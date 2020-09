Iran en China bouwen nieuwe rijken op het mislukken van het beleid van Trump…

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Vertaald door Francis J.

Sinds de overwinning van de “Islamitische Revolutie” in Iran in 1979 is de slogan “Noch Oost noch West, maar een Islamitische Republiek” een gemeenplaats geworden. De slogan vertegenwoordigde de wens van wijlen Imam Khomeini, die Iran wilde bevrijden van buitenlandse overheersing en van de grootmachten die Iran decennialang hadden gedomineerd. Bijgevolg verbiedt de Iraanse grondwet de vestiging en de invloed van een buitenlandse militaire basis op Iraanse bodem (artikel 3/5). Door het nucleaire akkoord (JCPOA) dat voormalig president Barack Obama had ondertekend te verscheuren, heeft de huidige Amerikaanse regering onder leiding van president Donald Trump Iran echter in de armen van Rusland en China gedreven. Teheran heeft nu strategische en commerciële militaire samenwerkingsovereenkomsten voor 25 jaar ondertekend met de twee supermachten Rusland en China. De wederopbouw van het Chinese en Perzische rijk groeit ten koste van en als gevolg van de zwakte van het Amerikaanse rijk.

Vandaag herstelt China zijn reputatie en invloed met als doel het uitbreiden van nog meer mogelijkheden, het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van de welvaart. Het ontwikkelt de toegang tot vele landen, waaronder het grote invloedsgebied van Iran in het Midden-Oosten. China was in staat om een nooit eerder geziene evenwicht te creëren in het Midden-Oosten en tegelijkertijd economische en handelsbetrekkingen te ontwikkelen met Israël en met Iran, iets waar de VS niet kunnen of niet bereid toe zijn.

Europa heeft zijn raam op Iran verloren en Amerika heeft zijn weddenschap op het elimineren van Iran verloren. Trump wacht nog steeds op een telefoontje uit Teheran, maar de telefoon gaat niet over zolang de nucleaire overeenkomst in de prullenbak ligt. Trump heeft blijkbaar sterke kansen om voor nog eens vier jaar herkozen te worden. Iran zal echter een maand na zijn herverkiezing geen overeenkomst met hem ondertekenen, zoals hij hoopt. Iran zal de deur naar de VS gesloten houden zolang Trump aan de macht blijft, tenzij hij de overeenkomst herstelt en garanties biedt. Het besluit om met China samen te werken is onomkeerbaar. De deur voor de VS is echter niet voor altijd gesloten.

Het verlies van de invloed van de VS op het wereldtoneel is een realiteit geworden, en de opkomst van andere machten, Rusland, China en Iran, is onmogelijk te negeren. De invloed van deze landen kan niet langer worden genegeerd, dankzij het falen en het wanbeheer van de VS op het gebied van het buitenlands beleid!

