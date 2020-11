Waarom Irak de druk zal opvoeren op Joe Biden en omgekeerd..(3)

Door Elijah J. Magnier:

vertaald door Francis J.

Een aantal maanden geleden, in juli, reisde de Irakese premier Mustafa al-Kadhemi naar Iran en ontmoette daar Iraanse gezagsdragers aan wie hij bevestigde dat Irak geen uitvalsbasis zal zijn voor de VS of andere landen om Iran aan te vallen. De Iraniërs waren zeer beleefd, zoals gebruikelijk, en vroegen niets expliciet aan al-Kadhemi, maar gezamenlijke vrienden in Iran hebben de tien meest cruciale punten voor Iran samengevoegd. De meeste van deze punten werden door al-Kadhemi aanvaard, inclusief de noodzaak om te streven naar de volledige terugtrekking van alle Amerikaanse strijdkrachten uit Irak. De Iraakse premier bevestigde er dat de Amerikanen hebben verzekerd dat zij tegen eind november 2020 alle troepen zouden terugtrekken. Iran nam kennis van de informatie van al-Kadhemi, maar wees er nogmaals op dat de VS op enige toezegging mogen worden vertrouwd, in het bijzonder niet de huidige regering van president Donald Trump. Iran en alle Iraakse verzetstroepen zijn tot eind deze maand een wapenstilstand overeengekomen met al-Kadhemi, waarbij zij overeenkwamen om elke vorm van aanval stop te zetten. Toen kondigde het Pentagonechter aan dat het van plan was om het aantal Amerikaanse troepen in Irak slechts van 3.000 naar 2.500 te verminderen. Een bevestiging dat Trump in Irak zal blijven. Dit is een duidelijke belofte voor stormachtige dagen voor de Amerikaanse strijdkrachten in Irak en voor de gekozen Amerikaanse president Joe Biden.

De Iraanse commandant van de Revolutionaire Garde-Quds Brigade, Ismail Qaani, bezocht Irak op uitnodiging van premier al-Kadhemi om te horen bevestigen dat de Amerikaanse regering had gezegd dat zij zich niet uit Irak kon terugtrekken omdat president Trump de verkiezingen had verloren. De Amerikaanse president was niet langer in staat om de belofte die hij aan al-Kadhemi had gedaan, na te komen toen hij geloofde dat zijn herverkiezing verzekerd was.

Iran bepaalde zijn standpunt ondubbelzinnig toen de leider van de revolutie Sayyed Ali Khamenei herhaalde: “de VS kunnen niet worden vertrouwd of het nu president Trump is of Biden of nog een andere president. De VS hebben Iran sinds de revolutie van 1979 de oorlog verklaard, de strengste sancties ooit opgelegd tegen een land en zijn generaal Qassem Soleimani lafhartig vermoord toen hij door de Iraakse premier was uitgenodigd. Iran zal niet rusten voor alle Amerikaanse troepen uit West-Azië zijn teruggetrokken.”

Toen Sayyed Ali Khamenei de Iraakse premier ontving, vertelde hij hem dat “uw gast werd vermoord op uw grondgebied”, een zeer belangrijke uitspraak die de Arabische sacrale positie van de veiligheid van de gast in herinnering bracht. De wraak ligt in dit verband bij de gastheer, niet bij de familie, de clan of het land van de vermoorde gast. De tribale Iraakse samenleving begrijpt dit bekende engagement en Sayyed Khamenei herinnerde zijn Iraakse gast aan zijn verantwoordelijkheid.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...