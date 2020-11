Waarom denkt Iran dat Israël een aanval op zijn nucleaire installaties zou kunnen voorbereiden?

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

Met een ongekend hoog niveau van militaire paraatheid heeft de “As van het Verzet” onder leiding van Iran een maximale alertheid op alle fronten afgekondigd. Dit ter voorbereiding op een mogelijke aanval of een oorlog die in het Midden-Oosten uitbreekt vóór de verkozen president Joe Biden aantreedt.

Bronnen binnen de “As van het Verzet” zeggen dat “de VS misschien niet van plan zijn om met het vertrek van president Donald Trump een oorlog tegen Iran te beginnen. Het is echter niet uitgesloten dat de “pestkop van de buurt”, premier Benyamin Netanyahu, de Iraanse nucleaire installaties snel wil treffen om de nucleaire overeenkomst die klaar ligt vóór het aantreden van Biden te saboteren. In het geval van een Israëlische bomaanslag, gevolgd door een Iraanse vergelding, kan de Trump-administratie dan ingrijpen onder het voorwendsel van het “verdedigen” van Israël.

Bronnen legden uit dat Israël, Saoedi-Arabië, de Emiraten en Bahrein bang zijn voor het Amerikaans-Iraanse akkoord en geloven dat het een vreselijk idee is en een vergissing die de belangen van Israël niet dient. Bovendien werkt Saoedi-Arabië er hard aan om “de kop van de slang af te kappen”, Iran, en gelooft dat dit essentieel is voor zijn veiligheid en zelfs voor de dominantie van het Midden-Oosten. En dat ondanks zijn eigen onvermogen om het meest verarmde land, Jemen, na vijf jaar oorlog te onderwerpen. Deze groep vergist zich volledig, want het is onwaarschijnlijk dat Iran direct in de Israëlisch-Saoedische val zal lopen en in de strijd zal worden meegesleept. Iran is echter in een staat van maximale alertheid, zelfs meer dan toen het een Amerikaanse drone neerhaalde of direct een Amerikaanse basis in Irak raakte, toen de mogelijkheden van een oorlog zeer groot waren.

