Hvorfor Irak forventes å være et hett tema for Joe Biden og omvendt? (3)

Av Elijah J. Magnier:

Oversatt av Abu Huda

I juli i fjor reiste iraks statsminister Mustafa al-Kadhemi til Iran og møtte iranske tjenestemenn der han bekreftet at Irak ikke vil være en plattform for USA eller noe annet land for å angripe Iran. Som vanlig var iranerne veldig høflige og ba ikke om noe eksplisitt fra al-Kadhemi. Felles venner av begge regjeringer, til stede i Iran, overbragte de ti mest avgjørende punktene for Iran. De fleste av disse punktene ble akseptert av al-Kadhemi, inkludert nødvendigheten av å søke total tilbaketrekking av alle amerikanske styrker fra Irak. Den irakiske statsministeren bekreftet at amerikanerne forsikret om at de ville trekke tilbake alle styrker innen utgangen av november i inneværende år 2020. Iran anerkjente informasjonen som ble tilbudt av al-Kadhemi og gjentok at USA aldri bør stole på noen forpliktelse, og spesielt ikke fra den nåværende administrasjonen av president Donald Trump. En våpenhvile ble avtalt av Iran og alle irakiske motstandsstyrker, separat, med al-Kadhemi til slutten av denne måneden hvor det ble avtalt å stoppe alle former for angrep. Pentagon kunngjorde imidlertid sin intensjon om å redusere antall amerikanske styrker i Irak fra 3000 til 2500, en bekreftelse på at Trump vil bli i Irak. Dette er en klar kunngjøring om hete dager i vente for amerikanske styrker i Irak, for USAs ‘president-elect’ Joe Biden.

Irans kommandant for revolusjonsgardens-Quds Brigade, Ismail Qaani besøkte Irak etter invitasjon fra statsminister al-Kadhemi for å bekrefte at den amerikanske administrasjonen sa at de ikke kan trekke seg fra Irak fordi president Trump har tapt valget. Den amerikanske presidenten er ikke lenger i stand til å holde løftet han hadde gitt al-Kadhemi da han trodde gjenvalget var sikret.

Iran definerte sin posisjon utvetydig da revolusjonens leder Sayyed Ali Khamenei gjentok at «USA kan ikke stole på om presidenten er Trump eller Biden eller noen annen president. USA har erklært krig mot Iran siden revolusjonen i 1979, pålagt de hardeste sanksjonene noensinne pålagt et land i verden og på en feig måte myrdet vår general Qassem Soleimani da han ble invitert av den irakiske statsministeren. Iran skal ikke hvile før tilbaketrekningen av alle amerikanske styrker fra Vest-Asia har funnet sted.»

Da Sayyed Ali Khamenei mottok den irakiske statsministeren, fortalte han ham at “gjesten din ble myrdet på ditt territorium”, en svært betydelig setning som påkaller den arabiske hellige forpliktelsen til sikkerhet for gjestene de mottar. Hevnen i dette tilfellet faller på verten, ikke familien, klanen eller landet til den myrdede gjesten. Irakiske stammesamfunn forstår denne velkjente forpliktelsen, og Sayyed Khamenei minnet sin irakiske gjest om deres ansvar.

Det var faktisk slik den irakiske motstanden oppfattet den amerikanske attentathandlingen mot Soleimani og omfavnet forpliktelsene til å hevne sin gjest. De ble imidlertid tvunget til å akseptere våpenhvilen da Iran forklarte hvor viktig det var å la al-Kadhemi vente på at amerikanerne først skulle forråde våpenhvilen. Den irakiske motstanden ønsket å unngå ethvert sammenstøt med statsministeren, valgt til å gjennomføre det kommende parlamentsvalget og å sørge for den amerikanske tilbaketrekningen som ble besluttet av flertallet av parlamentet. Det virker ikke som det er noe annet alternativ enn å påkalle den væpnede motstanden for å utvise okkupanten. Den amerikanske administrasjonen klarte ikke å innse at den setter al-Kadhemi i en vanskelig og svak innenlandsk posisjon der han ikke er i stand til å stoppe den irakiske motstanden fra å oppnå sine mål og USA for å unngå gjengjeldelse.

