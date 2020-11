Israels “Lethal Arrow”-Militärübung antizipiert, dass die Hisbollah ihre Grenzen überschreiten wird

Supporters of the Lebanese Shiite movement Hezbollah perform a salute as they stand behind motorcycles carrying the group’s flags in the southern Lebanese district of Marjayoun on the border with Israel on May 25, 2020. – Twenty years after the withdrawal of Israeli forces from Lebanon, Hezbollah still enjoys wide support among youth regaled with tales of the Shiite group ending 22 years of the Israeli occupation. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)

Von Elijah J. Magnier:

Translation: CHH

Nach einer Woche militärischer Manöver enthüllte Israel, dass sich sein militärisches Hauptziel auf die Nordfront konzentrierte, um der Möglichkeit entgegenzutreten, dass Hisbollah-“Radwan”-Spezialtruppen in israelische Siedlungen nahe der Grenze vorrücken könnten. Während dieser Manöver wurden zwischen Israel und der Hisbollah Botschaften ausgetauscht, die nur beide Seiten verstehen. Was waren diese indirekten “Botschaften” zwischen den beiden eingeschworenen Feinden?

Mit diesen groß angelegten Übungen hat Israel zum ersten Mal eine neu entstandende Realität anerkannt, die Anlass zu echter Besorgnis gibt. Ein Angriff der “Radwan“-Spezialeinheiten, die die Kontrolle über die israelischen Grenzsiedlungen übernehmen, ist tatsächlich sehr wahrscheinlich. Dies zeigt, dass Israel die Fähigkeiten der Hisbollah sowie die Leistung und Organisation seiner Spezialeinheiten während der neun Jahre des syrischen Krieges aufmerksam verfolgt hat.

Es ist kein Zufall, dass der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Hassan Nasrallah, zugestimmt hat, Sendungen im lokalen Fernsehen auszustrahlen, die zeigen, wie seine Männer in den zerklüfteten Bergen an der Grenze zwischen Libanon und Syrien kämpften, sowie die Rückeroberung der Stadt Qusayr und der Region Qalamoun zwischen 2013 und 2017. In Syrien offenbarte die Hisbollah ihren Einsatz bewaffneter Drohnen, ihre Erfahrung in der Kriegführung in Städten und im Hochland, ihre Fähigkeit zur Erkundung des feindlichen Territoriums, die militärisch-wissenschaftliche Untersuchung militärischer Operationen (Strategie und Taktik), die Live-Verfolgung der Fortschritte der Truppen durch Riesenbildschirme in den Einsatzzentralen der Hisbollah und ihre Fähigkeit, Gebiete zu befreien, die mehr als zehnmal so groß sind wie das gesamte libanesische Territorium.

Sayyed Nasrallah wollte den Austausch von Kriegserfahrungen, die seine Gruppe gesammelt hatte, einschränken und verheimlichte bewusst die zahlreichen nächtlichen Angriffe und die großen Nacht-Hinterhalte, die die Hisbollah während des Krieges in Syrien ausführte. Die Hisbollah teilte somit nicht alle Fähigkeiten, über die sie verfügt, Informationen, die nur im Falle eines künftigen Krieges mit Israel preisgegeben werden sollten. Sayyed Nasrallahs Botschaft richtete sich auch an jene libanesischen Gruppen, die, wenn überhaupt, die Möglichkeit eines internen Bürgerkrieges erwägen. Es wurden jedoch genügend Informationen übermittelt, so dass Tel Aviv verstehen konnte, dass zukünftige Aktionen kein Picknick für die israelische Armee sein werden.Der israelische Generalstabschef Aviv Kohavi sprach über weitere Ziele in den militärischen Manövern. Die israelischen Medien enthüllten die Schaffung einer neuen israelischen Division 99 und die Bildung der multidimensionalen “Geistereinheit” zur Bekämpfung der Hisbollah. In Wirklichkeit wurden diese Einheiten nur gebildet, um einer neuen Truppe der Hisbollah gegenüberzutreten, die entlang ihrer Grenzen stationiert ist, einer gemischten Truppe aus “Radwan” und anderen spezialisierten (eher angreifenden als defensiven) Kräften, die in diesem Jahr nach einer 16-monatigen Ausbildung über “Angriffe auf israelische Siedlungen” und der Koordination mehrerer verschiedener Kräfte entlang der

