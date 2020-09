Was will Frankreich vom Libanon und der Hisbollah, und wird es seine Ziele erreichen? 3/3

Geschrieben von Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: CHH

Aus dem Libanon kommend hat der französische Präsident Emmanuel Macron Botschaften in mehrere Richtungen übermittelt. Es ist klar, dass Amerika nichts gegen seinen Versuch einer direkten Intervention einzuwenden hatte. Der Libanon ist ein sehr komplexes Land, und Frankreich verfügt nicht über die notwendige Basis, um die von ihm gewünschten Veränderungen herbeizuführen. Aber Frankreich will im Land der Zedern wieder stark Fuß fassen, angefangen vom Hafen bis hin zu Öl-, Gas-, Elektrizitäts- und Infrastrukturabkommen, um eine robuste Volksbasis aufzubauen, falls es in seinem Bemühen erfolgreich ist.

Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund für die Präsenz Frankreichs im Nahen Osten, von dem es lange abwesend war, und zwar durch die türkische Anwesenheit in der Region, die sich feste Positionen in Libyen, Irak, Syrien, Libanon und Palästina aufbaut. Nachdem der Hafen am 4. August in die Luft gesprengt worden war, traf der türkische Vizepräsident Fuat Oktay an der Spitze einer Delegation, der auch Außenminister Mevlut Cavusoğlu angehörte, im Libanon ein und brachte gegenüber Präsident Michel Aoun “die Bereitschaft der Türkei zum Bau des Hafens und der angrenzenden Gebäude” zum Ausdruck.

Die Türkei blieb an diesem Punkt nicht stehen, sondern kündigte ihre Bereitschaft an, “jedem die türkische Staatsbürgerschaft zu gewähren, der erklärt, türkisch oder turkmenisch zu sein, und der Staatsbürger werden möchte”. Dies hätte enorme Auswirkungen, denn die Anwesenheit türkischer Staatsbürger in einem nahe gelegenen Land im Nahen Osten, bietet der Führung in Ankara einen Vorwand, direkt einzugreifen, um “ihre Bürger zu schützen”, wann immer sie es für angebracht hält. Die türkische Expansion in Libyen, Irak, Zypern und Syrien hält Präsident Recep Tayyip Erdogan – der 2020 die turkmenisch-libanesische Gemeinschaft in der nordlibanesischen Stadt Kawasha in Akkar besuchte – offensichtlich nicht davon ab, seine Arme in Richtung Libanon auszustrecken.

Das Standbein der Türkei entstand im Nordlibanon durch die von der Türkischen Kooperations- und Koordinierungsagentur (TIKA) in den nördlichen Regionen Denniyeh, Tripolis und Akkar geleistete Hilfe. Bemerkenswerte Aktivitäten türkischer Verbände wurden auch an anderen libanesischen Orten verzeichnet, insbesondere in Ketermaya, im Lager Burj Al-Barajneh, in Debbieh und anderen palästinensischen Lagern.

Für die Staaten, die hinter den Hilfsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen (NRO) stehen, ist dies die Praxis, den Weg für den Aufbau einer Gründerzentren-Umgebung für diejenigen zu ebnen, die diese Einrichtungen finanzieren. Der Libanon war offen für ausländische “Einmischung” und hatte sich jahrzehntelang diese Einmischung zahlreicher ausländischer Staaten in seine inneren Angelegenheiten zunutze gemacht, insbesondere nach dem Rückzug Syriens (2005), das im Libanon eine wichtige einflussreiche Rolle gespielt hatte. Nach der Hafenexplosion im August 2020 registrierten sich mehrere hundert NGOs offiziell, um die Weltspende von 290 Millionen US-Dollar entgegennehmen zu können, die (anscheinend) für die Verteilung der Gelder an die am stärksten geschädigten Gebiete Beiruts bestimmt war.

Die Türkei hat ein Interesse daran, mit ihren Unternehmen in den Libanon zu investieren, um dort nach Gas und Öl zu suchen, und sieht den Libanon als fruchtbaren Boden mit Möglichkeiten, sich im Land stärker zu etablieren. Die bestehenden und potenziellen Verbündeten der Türkei im Libanon sind mehr als bereit, die türkische Linie nach dem Rückgang des Einflusses Saudi-Arabiens speziell in diesem Land und allgemein im Nahen Osten zu übernehmen.Darüber hinaus bieten der Rückgang der Popularität des ehemaligen Ministerpräsidenten Saad Hariri, der früher die Unterstützung der Mehrheit der Sunniten genoss, und die scharfen Unterschiede in der libanesisch-sunnitischen Szene, die in mehrere Sektionen unter einer Vielzahl von Führern mit unterschiedlichem Hintergrund aufgeteilt ist, ein perfektes Umfeld für die Türkei. Es gibt deutliche und sichtbare Anzeichen dafür, dass der ehemalige Justizminister Ashraf Rifi die Loyalität von den Saudis

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. €9,80 subscription Log in

Der Besuch des französischen Präsidenten hat einen Sturm in der Teetasse ausgelöst. Die libanesische politische Klasse ist trotz des kläglichen Scheiterns des Wiederaufbaus des Landes über viele Jahrzehnte hinweg immer noch stark, und wenn man sie der Korruption beschuldigt, suchen sie Schutz hinter ihren Sekten. Es ist jedoch ein Vakuum zwischen diesen Politikern und dem Volk entstanden, das langsam aufzuwachen beginnt. Was Präsident Macron vorschlägt, sind nur vorübergehende Schritte, um die gegenwärtige Leere der Vereinigten Staaten auszugleichen. Aber Frankreich ist weit davon entfernt, auch nur einen kleinen Teil des Defizits von 81 Milliarden Dollar zu decken. Alles, was Präsident Macron eintreiben konnte, war ein Betrag von weniger als 300 Millionen Dollar, was nicht einmal ausreicht, um auch nur einen Teil dessen zu reparieren, was durch die Explosion im Hafen von Beirut zerstört wurde. Wenn wir also dieses Finanzdefizit und die Rolle der USA nach den Wahlen vom 3. November mit einbeziehen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Paris seine angestrebten Ziele im Libanon erreichen wird.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...