обширных открытых пространствах сирийских гор и пустыни.

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