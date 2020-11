Como o Irã pode convencer Biden de que a resolução do acordo nuclear é uma prioridade? (2)

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Traducion: Alan Dantas

Muitos países do Oriente Médio acreditam que o atual conjunto de conflitos na Síria, Iraque, Iêmen, Palestina e Líbano pode ser resolvido quando os EUA e o Irã se sentarem ao redor da mesa de negociações, mesmo que a Arábia Saudita e Israel prefIram a guerra contra o Irã de modo a paralisar suas capacidades militares e econômicas. A “máxima pressão” americana, a mais dura de todos os países do mundo, não conseguiu submeter o Irã ao ditame americano, nem reduzir o programa de mísseis do Irã, nem modificar seu apoio a seus poderosos aliados do Oriente Médio. Portanto, somente a guerra, na mentalidade dos sauditas e de Israel, quebraria os laços entre o Irã e seus parceiros (Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, Hezbollah, o Presidente sírio Bashar al-Assad, as numerosas brigadas dentro de Hashd al-Shaabi e da resistência iraquiana, e os Houthis no Iêmen). Entretanto, a guerra contra o Irã não é uma opção racional dos EUA devido aos altos custos que tal guerra acarretaria, pois o Irã e seus aliados alcançaram uma capacidade de armamento avançada, e Teerã está caminhando para uma competência nuclear mais avançada. O Irã tem cartas suficientes para colocar na mesa para forçar uma negociação antecipada com o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, e evitar qualquer atraso no levantamento das duras sanções?

O representante residente do Irã junto ao embaixador da Associação Internacional de Energia Atômica Kazem Gharibabadi reconheceu que seu país havia contornado o quadro do “acordo nuclear” ilegal de 2015-EUA, também conhecido como o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA), que permite o enriquecimento de urânio somente com máquinas IR-1 de primeira geração. A inspeção de armas nucleares da ONU foi autorizada a inspecionar a Usina de Enriquecimento de Combustível subterrânea de Natanz (FEP) para descobrir que Teerã havia triplicado seu estoque, alimentando com gás hexafluoreto de urânio (UF6) em uma cadeia de 174 centrífugas avançadas de enriquecimento de urânio IR-2m.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Jawad Zarif, explicou o plano de seu país: “Se os EUA cumprirem suas obrigações sob a resolução 2231do Conselho de Segurança da ONU, nós cumpriremos as nossas sob o JCPOA”.

“Decidimos boicotar qualquer negociação com a atual administração (de Donald Trump) antes das eleições presidenciais americanas”. Trump não só violou o acordo nuclear e impôs a máxima pressão econômica sobre o Irã, mas também assassinou o brigadeiro general Qassem Soleimani. Este ato criminoso ilegal fechou a porta para qualquer possível diálogo. A contínua violação dos limites nucleares estabelecidos pelo tratado da JCPOA pelo Irã depende agora das reações da nova administração dos EUA liderada por Joe Biden. Enquanto isso, avançamos lenta mas firmemente para aumentar nossa capacidade em até 20% de urânio enriquecido. Se os EUA quiserem negociar, seu líder sabe por onde começar: respeite primeiro a JCPOA, depois falamos”, disse um tomador de decisão em Teerã.

O Irã não tem intenção de esconder o aumento de sua capacidade nuclear, o que permite que a Europa e os EUA ajam se assim o desejarem. Não tem intenção de negociar sob a máxima pressão de sanções e está reunindo cartas suficientemente fortes para sentar à mesa se Biden estiver disposto a voltar ao acordo assinado por Obama e os cinco membros permanentes da ONU, incluindo a Alemanha. O Irã tem a determinação necessária para atingir 90% de capacidade de urânio enriquecido, conhecido como “nível de armas”, se as sanções persistirem.

Trump não negociou com o Irã, mas rejeitou o acordo nuclear, impôs sanções e mais tarde convidou o Irã para conversar, pensando que ele tinha vantagem e que o Irã só poderia segui-lo, humilhado. Apesar de oito tentativas, Trump falhou em ter uma resposta positiva de qualquer funcionário iraniano: ninguém queria dialogar com a atual administração americana, cujo líder rejeitou um acordo reconhecido internacionalmente e perdeu toda a credibilidade.

