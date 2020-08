USA til Irak: Vi vil trekke oss, men uten å bli ydmyket

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda



Den irakiske statsministeren Mustafa Al-Kazemi forbereder seg på å møte USAs president Donald Trump i Det hvite hus, og bærer med seg flere porteføljer som tynger Irak. Landet sliter riktignok med en kvelende økonomisk krise, Coronavirus-pandemien, den amerikanske militære tilstedeværelsen som ikke lenger er ønskelig, den iransk-amerikanske ”uhåndterbare balansen” og den allestedsnærværende tyrkiske militære aktiviteten og Tyrkias tilstedeværelse på irakisk jord.



Al-Kazemi-teamet inkluderer økonomiske eksperter og diplomater som har som mål å fortsette med den andre runden med strategiske samtaler som begynte mellom de to landene i juni i fjor. Denne utvekslingen er blitt pålagt begge sider etter det irakiske parlamentets bindende beslutning om å beordre amerikanske styrker om å trekke seg fra Irak, etter attentatet mot generalmajor Qassem Soleimani, leder for “Motstandsaksen” og sjef for den iranske revolusjonsgarden – sammen med den irakiske lederen Abu Mahdi Al-Muhandis- samt deres ledsagere, denne siste dagen av januar 2020.



Flere grupper med ukjent tilknytning har angrepet amerikanske baser med Katyusha-raketter og mortere, og bevisst ikke påført livsfarlige skader. Irakiske konvoier som transporterer utstyr som tilhører de amerikanske styrkene er dessuten blitt overvåket og innholdet i dem satt i brann – med en advarsel til irakiske sjåfører om å avstå fra å tilby noen tjenester til de amerikanske styrkene, ellers vil de også bære konsekvensene.

Disse “hittil ukjente” gruppene responderte på et felles mål: advar de amerikanske styrkene om at deres tilstedeværelse i Irak ikke lenger vil bli tolerert med mindre de trekker seg tilbake som parlamentet har bedt om. Derfor er det å forvente at disse gruppene eskalerer og intensiverer sine angrep for å legge mer press på både Al-Kazemis regjering og på Washington slik at de innser at den voldelige konfrontasjonen ikke lenger er langt unna.

Iran har gjentatte ganger indikert sin støtte til Irak, så vel som sin støtte til irakerne som ønsker å få USA ut av Irak. Da Al-Kazemi besøkte Teheran forrige måned og møtte iranske myndigheter, sa Sayyed Ali Khamenei, leder for den islamske revolusjonen, til ham: “USA drepte gjesten din.” Sayyed Khamenei ønsket å vekke arabiske stammefølelser som helliggjør og beskytter gjesten, for å fortelle de irakiske tjenestemennene at du ikke har gjort noe ennå for å hevne gjestenes drap, og at hvis irakerne gjør opprør mot drapsmennene, er dette virkelig deres rett.



Dermed er ikke den irakiske statsministeren – som prøver å finne felles grunn mellom USA og Iran – og megler for at de to landenes embetsmenn skal møtes, fordi Iran nekter å forholde seg til drapsmennene til generalmajor Soleimani, den nåværende amerikanske administrasjonen. Al-Kazemi vil heller prøve å unngå et militært sammenstøt i Mesopotamia. Sjansene for at han lykkes i hans forsøk mellom Teheran og Washington er imidlertid svake så lenge den nåværende Trump-administrasjonen er ved makten.



Den store utfordringen som Al-Kazemi står overfor er den ulovlige tyrkiske tilstedeværelsen i Irak. I mange år har den tyrkiske hæren vært i Bashiqa i irakisk Kurdistan uten å gi noen indikasjon på at de skal forlate området. Tyrkia har vært i stand til å etablere mer enn 15 militærbaser på irakisk jord som ser permanente ut. Dette er det som bekymrer Bagdads regjering,

