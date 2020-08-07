Израиль не хочет войны с “Хезболлой” и Ливаном.

Posted on by Elijah J Magnier

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

С тех пор как израильские самолеты убили боевика “Хезболлы” в Дамаске, израильская армия находится в состоянии полной боевой готовности, накапливая танки и элитные силы на границах, чтобы предотвратить проникновение “Хезболлы” в районы израильских поселенцев. Израиль посылает сигналы во все стороны, выражая свою готовность к войне и к нанесению удара по Ливану, если его войска подвергнутся нападению. Однако поведение израильской армии свидетельствует об обратном, о том, что она не стремится ни к всеобщей войне, ни к нападению на самое сердце инфраструктуры Ливана. Это поведение  указывает на  намерение нанести ответный удар в ограниченном объеме вдоль границ, при этом не нанося ударов по всей линии фронта. Израиль не одинок в своем намерении ограничить свои ответные меры. Иран также не желает вступать в войну или видеть, как его союзники вступают в длительную битву, когда впереди стоят критические задачи на международной арене, причем до конца этого года.

Израильская армия находится в полной боевой готовности на  границе с Ливаном протяженность 150 км, куда были направлены Сайерет Маглан (разведывательное подразделение, специализирующееся на операциях в тылу противника) и бригада Голани . Она очистила границы от всего ненужного персонала и запретила военным машинам ездить по дорогам, подверженным воздействию противотанковых управляемых ракет, выпускаемых “Хезболлой” из Ливана. Однако, во время ответной реакции на прошлой неделе – когда 19-летняя женщина – солдат увидела “что-то движущееся” на оккупированных фермах Шебаа – показывает, что она готова только к ограниченной реакции против “Хезболлы”. Действительно, израильская армия разбомбила свой забор вдоль границ, и только один снаряд достиг своей “цели” – дом в деревне Хаббария (на юго-западных склонах горы Хермон близ сирийской границы, к северо-востоку от Рачайя-Эль-Фухара), причинив ущерб балкону и ванной комнате.

Израиль воздержался от нанесения ударов по позициям ” Хезболлы “вдоль линии фронта и не ударил в самое сердце оборонительных сооружений и” зону ответственности”, которая включает линию безопасности и атаки за линией обороны. Израиль держался в стороне от позиции сил спецоперации “Хезболлы “”Аль-Ридван”, той самой силы, которая сражалась в Сирии в течение девяти лет в городских войнах и на обширных открытых пространствах сирийских гор и пустыни.

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Published by Elijah J Magnier

Veteran War Zone Correspondent and Senior Political Risk Analyst with over 35 years' experience covering the Middle East and acquiring in-depth experience, robust contacts and political knowledge in Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Sudan and Syria. Specialised in terrorism and counter-terrorism, intelligence, political assessments, strategic planning and thorough insight in political networks in the region. Covered on the ground the Israeli invasion to Lebanon (1st war 1982), the Iraq-Iran war, the Lebanese civil war, the Gulf war (1991), the war in the former Yugoslavia (1992-1996), the US invasion to Iraq (2003 to date), the second war in Lebanon (2006), the war in Libya and Syria (2011 to date). Lived for many years in Lebanon, Bosnia, Iraq, Iran, Libya and Syria.