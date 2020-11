Hoe kan Iran Biden ervan overtuigen dat de nucleaire kwestie op lossen een prioriteit is? (2)

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Vertaald door Francis J.

Veel landen in het Midden-Oosten menen dat de huidige conflicten in Syrië, Irak, Jemen, Palestina en Libanon kunnen worden opgelost als de VS en Iran aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Ook al zouden Saoedi-Arabië en Israël liever een oorlog tegen Iran voeren om de militaire en economische capaciteiten van het land te verzwakken. De “maximale druk” van de VS, de zwaarste sancties die een land ooit ondergaan heeft, is er niet in geslaagd 1om Iran aan het dictaat van de VS te onderwerpen, noch om het Iraanse raketprogramma te beperken, noch om zijn steun aan zijn machtige bondgenoten in het Midden-Oosten te wijzigen. Daarom zou alleen oorlog, in de geest van de Saoedis en Israël, de band tussen Iran en zijn partners (Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad, Hezbollah, de Syrische president Bashar al-Assad, talloze brigades binnen Hashd al-Shaabi en het Iraakse verzet, en de Houthi’s in Jemen) kunnen verbreken. De oorlog tegen Iran is echter geen rationele Amerikaanse optie vanwege de hoge kosten die zo’n oorlog met zich mee zou brengen. Iran en zijn bondgenoten hebben een geavanceerde bewapeningscapaciteit bereikt en Teheran ontwikkelt zich in de richting van een meer geavanceerde nucleaire competentie. Heeft Iran genoeg kaarten om een vroege onderhandeling met de gekozen Amerikaanse president Joe Biden af te dwingen en te voorkomen dat de harde sancties worden opgeheven?

De Iraanse vertegenwoordiger bij de Internationale Vereniging voor Atoomenergie, Kazem Gharibabadi, erkende dat zijn land het kader van de “nucleaire overeenkomst” van 2015, ook bekend als het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dat uraniumverrijking alleen toestaat met IR-1-machines van de eerste generatie, op onwettige wijze heeft overtreden. De VN-kernwapeninspectie mocht de ondergrondse brandstofverrijkingsfabriek van Natanz (FEP) inspecteren om erachter te komen dat Teheran zijn voorraad had verdrievoudigd door uraniumhexafluoride (UF6) gas te voeden in een cascade van 174 geavanceerde uraniumverwerkende IR-2m-centrifuges.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Jawad Zarif heeft het plan van zijn land uitgelegd: “Als de VS zijn verplichtingen uit hoofde van resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad nakomt, zullen wij die van ons in het kader van de JCPOA ook nakomen.”

“We hebben besloten om alle onderhandelingen met de huidige regering (van Donald Trump) vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen te boycotten. Trump heeft niet alleen de nucleaire overeenkomst geschonden en maximale economische druk op Iran uitgeoefend, maar heeft ook brigadegeneraal Qassem Soleimani vermoord. Deze onwettige criminele daad sloot de deur voor elke mogelijke dialoog. De blijvende schending door Iran van de nucleaire drempels die in het JCPOA-verdrag zijn vastgelegd, is nu afhankelijk van de reacties van de nieuwe Amerikaanse regering onder leiding van Joe Biden. In de tussentijd gaan we langzaam maar zeker over tot een verhoging van onze capaciteit tot 20% verrijkt uranium. Als de VS wil onderhandelen, weet de leider van de VS waar hij moet beginnen: respecteer eerst de JCPOA, dan praten we”, zei een besluitvormer in Teheran.

Iran is niet van plan om de verhoging van zijn nucleaire capaciteit te verbergen, die Europa en de VS in staat stelt om op te treden als ze dat willen. Het is niet van plan om onder maximale sanctiedruk te onderhandelen en verzamelt voldoende sterke argumenten om aan tafel te gaan zitten als Biden bereid is terug te keren naar de overeenkomst die Obama en de vijf permanente leden van de VN, samen met Duitsland, hebben ondertekend. Iran heeft de nodige vastberadenheid om een capaciteit van 90% verrijkt uranium te bereiken, bekend als “weapons-grade level” als de sancties blijven duren.

