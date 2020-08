Keine Änderung des UNIFIL-Mandats und damit ist der Versuch gescheitert, den libanesischen Staat zu zerstören.

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: C.H.H.

Die USA hatten gedroht, ihre jährliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 135 Millionen Dollar (27% der jährlichen Kosten von 500 Millionen Dollar) für die 10.000 im Libanon stationierten UNIFIL-Männer zurückzuziehen, falls ihr Mandat nicht gestärkt würde. Auf Ersuchen Israels forderten die USA die UNIFIL-Truppen auf, die Hisbollah zu entwaffnen und die Waffenlager im Süden des Libanon zu evakuieren. Vor allem aber wollten die USA, dass die UNIFIL-Truppen die Stationierung und den genauen Standort der gut ausgebildeten und erfahrenen Sondereinsatztruppen der Hisbollah, die “Ridwan” genannt werden und sich entlang der Grenzen zur israelischen Armee ausbreiten, auswerten und Israel darüber informieren. Dieses amerikanisch-israelische Wunschdenken ist jedoch nicht befriedigt worden. Eine Reihe enttäuschender Ereignisse haben die israelisch-amerikanischen Ziele durchkreuzt: Das Urteil des Sondergerichtshofs zur Ermordung des ehemaligen Premierministers Rafik Hariri wurde von einer Reihe US-amerikanischer Libanesen als unbefriedigend empfunden, zu einer Zeit, als ein (gescheiterter) Staatsstreich gegen die Regierung, das Parlament und Präsident Michel Aoun vorbereitet wurde. Was also wird das Schicksal der UNIFIL im Libanon sein?

Auf die Ermordung des ehemaligen Premierministers Rafik Hariri im Jahr 2005 folgte ein innerlibanesischer Aufstand gegen die “Achse des Widerstands” und ebnete den Weg für den zweiten israelischen Krieg vom Juli 2006, der seine Ziele verfehlte. Tatsächlich wurde Israel 2006 von mehreren Golfstaaten unter Führung Saudi-Arabiens und auch vonlibanesischen politischen Führern unterstützt, die als US-Vertreter fungierten, mit dem Ziel, Israels Wunsch nach Entwaffnung der Hisbollah zu erfüllen. Die Ermordung von Hariri führte jedoch zum Abzug der syrischen Streitkräfte aus dem Libanon.

Auf das Scheitern der Entwaffnung der Hisbollah folgte ein weiterer Versuch, die Organisation zu schwächen, als Israel im Februar 2008 Hadsch Imad Mughnniyeh ermordete. Mughnniyeh war der militärische Befehlshaber der Hisbollah und der stellvertretende Vorsitzende des Jihadi-Militärrates unter Sayyed Hassan Nasrallah – Generalsekretär der “Hisbollah”. Diese Attentatstaktiken brachten jedoch nicht das erhoffte Ergebnis, und sie erinnern uns daran, dass Angriffe auf Führer dschihadistischer Organisationen niemals ein wirksames Mittel sein können, um ideologisch motivierte Gruppen zu besiegen, insbesondere eine stark motivierte, wie die Hisbollah.

Einige Monate später, im selben Jahr 2008 beschlossen US-Loyalisten im Libanon – angeführt von Kommunikationsminister Marwan Hamadé, Premierminister Fouad Sinoura und Drusenführer Walid Jumblat -, den USA und Israel zu helfen, indem sie versuchten, das private und geschlossene Glasfaser-Kommunikationssystem der Hisbollah, das das Rückgrat ihres “Kommandos und ihrer Kontrolle” darstellte, zu entfernen.

Das Ziel war – wie von Wikileaks enthüllt, die geheime Kabel zwischen der US-Botschaft und libanesischen Beamten veröffentlichten -, das geheime Kommunikationssystem der Hisbollah lahmzulegen, die geheimen Standorte der Hisbollah aufzudecken, und es im Falle eines erneuten Krieges zu unterbrechen. Tatsächlich bewies die Hisbollah während des zweiten Krieges im Jahr 2006 ihre Fähigkeit, in Kriegszeiten zu kommunizieren, trotz der totalen israelische Kontrolle über die libanesische Mobilfunkkommunikation und ihren abhörsicheren Zugang zum Festnetz. Diese Kontrolle hätte, wenn sie erfolgreich gewesen wäre, den Ursprung und den Standort der Kommunikation identifiziert und hätte in der Folge alle Büros, Lagerhäuser, Führer und Personen in der Hisbollah identifizieren und ins Visier nehmen können.

Die Hisbollah reagierte einen Monat später mit der Besetzung Beiruts durch einen Aufstand – in ein paar Stunden, in denen sie ihre roten Linien aufzwang, nachdem sie davor gewarnt hatte, ihr zu schaden, und es als “Kriegserklärung” zu behandeln; wie aus einem dokumentierten Schriftwechsel zwischen der US-Botschaft im Libanon und Washington hervorgeht. Die pro-amerikanische Seite, motiviert durch finanzielle Anreize, wurde beim Blitzangriff der Hisbollah in Dutzenden von Wohnungen gefangen genommen, bis an die Zähne bewaffnet, aber ohne den Willen, sich zu wehren. Diese libanesischen Männer wurden Wochen vor dem Angriff der Hisbollah aus verschiedenen Teilen des Libanon in die Hauptstadt gebracht, in Erwartung des Tages, an dem sie zu innenpolitischen Auseinandersetzungen führen und sie ihre Muskeln vor der Hisbollah spielen lassen könnten.

Diese internationalen und inländischen Versuche, die Hisbollah zu entwaffnen und zu schwächen, erweiterten sich besonder, als Informationen über die hochentwickelten Waffen, die sie besaß, und die Gefahr, die diese Gruppen für Israel darstellten, bekannt wurden. Der nächste Schritt war der 2011 beginnende Krieg in Syrien, in dem die Gegner von Präsident Baschar al-Assad von Anfang an versprachen, dass ihr nächstes Ziel der Libanon sein würde, um der Hisbollah den Weg für die militärische Finanzierung und den bewaffneten Nachschub abzuschneiden, der über den Flughafen und die Häfen Syriens führte.

Die Resolution 1701 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen von 2006 ermächtigte die UNIFIL, mit Unterstützung der libanesischen Armee und ihrer Regierung, jeden verdächtigen Inhalt der in den Libanon eintreffenden Sendungen zu inspizieren, um sicherzustellen, dass diese keine Waffen oder Munition zur Hisbollah transportierten. Folglich erhielt die Hisbollah ihre militärische Ausrüstung über Syrien, ihre einzige verbliebene Nachschublinie. Das allgemeine Versagen der Kampagne, Syrien zu einem “gescheiterten Staat” zu machen, zwang die USA, ihre Bemühungen auf Wirtschaftssanktionen gegen den Iran zu richten – die Hauptquelle der Unterstützung für die Hisbollah. Die USA konzentrierten sich auch darauf, den Libanon zu schwächen und die Hisbollah für die Krise des Landes verantwortlich zu machen. Jahrzehntelange …

