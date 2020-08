Kan Al-Kadhemi balansere mellom det innenrikspolitiske minefeltet og Iran-USA-konflikten som påvirker Irak?

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

oversatt av Abu Huda

Irak går inn i en ny og farlig fase. Da den irakiske statsministeren Mustafa Al-Kadhemi besøkte Washington, erklærte president Donald Trump at amerikanske styrker som var utplassert i Irak ikke ville forlate landet før tre år var gått. Statsministeren befinner seg fanget mellom flere interne, regionale og internasjonale konflikter. Ingen statsmann, uansett hvor erfaren, kunne mestre en så farlig situasjon. Dessuten er den irakiske økonomien i en katastrofal situasjon: Irak trenger flere titalls milliarder dollar årlig for at regjeringen skal klare å betale lønn til millioner av ansatte, skape arbeidsmuligheter og bygge infrastruktur for å roe gemyttene på gata. Folk har høye forventninger til denne unge regjeringen, etter lang tids forsakelser forårsaket av de politiske lederne som styrte landet i to tiår.

De samme politiske partilederne som har vanstyrt Irak i flere tiår forventer at Al-Kadhemi vil sørge for USAs tilbaketrekning og organisering av parlamentsvalg, intet mindre. Men al-Kadhemi kan ikke levere fordi han trenger det internasjonale samfunnet til å støtte landet økonomisk. Dette internasjonale samfunnet forventer at Bagdad vil beskytte styrkene deres som opererer i Irak, og å stå imot den irakiske motstanden. En umulig likevekt, ikke fordi al-Kadhemi er ny på den politiske arenaen, men fordi det er umulig å be om internasjonal økonomisk støtte og å presse USA ut samtidig. Så hvor er Irak på vei?

Irak er på vei mot en gradvis militær opptrapping mellom den irakiske motstanden, støttet av de viktigste politiske partiene, motstandere av amerikanske styrker og irakiske sikkerhetsstyrker som er under al-Kadhemis kommando. Dette truer med å skape en farlig og ustabil situasjon i landet.

Under sitt møte med Al-Kadhemi uttalte president Trump at han ikke ville trekke de amerikanske styrkene ut før om tre år. Denne uttalelsen var utvilsomt et svar på det Sayyed Ali Khamenei, lederen for den iranske revolusjonen, sa under sitt møte med Al-Kadhemi noen uker før. Sayyed Khamenei krevde at USA forlater Irak som prisen å betale for blodet til generalmajor Qassem Soleimani, kommandør av Quds-styrken, som ble myrdet av Trumps drone på flyplassen i Bagdad. Soleimani var på et offisielt oppdrag som kunngjort av den (tidligere) irakiske statsministeren Adel Abdul-Mahdi. Den irakiske sikkerhetsstyrkesjefen Abu Mahdi Al-Muhandis ble også drept av den amerikanske dronen mens han var i selskap med Soleimani. Trump skrøt av sitt doble attentat ved å si: “To med ett slag.”

