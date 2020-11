O plano americano para fragilizar o Hezbollah: uma Guerra Civil e o Êxodo de Cristãos

O Hezbollah e suas diferenças com os cristãos do Líbano

Elijah J. Magnier

Tradução: Alan Regis Dantas

Os líderes políticos e religiosos cristãos do Líbano estão teologicamente distantes do Xiismo duodecimano; eles têm objetivos políticos e ideológicos que diferem fundamentalmente dos do Hezbollah. Gebran Bassil, o líder do maior Grupo Parlamentar Cristão “Al tayyar al-watani al-Hurr” (Movimento Patriótico Livre – FPM) deixou isso claro no domingo passado em uma declaração televisionada em resposta às sanções dos EUA sobre suposta corrupção e sua estreita aliança política com o Hezbollah. Entretanto, estas diferenças de ideologia são uma espécie de garantia, uma garantia que impede a guerra civil no Líbano e o êxodo dos cristãos do Oriente Médio. “Isto (uma guerra civil no Líbano e o êxodo dos cristãos) é o que Israel deseja ver, um desejo expresso abertamente por funcionários norte-americanos durante reuniões privadas”, revelou Bassil. Portanto, é preciso fazer perguntas: quais são as diferenças fundamentais entre os cristãos libaneses e o Hezbollah, e o que os EUA querem dos libaneses cristãos para enfraquecer o Hezbollah?

Logo após o dia da eleição presidencial, no dia 4 de outubro, a administração norte-americana anunciou – em um movimento que parecia incompreensível e sem benefício estratégico ou tático nem para Israel nem para os EUA – que estava sancionando o deputado Gebran Bassil. Bassil disse que a embaixadora dos EUA no Líbano, Dorothy Shea, a visitou para fazer um ultimato e o advertiu do início das sanções dos EUA caso ele não terminasse a aliança do Hezbollah-FPM. Bassil rejeitou a ameaça e a administração do Presidente Donald Trump o sancionou. Bassil decidiu revelar o conteúdo de suas reuniões com as autoridades americanas com o objetivo de encontrar um equilíbrio entre suas relações com o Hezbollah e com o Ocidente. O líder cristão detalhou os pontos de diferença com o Hezbollah em termos de “pensamento, linguagem e ideologia”.

O Hezbollah xiita considera os EUA como “o grande Satanás, a cabeça da cobra” e, no que diz respeito a Israel, seu objetivo é acabar com sua existência. O objetivo do Hezbollah é claramente declarado: libertar a Palestina. Os cristãos não são o único grupo que não compartilha o mesmo objetivo que o Hezbollah no Líbano. O grupo xiita de Amal liderado pelo porta-voz Nabih Berri, considerado o aliado mais próximo do Hezbollah, não compartilha os slogans e objetivos do Hezbollah. Berri, ao contrário do Hezbollah, tem excelentes relações com o Ocidente e com os estados do Golfo.

Além disso, Bassil disse que os cristãos do Líbano acreditam que o relacionamento com os EUA é importante – e que deve ser tratado de forma correspondente. Ele disse que acredita que Israel tem o direito de viver em segurança quando a segurança garantida dos territórios árabes também está prevista, e os direitos dos palestinos são garantidos com base no plano de paz do rei Abdallah, da Arábia Saudita. Bassil aqui significou o retorno dos Montes Golan e territórios libaneses ocupados pela Síria, o direito de retorno dos refugiados palestinos e um Estado para a Palestina em troca da normalização com Israel, como declarado na iniciativa do rei saudita.

Esta mesma iniciativa foi acordada pelo falecido Presidente Hafez Assad antes de sua reunião com o Primeiro Ministro Ehud Barak no ano 2000 – mas falhou no último minuto. O presidente sírio Bashar al-Assad e o presidente libanês Emil Lahoud, ambos aliados próximos do Hezbollah, concordaram com o plano de paz do rei Abdallah, proposto originalmente em dezembro de 2008. A Autoridade Palestina (OLP) e o Hamas estão ambos pedindo o direito de retorno dos refugiados e dois estados da Palestina para pôr fim ao conflito israelense-palestino.

É claro que Bassil não quer parecer estar totalmente nos braços do Hezbollah, nem aceita uma relação condicional com o Ocidente quando as condições declaradas podem levar a uma guerra civil no Líbano. O que Bassil não compartilhou foi o pedido do embaixador dos EUA no Líbano para juntar-se, em uma coalizão, às “Forças Libanesas” cristãs de Samir Geagea e Kataeb, e ao Druso de Walid Jumblat – isolando assim o Hezbollah.

O FPM acredita que o pedido dos EUA para isolar os xiitas dividiria o Líbano em duas partes onde, em uma parte, os cristãos estarão de um lado do país (com o Druso libanês que apoia os EUA como aliados) e os sunitas e xiitas do outro lado. Seria muito fácil criar um conflito sectário sunita e xiita para manter o Hezbollah ocupado. Neste caso, Israel poderia atingir as aldeias xiitas e a comunidade ocidental aplaudiria uma divisão do Líbano com o pretexto de proteger os muçulmanos cristãos do Líbano. A área cristã seria financiada e apoiada pelo Ocidente. Se as fronteiras entre os dois lados fossem quebradas e o Hezbollah tivesse a vantagem, os cristãos seriam apressados para fora do país, uma situação ideal para o Ocidente. Isso forçaria a migração dos cristãos e deixaria o Líbano para um conflito sectário entre muçulmanos sunitas e xiitas, como no Iraque e na Síria na última década. De fato, na realidade foi isto que o presidente francês Nicholas Sarkozy propôs ao patriarca cristão ao pedir apoio para a comunidade no Líbano em 2011.

Gebran Bassil rejeitou a oferta dos EUA, embora os cristãos do Líbano estejam, por natureza, próximos ao Ocidente. Bassil quer uma relação com os EUA e a Europa: ele não está pronto para trocá-la por relações com o Irã, a Rússia ou a China. Os pedidos dos EUA aos cristãos libaneses incluem a naturalização dos palestinos e dos refugiados sírios. Isso criaria um enorme desequilíbrio demográfico no Líbano, onde a maioria seria então sunita, seguida pelos xiitas em segundo lugar. Em conseqüência, não seria mais viável ou justificado dar aos cristãos minoritários reduzidos metade da participação total em todas as posições institucionais do Estado, Parlamento, Governo e forças de segurança, conforme estipulado pelo acordo de Taef.

Uma das diferenças mais sérias entre o Hezbollah e Gebran Bassil não é apenas ideológica, mas diz respeito ao Presidente Nabih Berri, acusado de corrupção juntamente com o Primeiro Ministro Saad Hariri, o Líder Dr. Walid Jumblat, o Presidente do Banco Central Riyad Salame e outros. Gebran acusa o Hezbollah de proteger seu aliado Shia Berri mais próximo que, junto com Hariri, protege Riyad Salame. O presidente do Banco Central é acusado de facilitar a transferência de dezenas de bilhões de dólares para funcionários libaneses, acumulados de corrupção e abuso de poder ao longo de décadas. O Hezbollah compreende a acusação de Bassil e se vê impotente, devido às escolhas limitadas disponíveis. Berri é o líder do Amal que pode não hesitar em enfrentar o Hezbollah, se for deixado sozinho, ou mesmo ir tão longe quanto um conflito inter-xiita. O preço seria muito alto, particularmente quando os EUA e Israel estão esperando por cada oportunidade para enfraquecer o Hezbollah por dentro, ou através de seus aliados.

Bassil também falou sobre um plano frustrado pelos serviços de segurança locais – que prenderam vários militantes – para ressuscitar o grupo terrorista “Estado Islâmico” (ISIS) no norte do Líbano, onde um grupo de 40 militantes ligados a Idlib (Síria, onde está estabelecida a base da Al-Qaeda) foram descobertos. Os cristãos compreendem que sua separação do Hezbollah os tornaria sem proteção, particularmente quando a carta ISIS ainda está sobre a mesa e pode se manifestar sempre que a oportunidade se apresentar. É por isso que Bassil não pode romper com o Hezbollah: é sua garantia e proteção contra os islamistas radicais que demonstraram amplamente como podem ser brutais contra todas as religiões e seitas na Síria e no Iraque. Na realidade, o único amigo político que Bassil tem hoje no Líbano é o Hezbollah, já que todos os outros grupos – incluindo os cristãos maronitas, sunitas e drusos – o demonizaram e estão tentando isolar o FPM e seu líder.

De fato, ser um cristão no Líbano não é a posição privilegiada que se ocuparia no Ocidente. A única vantagem que isso confere é facilitar um visto para mudar de residência. Além disso, os EUA claramente não interagem com políticos libaneses numa base humanitária ou de “troca de favores”, mas com base em interesses (os deles). De fato, apesar de facilitar a partida de Amer Fakhoury para o Ocidente, Bassil não ganhou popularidade junto aos EUA. Pelo contrário, os acontecimentos confirmam que quando a administração americana considera chegado o momento de sacrificar os cristãos do Líbano como lenha para um incêndio de guerra civil, não hesitará. Para os EUA, os interesses de Israel vêm em primeiro lugar. Infelizmente, é pouco provável que isso mude com a nova administração.

Os EUA e Israel tentaram enfrentar o Hezbollah cara a cara, mas não conseguiram derrotar ou enfraquecer o grupo. Eles tentaram dividir o Iraque e a Síria para cortar a via de abastecimento do Hezbollah, mas sem sucesso. Sua última tentativa foi impor “pressão máxima” sobre o Irã. O resultado foi que Teerã não se submeteu e o Hezbollah continuou a pagar salários a dezenas de milhares de militantes em moeda norte-americana, mesmo quando isso está faltando em grande parte no Líbano. Nenhuma outra escolha restava para o lado dos EUA/Israel, a não ser a possibilidade de uma guerra civil no Líbano, e de dispor dos cristãos para aliviar Israel da pressão aplicada pelo Hezbollah, com sua crescente força e eficácia.

Não se espera que o Hezbollah caia nesta armadilha, apesar de seu aliado cristão ter sérias diferenças de ideologia e objetivos. As diferenças podem ser administradas quando é do interesse mútuo de ambas as partes permanecerem unidas. Pelo contrário, longe de enfraquecê-lo, as sanções dos EUA contra Bassil impulsionaram sua posição e libertaram o jovem líder cristão para reivindicar sua representação correta no novo governo que lhe foi negado anteriormente. Mas isso coloca o Primeiro Ministro eleito Saad Hariri – que detém a minoria no parlamento – numa posição mais frágil: ele contava com a iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron de ignorar os resultados parlamentares e formar seu governo sem Bassil. As sanções dos EUA, previsivelmente, produziram um efeito contrário, dando asas a Gebran Bassil e o tornando mais forte do que nunca.

Notas

A. Iniciativa do rei Abdullah: os Estados árabes deveriam convocar Israel a declarar uma retirada israelense completa de todos os territórios ocupados desde 1967, incluindo os Altos de Golã sírios, para as linhas de 4 de junho de 1967, bem como o restante do território libanês ocupado no sul do Líbano. Isto inclui uma solução justa para a questão dos refugiados palestinos, com base na Resolução 194 do Conselho de Segurança da ONU. Há também um pedido para a aceitação do estabelecimento de um Estado soberano independente nos territórios palestinos ocupados desde 4 de junho de 1967, na Cisjordânia e Gaza, com Jerusalém Oriental como sua capital. Conseqüentemente, os Estados árabes farão o seguinte: Um, considerar que o conflito árabe-israelense terminou completamente; dois, estabelecer relações normais com Israel no contexto de uma paz abrangente. Também apelou ao governo de Israel e aos israelenses para que aceitem esta iniciativa a fim de salvaguardar a perspectiva de paz e frear o derramamento de sangue na região. Estas são as questões-chave. Foram descritas como paz para a retirada, como normalização para a normalização: os estados árabes estão pedindo a Israel que seja um estado normal. Em troca, eles normalizariam sua relação com Israel – econômica, cultural e de outra forma.

B. Durante a ocupação israelense do Líbano em 1982, Amer al-Fakhoury foi um comandante no campo de detenção Kiyam estabelecido em Israel e foi responsável pela morte e tortura de muitos membros da resistência. As autoridades libanesas exerceram pressão sobre o chefe do tribunal militar para liberar o colaborador israelense Amer al-Fakhoury, conforme solicitado pelo Presidente Donald Trump. Al-Fahkoury foi então entregue à embaixada dos EUA e contrabandeado para fora do país. A ordem de liberação foi executada após pressão do Chefe de Gabinete e do Presidente Michel Aoun, sogro de Gebran Bassil.

