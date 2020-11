Le recenti esercitazioni militari israeliane, “ Freccia Letale”, anticipano lo sconfinamento di Hezbollah.

Di Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Tradotto da A.C.

Dopo una settimana di manovre militari, Israele ha reso pubblico il loro scopo principale: affrontare una possibile avanzata delle forze speciali di Hezbollah, le unità “Radwan”, nel nord di Israele, precisamente negli insediamenti che si trovano a ridosso del confine. Durante le esercitazioni c’è stato uno scambio di messaggi tra Israele e Hezbollah che solo loro sono in grado di interpretare. Quali erano questi “messaggi” indiretti che i due acerrimi nemici si sono scambiati?

In queste manovre su larga scala, Israele ha riconosciuto, per la prima volta, una nuova realtà, fonte di notevole preoccupazione. Un attacco condotto dalle forze speciali “Radwan” finalizzato a prendere il controllo degli insediamenti israeliani sul confine è sicuramente assai probabile. Questo dimostra che Israele ha osservato attentamente le capacità di Hezbollah, l’efficienza e l’organizzazione delle sue forze speciali durante I nove anni della guerra in Siria.

Non è un caso che il segretario generale di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah abbia accettato di trasmettere in televisione alcuni episodi che illustrano come I suoi uomini abbiano combattuto nelle impervie montagne al confine tra Libano e Siria e come siano state riconquistate la città di Qusayr e la regione del Qalamoun tra il 2013 e il 2017. In Siria Hezbollah ha svelato il suo utilizzo dei droni, la sua esperienza in combattimento nei centri abitati e in montagna, la sua abilità nell’effettuare ricognizioni in territorio nemico, il suo studio accademico delle operazioni militari (strategia e tattiche), di essere in grado di seguire dal vivo l’avanzata delle sue truppe mediante schermi giganti posizionati nella sua sala operativa e di essere capace di liberare territori dieci volte (e anche più) più grandi dell’intero Libano.

Sayyed Nasrallah ha scelto di non condividere tutta l’esperienza bellica maturata dalla sua organizzazione e volutamente non ha rivelato i numerosi attacchi e i formidabili agguati notturni condotti da Hezbollah durante la guerra in Siria. Per cui Hezbollah non ha fatto trasparire tutte le capacità in suo possesso, un potenziale che si manifesterà solo in caso di un’eventuale guerra con Israele. Il messaggio di Sayyed Nasrallah era anche destinato a quei gruppi libanesi, se esistenti, che accarezzano l’idea di una guerra civile. Sono state così trasmesse delle informazioni sufficienti a far capire a Tel Aviv che una sua azione militare in futuro non sarà esattamente una gita con picnic sui

prati.Il Capo di Stato Maggiore israeliano Aviv Kochavi ha anche elencato gli altri obbiettivi delle manovre militari. La stampa israeliana ha dato la notizia della creazione della nuova divisione 99 e della multi-dimensionale “Unità Fantasma” destinata a combattere contro Hezbollah. In realtà queste unità sono state formate solo per affrontare una forza militare nata recentemente e composta da unità “Radwan” e da altre forze specializzate ( forze d’attacco anziché di difesa), un contingente che si è insediato in quest’ultimo anno lungo il confine libanese dopo un addestramento di 16 mesi mirato ad “attacchi contro gli insediamenti israeliani” e in seguito al coordinamento tra le varie forze. Hezbollah ha deciso di svelare questo suo schieramento, è il suo modo di allontanare lo spettro della guerra attraverso un messaggio indiretto, come a voler dire al nemico “ guardate cosa abbiamo in

