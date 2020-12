Venezuela, um cenário operacional para Rússia e Irã desafiarem os EUA

Elijah J. Magnier

Translated by: Alan Dantas

O Presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua equipe acabaram com o sonho do Presidente Donald Trump em derrubar o sistema democrático que governa a Venezuela com um nocaute, a extraordinária vitória na Assembléia Nacional com mais de 67% a favor do partido do governo de Maduro. “O menino de Washington”, Juan Guaidó, a partir de agora seguirá esquecido pela história – como qualquer pessoa que faz lobby para a intervenção de forças estrangeiras em seu próprio país e, neste caso, para que os EUA mantenham e aumentem as sanções à Venezuela.

Por outro lado, Maduro está oferecendo à Rússia e ao Irã a possibilidade de ambos os países jogarem no quintal dos EUA enquanto a Venezuela estiver se beneficiando desta batalha internacional, e porque ela se enquadra em seus objetivos e ideologia. A guerra “suave” americana, através de duras sanções, parece falhar drasticamente na Venezuela e seu fracasso se assemelha ao de outras partes do mundo, notadamente o Oriente Médio.

Durante seis anos, a oposição venezuelana governou a maioria da Assembléia Nacional, permitindo ao Presidente Donald Trump dividir a sociedade venezuelana e transformá-la em terreno fértil contra o Presidente Maduro. É por isso que os EUA, a UE e 50 países reconheceram Guido como Presidente, em flagrante violação do direito internacional. Os EUA previam o uso de força militar para desestabilizar a Venezuela, mas a Rússia enviou conselheiros militares e armamentos para alertá-los a se manterem longe. Moscou enviou seus jatos SU-30 e seus mísseis S-300 para a Venezuela. No entanto, estes são quase irrelevantes porque não são as armas que poderiam deter os EUA, mas uma dissuasão política: A Rússia pode atingir os interesses americanos em dezenas de outros lugares ao redor do mundo se o equilíbrio não for respeitado.

O Irã se uniu à Rússia, desafiando os EUA enviando vários petroleiros e peças para a Venezuela para tentar consertar as seis refinarias paralisadas pelas sanções dos EUA que incluía uma moratória sobre peças de reposição de petróleo e gás, alimentos, medicamentos, mesmo em meio à pandemia. A reserva de petróleo mais rica do mundo tinha se encontrado alijada pela inesperada severidade das sanções dos EUA.

Esta guerra branda e bruta dos EUA para matar de fome os venezuelanos é a mesma política adotada na Síria, Líbano, Palestina, Irã e Iêmen e, de fato, em todos os lugares, os EUA são agora desobedecidos. Suspeita-se que a Rússia investe na Venezuela independentemente de seus ganhos ou perdas financeiras, mas simplesmente porque o presidente Vladimir Putin decidiu reconquistar o lugar da Rússia na arena internacional e anular o interminável desejo mundial unilateral dos EUA por hegemonia. A presença dos russos na Venezuela representa uma alavanca essencial para Putin acenar na frente de qualquer EUA administração desde Moscou é considerada inimiga dos EUA e quando e se Washington avançar em qualquer frente (como fez na Ucrânia) ou em qualquer outro país que represente questões que a segurança nacional da Rússia julga sensíveis, Moscou pode avançar na frente venezuelana e aumentar seu apoio ao governo de Caracas.

A Rússia e o Irã estão ambos presentes na Síria e têm cooperado no terreno durante os últimos cinco anos (2015-2020). Ambos lutaram contra o plano americano de derrubar o presidente Bashar al-Assad e venceram a batalha. No Iraque, ambos os países também estavam presentes no terreno oferecendo inteligência e outro apoio ao governo em Bagdá para interromper ativamente o plano dos EUA de dividir o país em três sub-estados.

Na Venezuela, Teerã está respondendo cruzando os mares. A “República Islâmica” no Irã está seguindo os mesmos passos que a Rússia, atingindo Washington abaixo da cintura. Os EUA construíram dezenas de bases militares em torno do Irã e levaram a maioria dos países do Golfo a normalizar suas relações com Israel, o inimigo do Irã. Teerã respondeu não apenas construindo uma forte frente de aliados no Oriente Médio, mas também apoiando a Venezuela, desafiando Washington em seu palco na América Latina.

Os próprios EUA sempre atuaram nos palcos de outros países, mas a Venezuela oferece uma oportunidade única tanto para a Rússia quanto para o Irã estarem presentes no próprio quintal dos EUA.

Entretanto, o relacionamento Irã-Venezuela pode parecer mais oportunista do que estratégico e pode ter sido iniciado devido à política externa de Trump e, em particular, suas duras sanções ao Irã, forçando-o a encontrar outras cartas para jogar contra esta administração altamente hostil dos EUA. Entretanto, a Venezuela deve agora procurar vínculos robustos para elevar seu relacionamento com o Irã a um nível estratégico.

Agora que o presidente Maduro controla a maioria da assembléia nacional,está provando que continua sendo o homem forte do país. Ele ignorou totalmente o fantoche americano (Juan Guaido) que não conseguiu unificar a oposição sob um único guarda-chuva e, portanto, não conseguiu derrubar o presidente, apesar do total apoio disponível entre os EUA e a UE.

Maduro jogou bem sua eleição democrática, em harmonia com as aspirações dos venezuelanos. Ele não jogou Guaidó na cadeia mesmo este tendo se comportado como um traidor de Estado (chamando as forças dos EUA para intervir no país), mas esperou que ele caísse no pleito. O primeiro objetivo de Maduro é tentar resolver a grave crise econômica e a desvalorização da moeda local, não obstante as persistentes sanções dos EUA. O presidente venezuelano precisa agora chegar até seus aliados próximos para obter apoio e para construir um país autossuficiente na maioria dos bens e não dependente exclusivamente do petróleo.

Maduro continua a enviar mensagens positivas ao Presidente eleito Joe Biden, convidando a nova administração a adotar uma nova política em relação à Venezuela, mesmo que o entendimento geral seja que Trump e Biden poderiam ser as duas faces da mesma moeda em relação à política dos EUA em relação à América Latina.

Enquanto isso, Maduro continua a desfrutar do apoio do Irã, que está enviando uma grande frota de navios-tanque, e confiante de que Trump não irá detê-la no caminho. O Irã determinou que a administração americana terá que enfrentar o confisco imediato de um petroleiro que cruze o Estreito de Hormuz se alguma vez a Marinha dos EUA parar qualquer navio iraniano que navegue em direção à Venezuela.

É verdade que, ideologicamente, a Venezuela socialista não tem nenhuma conexão com a ideologia da “República Islâmica” do Irã. No entanto, ambos os países estão em terreno comum. A Venezuela apoia a causa palestina e se posiciona contra a hegemonia dos EUA. O Irã considera a causa palestina seu principal objetivo, o que lhe permite alcançar e enfrentar a Venezuela desafiando o domínio dos EUA. Não há necessidade de misturar políticas socialistas e islâmicas porque elas se encontram sob o guarda-chuva da resistência, o que tem o efeito de diluir a política dos EUA em relação ao Irã. Teerã encontrou um lugar no quintal dos EUA, enviando uma mensagem de que não é um simples país do Oriente Médio à espera da proteção dos EUA, como a maioria dos estados do Golfo, tornou-se uma potência regional que deve ser levada em conta quando os EUA lançam seus desafios.

