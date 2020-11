L’exercice militaire « Lethal Arrow » montre qu’Israël s’attend à ce que le Hezbollah traverse la frontière

Supporters of the Lebanese Shiite movement Hezbollah perform a salute as they stand behind motorcycles carrying the group’s flags in the southern Lebanese district of Marjayoun on the border with Israel on May 25, 2020. – Twenty years after the withdrawal of Israeli forces from Lebanon, Hezbollah still enjoys wide support among youth regaled with tales of the Shiite group ending 22 years of the Israeli occupation. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Après une semaine de manœuvres militaires, Israël a révélé que son principal objectif militaire était concentré sur le front nord, au cas où les forces spéciales du Hezbollah « Radwan » s’avanceraient dans les colonies israéliennes proches de la frontière. Pendant ces manœuvres, Israël et le Hezbollah se sont échangés des messages qu’ils sont les seuls à comprendre. Quelle était la teneur de ces « messages » indirects entre les deux ennemis jurés?

Dans le cadre de ces exercices à grand déploiement, les Israéliens ont reconnu pour la première fois une nouvelle réalité qui les préoccupe vraiment. C’est qu’une attaque des forces spéciales « Radwan » pour prendre le contrôle des colonies israéliennes à la frontière est hautement probable. Cela indique qu’Israël a surveillé de près les capacités du Hezbollah ainsi que les performances et l’organisation de ses forces spéciales pendant les neuf années de guerre en Syrie.

Ce n’est pas une coïncidence si Sayyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a autorisé la diffusion, à la télévision locale, d’épisodes montrant comment ses hommes ont combattu dans les montagnes escarpées qui bordent le Liban et la Syrie, et comment ils ont repris la ville de Qusayr et la région de Qalamoun entre 2013 et 2017. En Syrie, le Hezbollah a révélé son recours à des drones armés, son expérience de la guerre en milieu urbain et dans les montagnes, sa capacité de reconnaissance en territoire ennemi, son étude théorique des opérations militaires (stratégie et tactique), le suivi en direct de la progression des forces sur des écrans géants dans les centres opérationnels du Hezbollah, et sa capacité à libérer des territoires faisant plus de dix fois l’ensemble du territoire libanais.

Sayyed Nasrallah préférait ne partager qu’une partie de l’expérience de guerre accumulée par son groupe, en choisissant délibérément de ne pas révéler les nombreuses attaques de nuit et embuscades nocturnes que le Hezbollah a tendues pendant la guerre en Syrie. Le Hezbollah ne tient donc pas à partager toutes les capacités qu’elle possède, qui ne se révéleraient qu’en cas de guerre future avec Israël. Le message de Sayyed Nasrallah s’adressait également aux groupes libanais qui pourraient envisager la possibilité d’une guerre civile. Une quantité suffisante d’information a donc été transmise pour que Tel-Aviv comprenne que toute action militaire éventuelle de Tsahal ne sera pas de tout repos. Le chef d’état-major de l’armée israélienne Aviv Kohavi a mentionné d’autres objectifs des manœuvres militaires. Les médias israéliens ont révélé la création d’une nouvelle Division 99 et d’une « unité fantôme » multidimensionnelle pour contrer le Hezbollah. En réalité, ces unités ont été constituées uniquement pour faire face à une nouvelle force du Hezbollah déployée le long de la frontière, une force mixte composée des « Radwan » et d’autres forces spécialisées (en attaque plutôt qu’en défense) qui ont été déployées cette année le long de la frontière libanaise après un entraînement de 16 mois axé sur les « attaques de colonies israéliennes » et la coordination de plusieurs forces différentes. Le Hezbollah a délibérément montré ce nouveau déploiement, qui est sa manière d’éloigner le spectre de

